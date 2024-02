Termo presenta Home EnergIA, la soluzione per gestire in tempo reale i consumi energetici domestici

kWh, costi e impatto di CO2 degli elettrodomestici sempre sotto controllo con una semplice app: la nuova piattaforma basata su IA consente di ottimizzare i consumi e risparmiare sulle bollette

Termo, azienda italiana all’avanguardia nel settore della transizione energetica, presenta Home EnergIA, il nuovo servizio di Energy Intelligent Assistant che permette di monitorare i consumi degli elettrodomestici in tempo reale comodamente dal proprio smartphone, per ottimizzare le spese relative alla fornitura energetica.

La nuova soluzione è basata su una tecnologia di riconoscimento innovativa che, grazie all’Intelligenza Artificiale e a un algoritmo proprietario NILM (Non Intrusive Load Monitoring), è in grado di monitorare i consumi elettrici di un’intera abitazione. Il software di Home EnergIA riesce infatti a distinguere le principali categorie di elettrodomestici, quantificando per ciascuno il numero di kilowattora consumati, i relativi costi e l’impatto in termini di CO2.

Facile e veloce da attivare, Home EnergIA di Termo prevede l’installazione di un piccolo dispositivo nel modulo DIN del quadro elettrico di casa, che viene poi gestito in real-time tramite app.

Il sistema consente di impostare limiti di consumo per ogni elettrodomestico e di ricevere un alert in caso le soglie di carico vengano superate. L’app fornisce informazioni dettagliate sulla potenza consumata e sulla classe energetica degli elettrodomestici, offrendo un quadro preciso sul loro livello di utilizzo: dal numero di lavaggi di lavatrici e lavastoviglie alle abitudini d’uso di forni e condizionatori fino ai caricabatterie, offrendo un report completo sul loro stato.

“Siamo orgogliosi di poter finalmente presentare Home EnergIA, una soluzione sviluppata per aiutare i consumatori a risparmiare sulle bollette e a ridurre gli sprechi. Questa piattaforma conferma inoltre il nostro continuo impegno per la transizione energetica, che passa anche dalle case di ciascuno di noi”, afferma Gabriele Basile, CEO di Termo. “Poter fare affidamento sulle tecnologie più all’avanguardia ci permette di avere un ruolo di spicco in un contesto in cui microgrid e sistemi di produzione decentralizzati sono sempre più protagonisti della riqualificazione energetica degli edifici. In tale contesto tutti possono fare la propria parte e disporre di uno strumento semplice ma efficace, che democratizza l’accesso ai dati offrendo una panoramica chiara sulla fornitura elettrica, è un ulteriore passo verso modelli di consumo più responsabili”.

La soluzione ha l’obiettivo di assistere gli utenti come un vero e proprio concierge energetico, aiutandoli a conoscere i propri consumi e promuovendo un utilizzo più consapevole dell’energia.

Home EnergIA sfrutta Machine Learning e Data Analytics per rilevare le impronte elettriche degli elettrodomestici, ricostruendo sinteticamente le curve di assorbimento elettrico, identificando i consumi dei diversi dispositivi e confrontandoli nel corso del tempo, così da restituire informazioni che consentono di migliorare i consumi ed evitare gli sprechi.

La soluzione Home EnergIA di Termo è già disponibile e può essere gestita tramite l’omonima app su device Android e iOS.

Per maggiori informazioni:

https://termo.com/home-energia/