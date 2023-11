Efficienza energetica nei centri sportivi e fondi PNRR: le soluzioni di Duemmegi

Come tutti gli impianti particolarmente energivori i centri sportivi possono beneficiare di qualsiasi strumento che riguardi l’efficientamento energetico, ambito che coinvolge tutte le realtà nazionali, dalle grandi strutture alle palestre comunali.

Le numerose iniziative per aumentare l’efficienza energetica degli edifici sono in questo periodo sostenute dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con i fondi stanziati per velocizzare la transizione ecologica ed energetica. Le soluzioni tecnologiche avanzate messe a sistema per il risparmio energetico negli impianti sportivi, sono state sviluppate da Duemmegi per la Building Automation grazie a un’esperienza di oltre trent’anni e hanno l’obiettivo di ottenere strutture sportive green a basso impatto ambientale con sprechi ridotti e consumi sostenibili.

Building Automation per le strutture sportive: le soluzioni Duemmegi per lo sport sostenibile

Nello sviluppo delle proprie soluzioni per gli impianti sportivi Duemmegi pone da sempre particolare attenzione ai principi di efficienza e risparmio energetico. Questa filosofia, applicata alla progettazione di strutture sportive energeticamente efficienti e alle opere di efficientamento di ogni tipo di struttura già esistente, permette di ottenere impianti sportivi competitivi, a basso impatto ambientale e con costi di gestione ottimizzati, portando vantaggi nell’immediato e nel lungo periodo: mediante l’installazione delle soluzioni di Building Automation di Duemmegi e dei sistemi di Supervisione e controllo degli impianti sportivi è possibile migliorare il risparmio energetico delle strutture sportive

Il progetto e i lavori per la realizzazione di una struttura sportiva devono rispondere ai nuovi criteri ambientali minimi (CAM), in vigore dal dicembre 2022, per poter accedere ai finanziamenti previsti dal PNRR: è necessario che vi sia la presenza di un sistema di regolazione dell’illuminazione, di gestione della termoregolazione e monitoraggio energetico. L’utilizzo dei sistemi Duemmegi permette la progettazione di nuove strutture e la riqualificazione di quelle esistenti ottemperando ai CAM più recenti per l’accesso ai finanziamenti PNRR e l’ottenimento delle certificazioni energetica e di ecosostenibiltà degli impianti sportivi.

Mediante l’implementazione di una soluzione Duemmegi (DUELUX DALI-2, CONTATTO e DOMINO) ed uno specifico BMS (Building Management System) si rende possibile:

Gestire l’illuminazione.

Richiamare scenari specifici (“scenario allenamento”, “scenario partita”, ecc.) e coreografie in occasione di eventi particolari e competizioni sportive.

Comandare le motorizzazioni (finestre e cupolini).

Controllare l’impianto di termoregolazione per garantire il giusto comfort agli atleti e al pubblico e ridurre gli sprechi nei periodi di non utilizzo della struttura (differenziando le varie aree: campi da gioco, spogliatoi, uffici).

Monitorare tutti i consumi (energia elettrica, gas, acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento).

Controllare gli accessi (da remoto) in impianti sportivi ad alta frequentazione e in impianti autogestiti.

Con le soluzioni proposte e a seconda dei requisiti e delle esigenze di efficientamento di ogni struttura, viene garantito un risultato su misura e completamente customizzato, a favore dell’utenza che ne usufruisce.

Riduzione degli sprechi energetici nelle strutture sportive: con il BMS WEBCON e le soluzioni Duemmegi

Tra i progetti di automazione ultimati con successo da Duemmegi presso strutture sportive si segnalano: l’Autodromo di Monza, lo Stadio di San Siro di Milano, lo Stadio Bentegodi di Verona, il Mediolanum Forum di Assago, il Pala Bigi di Reggio Emilia, il Pala Hodegart di Asiago, l’Ippodromo Capannelle di Roma, l’Ippodromo di Vinovo (TO) e l’illuminazione notturna delle piste da sci del Monte Bondone (TN). In queste e in molte altre strutture sportive, sia indoor che outdoor, sono state realizzate soluzioni di risparmio energetico e di ottimizzazione dei consumi.

Oltre alle strutture sportive dove si svolgono gare e competizioni di livello nazionale, Duemmegi si è occupata con successo anche di impianti di Building Automation presso realtà di livello locale come strutture comunali, edifici scolastici e palestre, dove ha realizzato impianti sportivi altamente personalizzati. In questi contesti l’Ufficio tecnico Comunale e i manutentori, mediante il BMS WEBCON, hanno accesso a da remoto a tutti gli impianti e possono intervenire tempestivamente in caso di necessità, grazie agli avvisi intempo reale che facilitano gli interventi di riparazione dei guasti e di manutenzione.

Nell’ambito della Building Automation per le strutture sportive, un BMS (Building Management System), è quella soluzione tecnologica che ne controlla e gestisce in modo centralizzato le varie funzioni.

I sistemi di Building Automation di Duemmegi sono stati progettati per soddisfare le particolari esigenze degli impianti sportivi e possono essere controllati, in locale e da remoto in modo intuitivo e veloce, da tutti gli operatori e i responsabili mediante touch screen, tablet e PC, consentendo quindi di:

Ridurre gli sprechi energetici

Monitorare i consumi

Garantire la safety&security (grazie alla possibilità di implementare nel BMS Duemmegi anche la supervisione della videosorveglianza e dell’antintrusione e di controllare il funzionamento degli impianti tecnologici, con notifiche in tempo reale in caso di guasti o malfunzionamenti).

Relativamente ad efficienza e risparmio energetico le soluzioni di automazione di Duemmegi si applicano a 360 gradi per risolvere problematiche di qualsiasi tipo negli impianti sportivi sia a livello locale sia nazionale, ottenendo una riduzione dei consumi fino al 30%, che può arrivare anche al 50% nelle piscine. (Dati RT/2017/40/ENEA).

Per maggiori informazioni sui sistemi di Building Automation Duemmegi

building.duemmegi.it/