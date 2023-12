Building Automation per edifici storici: le soluzioni su misura di Duemmegi

Qualsiasi intervento impiantistico effettuato su di un edificio di interesse culturale, come nel caso di edifici storici o artistici, monumenti, luoghi di culto o aree archeologiche, è una operazione molto delicata. In particolare se si parla di impianti elettrici, in quanto spesso è impossibile realizzare un cablaggio tradizionale a causa dell’invasività degli interventi necessari e dei possibili vincoli cui sono sottoposti gli edifici.

In questi casi, dovendo dotare la struttura di un impianto di illuminazione che la valorizzi e ne permetta la fruizione da parte del pubblico, è opportuna la scelta dei sistemi Bus che permettono una bassa invasività riducendo il numero di cavi richiesti dal progetto e risolvendo uno dei principali problemi che i tecnici devono affrontare in un progetto di recupero o valorizzazione di un edificio storico, cioè il cablaggio.

Durante il convegno “ON/OFF domotica monumenti”, tenutosi nel 2009 nella Piazza dei Miracoli di Pisa e organizzato da Duemmegi col supporto dell’Opera della Primaziale Pisana – che è la Fabbriceria che tutela, promuove e valorizza il patrimonio artistico del complesso monumentale Pisano della Piazza – sono state evidenziate la possibilità e la necessità della riduzione dei cablaggi grazie all’adozione dei Sistemi Bus e delle nuove tecnologie che permettono interventi poco invasivi sulle mura degli edifici pregevoli di rilevanza storico – artistica e nel contempo l’ottenimento di soluzioni illuminotecniche ottimali.

La tecnologia Bus proposta da Duemmegi e sviluppata in oltre trent’anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di sistemi di illuminazione per strutture monumentali di interesse storico, fa uso di un comune cavo elettrico per il cablaggio che può essere posato dove è possibile farlo, evitando quasi sempre l’installazione sottotraccia e permettendo una maggiore flessibilità anche rispetto a soluzioni proposte dalla concorrenza. Ad esempio può essere usato il cavo “minerale”, che nel tempo tende ad ossidarsi mimetizzandosi con la superficie sottostante.

Inoltre, per il monitoraggio e la gestione da remoto di un impianto di illuminazione in edifici pregevoli a carattere storico e artistico e in siti monumentali, la soluzione ottimale è rappresentata dall’utilizzo di un BMS (Building Management System), per avere un flessibile e completo controllo del sito storico, possibilità di regolazione e accensione anche a tranche per ottimizzare le risorse, e contabilizzazione dei consumi.

Riqualificazione degli edifici storici e musei: le soluzioni Duemmegi tra tecnologia ed estetica

L’utilizzo delle soluzioni Duemmegi nella realizzazione di sistemi di automazione e illuminazione nell’ambito del recupero di edifici storici offre numerosi vantaggi legati alla bassa invasività degli interventi. La supervisione degli impianti installati in edifici storici e musei tramite i sistemi BMS permette infatti di:

Gestire l’illuminazione

Controllare gli allarmi tecnici

Monitorare la distribuzione elettrica

Gestire l’illuminazione di emergenza (obbligatoria in luoghi aperti al pubblico)

Gestire l’HVAC dove presente (musei, luoghi di culto, edifici storici)

Gestire la motorizzazione delle finestre

Migliorare il risparmio energetico negli edifici storici e nei musei.

La possibilità di controllare tutti gli impianti presenti negli edifici a carattere storico e nei musei, in modalità centralizzata e da remoto, offerta dai sistemi di supervisione permette l’impiego di un minore personale preposto e una notevole riduzione dei costi di gestione, specialmente nel caso di edifici storici con una gestione unica o per i poli museali diffusi.

I musei che organizzano mostre temporanee possono utilizzare I sistemi di automazione per edifici a carattere storico sviluppati da Duemmegi per la realizzazione di giochi scenografici e raffinati effetti di luce in modo da valorizzare le opere esposte e offrire ai visitatori una nuova esperienza estetica, sia per il miglior comfort ambientale sia dal punto di vista artistico.

Inoltre le unità BMS offrono la possibilità di controllare i sistemi di videosorveglianza e di antintrusione e di gestire il controllo accessi nei palazzi storici e nei musei, per una maggiore sicurezza di impianti ed edifici.

Gestione energetica evoluta negli edifici storici: Contatto, Domino, DUELUX. Tutte le soluzioni su misura di Duemmegi

Le soluzioni completamente su misura e customizzabili di Duemmegi per la Building Automation per gli edifici storici sono in grado di valorizzare l’estetica dell’edificio e di ottimizzarne i costi di gestione e i consumi energetici mantenendo nel contempo il corretto comfort di utilizzo da parte di utenti e visitatori. Così, grazie alla massima attenzione prestata alla realizzazione degli impianti durante gli interventi di restauro e conservazione, è possibile dare il meritato rilievo al patrimonio storico e artistico italiano.

Sono numerosi gli interventi di restauro e recupero effettuati da Duemmmegi facendo uso di sistemi di Building Automation gestiti da BMS e rendendo quindi possibile, anche per il patrimonio architettonico, una gestione energetica evoluta. Ne ricordiamo alcuni.

Nella prestigiosa sede veneziana della V-A-C Foundation di Palazzo Zattere, l’impianto di illuminazione e il sistema di gestione del clima vengono controllati dai sistemi Duemmegi e riconfigurati con precisione ad ogni cambio di installazione. In progetti come questo è possibile integrare un sistema di gestione degli accessi che utilizzi l’autenticazione tramite impronta digitale, lettura ottica di QR code oppure mediante un codice numerico inserito con un tastierino o ancora prevedere l’aggiunta di digital sognage e diffusori di fragranze.

Tra i più noti edifici di interesse storico e culturale dove le automazioni vengono gestite grazie al Sistema Contatto di Duemmegi ricordiamo: il Teatro Dal Verme di Milano, il Teatro Goldoni di Livorno, il Teatro Madach in Ungheria, Palazzo Pitti a Firenze, il Duomo di Firenze, il Duomo di Napoli, la Cattedrale di Verona, il Duomo di Grosseto, il Castello del Buon Consiglio di Trento, il Castello Savoia a Gressoney-Saint-Jean (AO), il Castello Reale di Sarre (AO), Palazzo Doria Tursi di Genova e molti altri.

In altri casi si è invece fatto ricorso al Sistema Domino di Duemmegi come per le automazioni della Basilica di San Bernardino de L’Aquila, danneggiata dal terremoto del 2009 e della Cattedrale di Montecarlo. I cablaggi di Palazzo Zanca a Messina, sede del Municipio, e della Cattedrale di San Giulio di Cassano Magnago (VA) sono invece stati realizzati con il Sistema DUELUX DALI-2 che permette di avere un’illuminazione digitale dimmerabile.

Infine, tra i più importanti interventi di illuminazione e Building Automation via BMS realizzati da Duemmegi, si segnalano quelli effettuati sugli edifici della Piazza dei Miracoli di Pisa, presso l’Altare della Patria e il Pantheon di Roma e al Castello Sforzesco di Milano.

In ciascuno di questi interventi è stato effettuato un attento studio preliminare per poter valorizzare le peculiarità degli edifici e bilanciare le esigenze estetiche con i necessari requisiti di sicurezza e gestione dei consumi energetici. In tutti i progetti sono stati utilizzati i fondi previsti dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per favorire la transizione energetica ed ecologica.

Per maggiori informazioni:

building.duemmegi.it/