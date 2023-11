Logistica green: competitiva e sostenibile con Duemmegi

L’importanza delle logistiche e il loro trend di crescita in Italia e all’estero, soprattutto grazie all’espansione delle vendite online, è in costante aumento e lo sarà anche nei prossimi anni. Per poter raggiungere posizioni sempre più competitive sul mercato le logistiche green dovranno agire tempestivamente per essere maggiormente ecosostenibili.

Il binomio logistica e sostenibilità, in questo contesto di crescita, è infatti strettamente connesso: le logistiche, considerando tutte le proprie componenti (magazzini, uffici e spogliatoi) sono sempre più soggette a certificazioni energetica e di ecosostenibilità per poterne garantire sicurezza, efficienza nei consumi, riduzione degli sprechi e un basso impatto ambientale. E’ perciò necessario, per poter realizzare una logistica green, l’impiego di un elevato livello di automazione, tecnologie avanzate di risparmio energetico e sistemi di supervisione e controllo.

Duemmegi realizza da più di trent’anni sistemi di Building Automation per le logistiche: con la sua esperienza può offrire soluzioni per la progettazione di magazzini energeticamente efficienti completi di BMS (Building Management System).

Logistica e magazzini automatici: le soluzioni Duemmegi per garantire efficienza e sostenibilità

Per mezzo di un apposito BMS integrato con le soluzioni di Building Automation di Duemmegi per la logistica sostenibile è possibile il controllo delle aree magazzino, uffici e degli spogliatoi, dove si trovano tutti gli impianti della struttura. In questo modo la logistica può migliorare la propria efficienza ottenendo una elevato livello di Certificazione Energetica e la Certificazione di sostenibilità ambientale richiesta (come ad esempio le certificazioni LEED Gold o Platinum, BREAM).

Vengono così favorite anche in questo settore le transizioni ecologica ed energetica in accordo col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I sistemi di Building Automation di Duemmegi applicati alle strutture logistiche, mediante l’applicazione di un apposito BMS WEBCON rendono implementabili diverse funzionalità:

Il controllo dell’illuminazione , con il sistema DUELUX DALI-2 (illuminazione digitale dimmerabile) oppure con il sistema CONTATTO (con gateway DALI).

, con il sistema DUELUX DALI-2 (illuminazione digitale dimmerabile) oppure con il sistema CONTATTO (con gateway DALI). Il monitoraggio dei consumi energetici (e in particolare dell’energia elettrica). Il monitoraggio costante dell’andamento dei consumi energetici, consente all’Energy Manager di intervenire tempestivamente per ottimizzarne il consumo.

(e in particolare dell’energia elettrica). Il monitoraggio costante dell’andamento dei consumi energetici, consente all’Energy Manager di intervenire tempestivamente per ottimizzarne il consumo. Il monitoraggio dei consumi di acqua e gas , per una logistica sempre più sostenibile. Il monitoraggio avviene con appositi misuratori previsti nel sistema CONTATTO, chiamati Moduli Contatori MODCNT.

, per una logistica sempre più sostenibile. Il monitoraggio avviene con appositi misuratori previsti nel sistema CONTATTO, chiamati Moduli Contatori MODCNT. Il monitoraggio della qualità dell’aria , con appositi misuratori dell’anidride carbonica presente nell’ambiente. Se il sistema rileva una cattiva qualità dell’aria o livelli di CO2 troppo elevati, è in grado di attivare allarmi ottici/acustici e di avviare in automatico i ricambi d’aria (come l’apertura dei cupolini o la regolazione delle UTA).

, con appositi misuratori dell’anidride carbonica presente nell’ambiente. Se il sistema rileva una cattiva qualità dell’aria o livelli di CO2 troppo elevati, è in grado di attivare allarmi ottici/acustici e di avviare in automatico i ricambi d’aria (come l’apertura dei cupolini o la regolazione delle UTA). Il monitoraggio della centrale rilevazione fumi .

. Il controllo di tutti i tecnologici (UPS, gruppi elettrogeni, CPSS, UTA, chiller, caldaie, pompe di calore, rooftop, ecc.) possibile con il sistema CONTATTO.

(UPS, gruppi elettrogeni, CPSS, UTA, chiller, caldaie, pompe di calore, rooftop, ecc.) possibile con il sistema CONTATTO. Il controllo dell’HVAC nell’area uffici.

Attraverso un’unica plancia di comando e controllo del sistema BMS (Building Management System) tutti gli impianti tecnologici che fanno parte della logistica vengono gestiti anche da remoto. Per garantire una maggiore sicurezza, poichè con il BMS utilizzato dal sistema Duemmegi è possibile implementare anche questa funzione, viene inoltre implementato il monitoraggio h24 dell’impianto di anti intrusione e videosorveglianza scelto dal cliente.

Nei casi in cui si faccia uso di cablaggi realizzati con blindosbarre può essere preferibile impiegare il sistema DUELUX DALI-2 al posto del sistema CONTATTO, che generalmente è impiegato più frequentemente. Le blinodbarre, infatti, dispongono già di due conduttori dedicati alla comunicazione tramite protocollo DALI: l’utilizzo del sistema DUELUX DALI-2 mediante la connessione di corpi illuminanti, driver e sensori direttamente alla blindosbarra consente perciò di ottimizzare i tempi e i costi di installazione.

Ridurre gli sprechi nei magazzini/logistiche: BMS WEBCON di Duemmegi, la soluzione a 360° per logistiche green

I sistemi di Building Automation di Duemmegi sono molto apprezzati nel mondo delle logistiche, anche in ambito internazionale, per la loro capacità di efficientamento dei consumi che si traduce nell’ottenimento di una reale sostenibilità ambientale delle strutture che ne fanno uso.

Grazie a più di trent’anni di esperienza nella realizzazione di sistemi di Building Automation e anche per merito del BMS WEBCON, il supervisore flessibile e completamente personalizzabile, Duemmegi può offrire soluzioni su misura per ogni esigenza, con l’obiettivo di una sempre maggiore efficienza e consumi energetici delle logistiche sempre più sostenibili.

Si ricorda che nell’ambito della Building Automation per le logistiche green, un BMS (Building Management System), è quel dispositivo utilizzato nel controllo e nella supervisione centralizzata di tutte le funzioni tecniche dell’infrastruttura allo scopo di semplificare la gestione degli impianti ottimizzando nel contempo l’efficienza energetica e riducendo gli sprechi. In particolare Duemmegi ha progettato i propri sistemi di Building Automation tenendo conto delle specifiche esigenze delle logistiche in modo tale che questi possano venire controllati in locale e da remoto velocemente e intuitivamente tramite PC, tablet e touch screen, da parte degli operatori e dei responsabili.

Per realizzare sistemi di automazione e BMS su misura per il cliente, Duemmegi mette a disposizione di tutta la filiera la propria rete di supporto tecnico e commerciale con una logica sartoriale finalizzata a fornire alle logistiche sostenibilità, efficienza e competitività.

Per maggiori informazioni

building.duemmegi.it