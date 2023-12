Sfera Labs annuncia un nuovo accordo di distribuzione con DigiKey

Da oggi è possibile acquistare su digikey.com la gamma completa di tecnologie di automazione industriale Sfera Labs

Sfera Labs, azienda leader nella progettazione e produzione di soluzioni avanzate per sistemi embedded e edge computing, ha siglato un accordo con DigiKey, distributore leader commerciale globale che offre la più ampia selezione di componenti tecnici e prodotti di automazione con spedizione immediata.

Tramite il negozio online di Digi-Key, i clienti globali hanno ora accesso rapido ai server, sistemi embedded, moduli I/O e sensori per l’automazione industriale, IoT e edge computing di Sfera Labs.

Questi prodotti, che si basano su tecnologie innovative, diffuse, open source, ampiamente supportate quali Raspberry Pi e Arduino includono:

Strato Pi

I server Strato Pi aggiungono alle schede Raspberry Pi funzionalità adatte ad applicazioni professionali e industriali in cui affidabilità e continuità del servizio sono requisiti chiave. I server della linea Strato Pi, che possono essere impiegati in ambienti residenziali e industriali, sono conformi agli standard di settore per compatibilità elettromagnetica, sicurezza elettrica ed emissione.

I server Strato Pi offrono: montaggio DIN-Rail, alimentazione in range esteso, supporto per protocolli applicativi standard come Modbus o CAN e diverse opzioni di connettività tra cui Ethernet, RS-485, RS-232. Essi offrono anche un secure element (crypto) chip per la protezione dei dati e importanti caratteristiche di resilienza come UPS, hardware watchdog, doppia scheda SD.

Iono

La linea Iono comprende moduli I/O estremamente versatili, progettati per installazioni industriali e residenziali e per un utilizzo professionale dove sono richieste estrema affidabilità, robustezza e conformità alle direttive tecniche e di sicurezza. I moduli dispongono di ingressi e uscite digitali e analogiche, relè di potenza e supporto per interfacce standard, tipiche dei moderni PLC, con un più la potenza di calcolo di Raspberry Pi e Arduino. Le applicazioni spaziano dall’acquisizione dati, all’automazione degli edifici, al controllo degli accessi, alla gestione delle camere d’albergo, al monitoraggio ambientale e altre ancora.

I moduli I/O Iono offrono: montaggio DIN-Rail, alimentazione in range esteso, supporto per protocolli applicativi standard, come Modbus, 1-Wire, i2c o Wiegand, diverse opzioni di connettività come Ethernet e RS-485 e supporto protocolli radio.

La famiglia dei dispositivi avanzati di automazione industriale Iono include Iono Pi Max, un PLC industriale Raspberry Pi. Il modulo è conforme a CE/ FCC/ IC e mette a disposizione una vasta gamma di ingressi e uscite digitali e analogiche. Le caratteristiche includono relè NO/NC, UPS, RS-232, RS-485, CAN, doppia scheda SD, RTC, watchdog e secure element.

Exo Sense

I moduli multi-sensore Exo Sense offrono una grande potenza di calcolo e una vasta gamma di opzioni di connettività e possono essere utilizzati in installazioni residenziali e commerciali per il monitoraggio ambientale e la raccolta dei dati – temperatura, umidità, qualità dell’aria, luce ambientale, pressione atmosferica, rumore, rilevazione di movimento e rilevazione di terremoto.

Le applicazioni tipiche includono la localizzazione Bluetooth (BLE), il monitoraggio ambientale, la gestione e il controllo degli accessi delle stanze, la segnalazione di allarmi e molto altro ancora.

Per maggiori informazioni:

www.sferalabs.cc

www.digikey.com