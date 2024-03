Centri commerciali sostenibili: tutte le soluzioni Duemmegi.

Gli impianti tecnologici delle catene della grande distribuzione e dei centri commerciali hanno peculiarità ed esigenze che richiedono uno specifico approccio nella loro progettazione e realizzazione: i sistemi di Building Automation di Duemmegi, vengono sviluppati con l’obiettivo di ottenere edifici più efficienti, sicuri e confortevoli. Riescono perciò ad ottimizzare consumi e costi di gestione, grazie anche alla possibilità offerta ad operatori ed Energy manager di un veloce ed intuitivo controllo, anche da remoto, via touch screen, teblet o PC.

Una particolare rilevanza è data dall’implementazione dei BMS in funzione della sostenibilità dei centri commerciali e nell’attuale contesto di caro-energia: si ricorda che un BMS (Building Management System), nell’ambito della Building Automation per centri commerciali, è il sistema tecnologico deputato alla gestione e alla supervisione centralizzata di tutte le funzioni tecniche di un edificio o di un gruppo di edifici, con la finalità di migliorare il comfort degli utenti e degli addetti, semplificare le operazioni di gestione impiantistica e ottimizzare i consumi e l’efficienza energetica.

Duemmegi si distingue per la sua offerta di soluzioni BMS realizzate su misura e personalizzate per le particolari esigenze di ogni cliente, grazie a una esperienza di oltre trent’anni nei sistemi di Building Automation per i centri commerciali che la rendono leader nel settore della GDO.

Soluzione di supervisione locale e remota per centri commerciali: il BMS su misura di Duemmegi

Grazie a un sistema BMS Duemmegi, tramite una apposita interfaccia accessibile anche da remoto, è possibile la gestione centralizzata da PC o da mobile di tutti gli impianti di centri o gallerie commerciali, catene di supermercati e degli eventuali magazzini o parcheggi interrati.

Da un’unica plancia si avrà accesso a numerosi comandi e funzionalità come:

Il controllo impianti e di tutti i tecnologici presenti , per il buon funzionamento degli stessi e la rilevazione di guasti e anomalie. Il sistema è in grado di controllare anche i livelli di carburante dei gruppi elettrogeni, delle motopompe; il livello dell’acqua nelle vasche di accumulo per l’anticendio; il controllo dei parcheggi multipiano e tutti gli altri tecnologici presenti con un livello elevato di customizzazione.

, per il buon funzionamento degli stessi e la rilevazione di guasti e anomalie. Il sistema è in grado di controllare anche i livelli di carburante dei gruppi elettrogeni, delle motopompe; il livello dell’acqua nelle vasche di accumulo per l’anticendio; il controllo dei parcheggi multipiano e tutti gli altri tecnologici presenti con un livello elevato di customizzazione. La gestione della termoregolazione .

. Il monitoraggio dei consumi per l’efficientamento energetico, grazie ad una analisi accurata dei consumi di tutti gli impianti presenti.

per l’efficientamento energetico, grazie ad una analisi accurata dei consumi di tutti gli impianti presenti. Il controllo ed ottimizzazione dell’illuminazione , non solo in termini di efficientamento ma anche con soluzioni illuminotecniche di supporto al marketing, in grado di rendere l’esperienza utente gradevole e attrattiva (RGB, cromoterapia, effetti scenografici).

, non solo in termini di efficientamento ma anche con soluzioni illuminotecniche di supporto al marketing, in grado di rendere l’esperienza utente gradevole e attrattiva (RGB, cromoterapia, effetti scenografici). Il controllo dell’efficienza della rete elettrica , fondamentale soprattutto nei supermercati per evitare il malfunzionamento delle celle frigorifere e l’interruzione della catena del freddo.

, fondamentale soprattutto nei supermercati per evitare il malfunzionamento delle celle frigorifere e l’interruzione della catena del freddo. La rilevazione di perdite idriche : grazie ad innovativi algoritmi di intelligenza artificiale, il sistema – proattivo nei confronti del gestore – rileva eventuali anomalie di consumo ed è in grado di segnalare la perdita (gestione allarmi tecnici).

: grazie ad innovativi algoritmi di intelligenza artificiale, il sistema – proattivo nei confronti del gestore – rileva eventuali anomalie di consumo ed è in grado di segnalare la perdita (gestione allarmi tecnici). Una ottimale gestione delle fonti energetiche alternative (colonnine di ricarica elettrica, impianto fotovoltaico, geotermia ecc.).

(colonnine di ricarica elettrica, impianto fotovoltaico, geotermia ecc.). Una maggiore sicurezza (controllo accessi, integrazione con sistemi di videosorveglianza e antintrusione già presenti).

Il sistema BMS, attraverso tutte queste funzioni che hanno anche la finalità di migliorare il comfort di dipendenti e utenti dei centri commerciali, ottimizza i consumi energetici e riduce apprezzabilmente i costi di gestione delle strutture.

Anche nella gestione e supervisione degli impianti di termoregolazione (HVAC) il BMS si propone come una soluzione completa essendo un sistema aperto e flessibile: può infatti integrare e quindi controllare tutti gli impianti già in funzione nella struttura.

Sistema di supervisione e controllo (BMS) per centri commerciali: Duemmegi in prima linea nel contenimento dei consumi energetici

Oggi uno dei principali obiettivi da perseguire nella gestione dei centri commerciali è la riduzione dei consumi energetici, senza però diminuire l’attrattiva esercitata sui consumatori o il comfort di utilizzo. I sistemi di Building Automation dotati di BMS, come quelli progettati specificatamente, possono aiutare ad ottenere risultati come:

Forte riduzione dei costi di gestione fino al 50% (Dati stimati dalla Norma EN 15232) per quanto riguarda i sistemi di illuminazione e termoregolazione.

Facilità di espansione degli impianti, inserendo nuove funzionalità al sopraggiungere di nuove necessità dell’edificio.

Minori costi di installazione e cablaggio.

Tra i numerosi esempi di soluzioni di Building Automation con BMS portate a termine con successo da Duemmegi vi sono: Tecnomat (Bricoman) Italia, Decathlon Italia, GDO Iper Italia, Mediaworld, Despar, Eurospar, Interspar, Famila, Emisfero, Cash and Carry, Coop e molti altri.

Oltre ai centri commerciali anche molte altre tipologie di struttura come le catene di supermercati, le gallerie di negozi e gli edifici adibiti alla grande distribuzione organizzata, possono essere trasformati in Smart Building ottimizzati e dotati di impianti configurati correttamente e supervisionati da remoto, con le soluzioni custom di Duemmegi.

Per maggiori informazioni:

building.duemmegi.it/building-automation-centri-commerciali/