Domotica Duemmegi: la tua casa sempre sotto controllo

Dotare la propria abitazione di un moderno sistema di automazione domestica aumenta il comfort di chi la abita e la trasforma in una casa smart dai consumi energetici ridotti.

Questo implica anche l’applicazione di un supervisore che renda possibile il controllo, anche da remoto, degli impianti tecnici come l’illuminazione, la termoregolazione, le motorizzazioni e i sistemi di antintrusione e videosorveglianza.

Le soluzioni di supervisione di alto livello realizzate da Duemmegi per abitazioni e condomini, per l’esperienza più che trentennale nella progettazione di sistemi di domotica e Building Automation, vengono personalizzate al massimo grado per rispondere a qualsiasi esigenza della clientela: risultano complete, dall’utilizzo intuitivo e dispongono di un servizio di assistenza a 360 gradi.

Tecnologie per la casa intelligente: le soluzioni domotiche di Duemmegi

La gestione da remoto degli impianti interni ed esterni di una casa intelligente permette di avere sotto controllo luci, climatizzazione, videosorveglianza, antifurto e anche irrigazione, apertura di cancelli e molto altro.

Dotare l’abitazione di un sistema domotico, infatti, consente praticità, sicurezza e risparmio energetico tramite il controllo e la gestione automatizzata di:

Illuminazione interna ed esterna

Motorizzazioni (serrande, schermature solari, ecc)

Termoregolazione (da energia tradizionale e da energie rinnovabili), mantenendo sotto controllo costante i livelli di temperatura, umidità, qualità dell’aria (Co2 e VOC)

Livelli di rumore (inquinamento acustico)

Controllo dei carichi

Sistema antitrusione e videosorveglianza

Irrigazione

Sistema integrati audio video.

La programmazione degli scenari, che vengono predisposti per l’attivazione automatica in orari predeterminati o al verificarsi di specifici eventi, è una delle possibilità di controllo degli impianti della casa offerte dalle soluzioni Duemmegi per l’automazione domestica. Ad esempio lo scenario “colazione” attiva ad un certo orario una sequenza di automazioni decise dall’utente per i giorni feriali ma durante il week end potrebbe essere impostata per avviarsi più tardi.

In presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili il sistema domotico si rivela essenziale nella gestione energetica domestica massimizzando l’utilizzo dell’energia fotovoltaica, o proveniente da eventuali altre fonti, senza la necessità di intervento umano. Si può infatti migliorare il risparmio energetico delle abitazioni con i sistemi domotici supervisionati, per una casa sostenibile, a basso impatto ambientale e con minori costi di gestione.

Impianti di domotica residenziale: abitazioni e condomini smart e sostenibili

Utilizzare le tecnologie per l’automazione della casa è oggi vantaggioso sia in caso di abitazioni singole sia per i condomini: grazie alla presenza di un supervisore i proprietari degli immobili hanno la possibilità di controllare tutto anche da remoto in modo facile e piacevole. Tutti gli impianti dell’edificio e in alcuni casi gli elettrodomestici che utilizzano le tecnologie dell’Internet delle cose (IoT) divengono gestibili tramite un qualsiasi dispositivo connesso alla rete Internet, come smatphone PC o tablet.

Parlando di automazione residenziale, le soluzioni Duemmegi consentono di gestire interi condomini realizzati in edilizia sostenibile con numerose funzionalità:

La contabilizzazione e la ripartizione dei consumi energetici in modo automatizzato per singola abitazione (controllabile in modo centralizzato anche da remoto).

Il controllo del buon funzionamento degli impianti e dello stato delle macchine.

Il monitoraggio dei consumi.

L’individuazione di anomalie di consumo, black-out energetici e malfunzionamenti con invio di alert alla reception/portineria o al responsabile della manutenzione per l’intervento tempestivo.

Il risultato sarà una gestione condominiale più smart, sostenibile a livello ambientale ed economico, con sprechi ridotti ed elevato comfort per i condomini. E questo non può che tradursi in risparmio energetico ed efficienza per la casa e per l’intero condominio.

Casa ecologica ed edilizia sostenibile: Duemmegi per condomini e case smart

I concetti di case green e gestione automatizzata dei consumi da fonti rinnovabili sono stati applicati da Duemmegi già da diversi anni e con successo in molte abitazioni, ville private e in condomini all’avanguardia, in linea con la transizione ecologica in atto e sono attualmente in uso in numerose installazioni a Nizza, Firenze, Milano, Celle Ligure (SV), Porto Cervo (SS), Courmayeur, Cortina d’Ampezzo, Bolzano, Portofino, Montecarlo, Roma, Napoli, Ischia, Taormina, Pavia.

Per esempio, nel condominio Corte Trastevere a Roma, i sistemi di Building Automation Contatto e Domino di Duemmegi sono stati installati per gestire le automazioni delle singole abitazioni e delle parti comuni condominiali con un supervisore generale WEBCON, con queste funzionalità:

La gestione del cambio stagione del sistema centralizzato di termoregolazione (caldo/freddo).

L’acquisizione in tempo reale di allarmi tecnologici provenienti dai singoli appartamenti (fughe di gas, infiltrazioni, perdite idriche, tentativi di intrusione, anomalie di funzionamento, mancanza di Connessione Internet).

L’acquisizione degli allarmi del quadro generale di cabina.

Il monitoraggio dei consumi delle utenze delle parti comuni.

La gestione dei comandi delle luci nelle parti comuni.

La gestione della videocitofonia IP.

Con le tecnologie per il controllo della casa, le soluzioni di supervisione completa e user-friendly di Duemmegi, con l’aiuto di progettisti e installatori, consentono l’integrazione di tutti gli impianti presenti, per un risultato di livello superiore rispetto a una soluzione domotica di base.

Per maggiori informazioni:

home.duemmegi.it