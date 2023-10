BMS per ospedali e RSA: i vantaggi Duemmegi

Negli ospedali e nelle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) l’efficienza degli impianti è essenziale per il corretto funzionamento dell’edificio: la soluzione migliore per accertarsene è controllarli tramite un sistema di Building Automation all’avanguardia, supervisionato da un BMS. Le tecnologie per la gestione energetica nelle strutture sanitarie sono sempre più di attualità anche perchè il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha stanziato fondi per innovazione, transizione ecologica e digitalizzazione, che coinvolgono a pieno titolo anche queste ultime.

Nell’ambito della Building Automation si definisce BMS (Building Management System) quel sistema tecnologico che ha il compito di controllare e supervisionare in maniera centralizzata tutte le funzioni di un edificio, principalmente allo scopo di ottimizzarne l’efficienza energetica, migliorare il comfort degli occupanti e semplificare la gestione degli impianti. I sistemi di Building Automation di Duemmegi, sono progettati tenendo in considerazione le specifiche esigenze di ospedali e RSA e possono essere controllati in modo semplice e veloce dagli operatori e i responsabili dell’edificio, tramite touch screen, tablet, PC e dispositivi smart in locale o, se necessario, da remoto.

Strumenti intelligenti per la gestione energetica degli ospedali: perché scegliere un BMS Duemmegi

Un sistema BMS è formato da varie componenti quali hardware, software e sensori che raccolgono, monitorano e controllano i dati provenienti dai diversi sottosistemi presenti nell’edificio. Vengono così supervisionati in maniera centralizzata l’impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC), quello di illuminazione, i sistemi di sicurezza, gli ascensori, le schermature solari, i consumi energetici e gli altri dispositivi elettrici presenti nell’edificio.

L’impiego di un Building Management System (BMS) nell’automazione e gestione energetica degli ospedali, e più in generale nell’ambito della Building Automation, introduce principalmente i seguenti vantaggi:

Una maggiore efficienza energetica (controllo centralizzato del sistema di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell’aria (HVAC))

Una riduzione dei costi operativi

Una più efficiente manutenzione e durata degli impianti

Un miglior controllo degli ambienti interni, come la gestione degli accessi agli ambienti sensibili (farmacia, laboratori, sale chirurgiche, ecc.)

Una maggiore sicurezza, intesa come controllo della safety&security di edificio (impianto rilevazione fumi, controllo di uscite di emergenza e porte allarmate, illuminazione di sicurezza).

Oltre all’utilizzo dei BMS nell’ambito del controllo ed efficienza energetica in ospedali e RSA vi sono altri notevoli vantaggi che derivano dall’impiego di un BMS in una struttura sanitaria, come ad esempio:

Il comfort abitativo negli ospedali (a favore di degenti e personale)

(a favore di degenti e personale) Il controllo dei parametri ambientali (come la temperatura, l’umidità, la qualità dell’aria e il sistema di ventilazione forzata, in base alle esigenze specifiche dell’edificio e degli occupanti)

Il controllo del buon funzionamento di tutti gli impianti tecnologici (come macchinari e montacarichi, centrali termofrigorifere, supervisione dei gruppi elettrogeni h24/365 giorni all’anno, UPS, CPSS, ecc)

Il controllo del sistema di illuminazione “avanzato” Human Centric Lighting (regolazione del flusso luminoso, cromoterapia nelle sale parto e nelle sale di attesa, riproduzione del ciclo circadiano in quegli ambienti di lavoro senza apporto di luce naturale come le sale operatorie e i laboratori e anche nelle camere di degenza)

(regolazione del flusso luminoso, cromoterapia nelle sale parto e nelle sale di attesa, riproduzione del ciclo circadiano in quegli ambienti di lavoro senza apporto di luce naturale come le sale operatorie e i laboratori e anche nelle camere di degenza) Il controllo del sistema di illuminazione di emergenza.

In questo contesto, un sistema BMS rappresenta non solo un mezzo di gestione dei consumi ospedalieri, ma un vero e proprio sistema di controllo e gestione integrato che automatizza tutte le funzioni chiave dell’edificio per poterne migliorarne l’efficienza e il comfort, ridurre i consumi energetici e di funzionamento ed ottenere maggiore sicurezza.

Sistemi di automazione ospedaliera: l’esperienza ultratrentennale di Duemmegi per il comfort e la sicurezza degli ospedali ed RSA

Nelle RSA e nelle strutture ospedaliere l’efficienza degli impianti è un obiettivo prioritario nonchè essenziale per il corretto funzionamento degli edifici stessi.

Il BMS, inoltre, consente la gestione dell’accesso agli ambienti e la programmazione delle operazioni automatizzate, come l’accensione e lo spegnimento dell’illuminazione o la regolazione della temperatura in base all’orario e alle attività dell’edificio. I sistemi e le tecnologie implementati per ottenere la riduzione dei consumi nella struttura ospedaliera diventano accessibili sia in ambito locale che da remoto: grazie al BMS, infatti, gli operatori e i responsabili delle strutture possono avere una visione completa delle prestazioni dell’edificio con il fine di prendere le decisioni più opportune per ottimizzare il consumo energetico e ottenere un ambiente di lavoro confortevole e sicuro per tutta gli utenti.

Il BMS è perciò la soluzione ottimale per la riduzione dei consumi energetici degli ospedali e il mezzo più indicato per avere un controllo completo dell’edificio e in particolare di edifici ad esigenze specifiche come ospedali e residenze assistenziali. Duemmegi, con un’esperienza più che trentennale nella realizzazione di sistemi di Building Automation supervisionati con un BMS proprietario, rappresenta un punto di riferimento nei sistemi di supervisione e controllo per ospedali ed RSA e offre ai propri clienti la possibilità di una completa personalizzazione di tutte le automazioni.

I sistemi di Building Automation controllati mediante BMS WEBCON di Duemmegi sono stati già implementati con successo in moltissime Strutture sanitarie tra le quali segnaliamo: Ospedale Niguarda di Milano, Ospedale San Carlo di Milano, Ospedale Garibaldi di Catania, Clinica Madonnina di Milano, Istituto Auxologico Capitanio di Milano, Santa Casa Da Misericordia (Portogallo), Ospedale di Aosta (realizzazione sistema di Human Centric Lighting, in fase di ultimazione), Ospedale Don Calabria di Negrar (Verona) dove, tra i vari Sistemi realizzati, è stato messo a punto anche un impianto per la cromoterapia nelle sale di attesa.

Per maggiori informazioni:

building.duemmegi.it/