Strato Pi Max, il controller industriale di Sfera Labs basato su Raspberry PI CM4

Sfera Labs amplia ulteriormente la famiglia di server Raspberry Pi con il controller industriale Strato Pi Max. Il server basato su Raspberry Pi CM4 offre soluzioni aperte, ottimizzate e affidabili per applicazioni industriali e IoT

Sfera Labs, azienda leader nella progettazione e produzione di soluzioni avanzate per sistemi embedded ed edge computing, ha ampliato la propria famiglia di server aperti, facili da usare e affidabili con l’introduzione di Strato Pi Max – un controller industriale flessibile ed espandibile basato su Raspberry Pi Compute Module (CM) 4.

Progettato per applicazioni profondamente integrate, Raspberry Pi CM 4 incorpora un processore quad-core ARM Cortex-A72, ed è disponibile in diverse configurazioni di RAM, eMMC, con e senza connettività wireless. Con Strato Pi Max, Sfera Labs ha sfruttato la potenza di Raspberry Pi CM4 per creare un potente server industriale che può essere facilmente personalizzato e ottimizzato per soddisfare delle applicazioni industriali e IoT.

Strato Pi Max è montato su guida DIN, ed è dotato connettività wireless Wi-Fi e BLE, due porte Ethernet, doppio slot SD, memoria eMMC e/o SSD e due porte USB. Il server supporta fino a quattro schede di espansione integrate che estendono le funzionalità con interfacce seriali (RS485/RS232), CANbus, I/O digitali, connettività wireless aggiuntiva e supporto per UPS.

“Lo sviluppo di Strato Pi Max sottolinea ulteriormente il nostro impegno nello sviluppo di server industriali potenti, flessibili e aperti che si basano sulla tecnologia Raspberry Pi più recente”, afferma Ulderico Arcidiaco, CEO di Sfera Labs. “Strato Pi Max combina le caratteristiche hardware richieste dalle applicazioni professionali e industriali dove affidabilità e continuità di servizio sono requisiti chiave insieme alla semplicità di sviluppo associata alla piattaforma Raspberry Pi.” Basato su tecnologia aperta e pienamente compatibile con le librerie, linguaggi di programmazione e framework di sviluppo disponibili per Raspberry Pi, il nuovo modulo consentirà ai progettisti di implementare sistemi di controllo avanzati in ambienti industriali, commerciali e residenziali in tempi più brevi e ad un costo inferiore a quello che sarebbe generalmente possibile con soluzioni proprietarie.

Strato Pi Max è dotato di watchdog hardware, porta RS-485 isolata e porte USB con controllo indipendente dell’alimentazione e rilevamento dei guasti integrati come gli altri componenti della famiglia Strato Pi. E’conforme agli standard industriali per la sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica (EMC) e RoHS.

Infine, grazie alla collaborazione tra Sfera Labs e Zymbit, Strato Pi Max sarà disponibile opzionalmente con Secure Compute Module, aumentandone la sicurezza per l’utilizzo in ambienti zero-trust.

