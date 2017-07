Vimar – lettore elettronico NFC/RFID

Il nuovo lettore elettronico NFC/RFID di carte a trasponder Vimar per l’installazione all’interno della stanza d’albergo è stato sviluppato in partnership con aziende specialiste in sistemi di controllo accessi su porta. Il dispositivo riconosce la presenza in camera dell’ospite o del personale di servizio a seconda della carta a transponder di accesso alla stanza, controllando in modo differenziato le sue due uscite a relè connesse all’impianto elettrico della stanza. Il nuovo lettore di card Vimar inoltre consente al possessore della scheda di attivare l’utenza nonché gli scenari preimpostati per quel determinato ambiente e, nel caso si trattasse di una camera d’albergo, permette alla reception di controllare la presenza in camera del cliente o del personale di servizio individuando in modo univoco la card inserita.

Questo dispositivo è perfettamente coordinabile con il design delle serie civili Vimar. Da Eikon, che con le sue quattro diverse anime – Tactil, Evo, Chrome e Total Look – rappresenta un vero e proprio sistema capace di integrarsi negli stili più sofisticati, ad Arké, che entra da protagonista in stili abitativi più giovani e contemporanei. Fino a Plana, perfetta per ambienti caratterizzati dal minimalismo, dalla voglia di freschezza e semplicità.

Il lettore di carte a transponder Vimar può essere integrato in Well-contact Plus, il sistema Vimar per la completa gestione degli edifici, che consente un controllo costante ed efficace degli accessi di qualsiasi tipo struttura alberghiera. Questo sistema unico di automazione, sviluppato su tecnologia KNX, inoltre permette di gestire via computer luci, temperatura, sicurezza ed energia offrendo funzionalità e comfort in ogni singolo ambiente.

