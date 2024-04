Il sistema antintrusione SMART di AVE

Al centro dell’innovazione AVE: le centrali della gamma AF927, sempre più integrate e connesse ad ogni esigenza.

Le centrali antintrusione AVE AF927PLUSTC (con monitor LCD da 7”) ed AF927PLUS si arricchiscono grazie all’integrazione con i dispositivi della gamma connessa DOMINA SMART.

L’interfacciamento tra i sistemi è nativo e non necessita di alcuna interfaccia aggiuntiva sull’impianto.

Le centrali della gamma AF927 possono interagire ed inviare scene SMART. Per esempio, è possibile inserire l’impianto antintrusione eseguendo una scena OFF generale (abbassamento delle tapparelle e spegnimento delle luci), così come si può inviare una scena ai dispositivi SMART contestualmente all’inserimento dell’impianto antintrusione. Si può inoltre far eseguire una scena in caso di allarme proveniente dall’impianto antintrusione consentendo – per esempio – di far accendere o lampeggiare tutte le luci gestite dai comandi della serie civile connessa.

Le centrali della gamma AF927 possono colloquiare direttamente con i nuovi termostati SMART (es. 44xCRTxxx-W versione in alluminio, 44xCRT-W versione in tecnopolimero): è quindi possibile, all’inserimento dell’impianto antintrusione, inviare una scena mediante la quale impostare il set point di temperatura “risparmio energetico” per evitare inutili sprechi di energia. Nello stesso modo, al disinserimento dell’impianto antintrusione, si può inviare una scena mediante la quale impostare il set point di temperatura “confort”.

La gamma si è arricchita con la nuova tastiera filare (art. AF990), attraverso la quale è possibile gestire le funzionalità tipiche di un sistema antintrusione (inserimento, disinserimento, parzializzazione, consultazione registro eventi, informazioni di sistema, ecc.). La tastiera è installabile su scatole da incasso 3 moduli ed è dotata di un LCD touch screen retroilluminato con led di colorazione bianca.

Gamma AVE AF927, la centrale antintrusione veramente integrata.

