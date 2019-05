Il design e la tecnologia AVE conquistano il Fuorisalone 2019

Dal 9 al 14 aprile 2019 i prodotti AVE hanno animato la mostra Hotel Regeneration: estetiche e tecnologie all’avanguardia hanno definito, in un’esperienza coinvolgente e “social” oriented, nuovi possibili scenari per l’ospitalità del futuro.

Ospitata in una location di prestigio, all’interno del Lambrate Design District, la mostra-agorà Hotel Regeneration, dopo il grande successo ottenuto nella passata edizione, ha sfoggiato anche quest’anno la gamma AVE dedicata al mondo degli hotel. L’obiettivo: offrire ai visitatori uno scorcio di quello che sarà il futuro dell’ospitalità attraverso un’esperienza di fruizione inclusiva ed affascinante.

“Social time | social life | social space”: è questo l’incipit con cui Hotel Regeneration ha accompagnato, con un calendario ricco di appuntamenti, l’intera manifestazione, concomitante alla Milano Design Week 2019. Progettata dal celebre architetto Simone Micheli, Hotel Regeneration ha esibito, negli spazi di OfficinaVentura14 , un’interpretazione avanguardistica degli ambienti che usualmente compongono la struttura alberghiera, in questo happening votati ad assecondare le esigenze dell’uomo contemporaneo, favorendone l’interazione e lo scambio di informazioni.

In questa mostra, accolta con estremo interesse, la smart technology ha assunto forme inedite, favorendo l’interazione dei visitatori a sperimentare un’ospitalità senza precedenti. In tale contesto la tecnologia AVE ha giocato un ruolo di primissimo piano, a partire dagli interruttori. Al Fuorisalone 2019 sono stati illustrati gli innovativi concept Ave Touch, dove l’interruttore rimane invisibile, nascosto dietro eleganti placche in vetro (Vera Touch) o tecnopolimero (Young Touch), delle superfici lineari ed ultrapiatte, in perfetta aderenza con la parete, provviste di led ad identificare i comandi, che è sufficiente sfiorare per controllare la luce e i dispositivi connessi. Anche i lettori di card, da interno ed esterno camera, erano presenti nella mostra Hotel Regeneration esibendo un sistema di accesso evoluto ed estremamente sicuro, abbinabile alla domotica alberghiera DOMINA Hotel così da garantire all’albergatore uno strumento di supervisione avanzata degli accessi. Non solo, questi dispositivi sono prefigurati per abilitare i carichi solo in presenza di una card abilitata: in questo modo si può prevenire l’insorgenza di inattesi quanto inutili sprechi di energia a camera inoccupata. A sottolineare l’attenzione verso le diverse possibilità dirisparmio energetico offerte da AVE sono stati inoltre inseriti nella mostra Hotel Regeneration gli avanzati termostati di camera, anch’essi compatibili con il software di gestione alberghiera DOMINA e sviluppati per assicurare un’estrema precisione di rilevazione, così da ridurre le fastidiose e costose variazioni periodiche della temperatura ambiente.

Ad avvalorare ulteriormente la proposta AVE presente al Fuorisalone 2019 è stato certamente il design: linee estetiche innovative che sottolineano l’impronta hi-tech dell’hotel del futuro attraverso forme semplici, originali e perfette, che accostano materiali nobili a componenti di altissima qualità in un’esaltazione totale del Made in Italy. In una mostra di estremo fascino, come Hotel Regeneration, AVE ha proposto soluzioni di pregio in grado di assecondare tutte le esigenze provenienti dal mondo dell’hôtellerie ed anticipare quelle del prossimo futuro.

