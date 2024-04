AVE al Fuorisalone 2024 con Simone Micheli: design e tecnologia per il wellness

Il celebre architetto sceglie AVE come partner per PATH, progetto che sarà presentato in modo virtuale all’interno dell’omonima mostra allestita presso l’Università Statale in occasione della Milano Design Week.

Il Fuorisalone 2024 diverrà un’opportunità concreta per intercettare uno dei progetti più interessanti nati dalla collaborazione fra AVE e l’architetto Micheli: “PATH”, dal concept di Andrea Bigot sarà una prossima realizzazione interamente dedicata al wellness che si svilupperà su un’area di 37 ettari a Porto San Vito a Grado, gioiello della punta estrema dell’Adriatico. Uno spazio urbano iconico ed innovativo teso a promuovere il benessere globale attraverso l’uso di tecnologie avanzate volte all’efficienza e alla sostenibilità.

Dal 15 al 28 aprile 2024, all’interno del Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano, sarà allestita un’installazione/architettura connessa alle geometrie ed ai dettati teorici di PATH. L’allestimento, curato direttamente da Simone Micheli Architectural Hero, esibirà un’imponente struttura monolitica e non convenzionale, progettata per condurre il visitatore in un’esperienza immersiva che riflette il nostro attuale futuro.

Tra video wall, giochi illuminotecnici, profumi e straordinarie opere sonore, AVE diverrà protagonista dell’installazione ideata da Simone Micheli per il Fuorisalone 2024. In esposizione virtuale le sue più recenti innovazioni: eleganti elementi di comando e tutto il fascino della sua nuova tecnologia smart, la stessa tecnologia che, all’interno di PATH, sarà orientata per favorire l’efficienza e la sostenibilità, per dare valore e un nuovo significato al concetto di wellness.

