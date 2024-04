Dovit: soluzioni KNX per Domotica e Smart Home

La soluzione Smart Home Dovit dal 2020 si fonde con il protocollo KNX per un’esperienza utente ancora più straordinaria. Scopri come il server KNX, la pulsantiera a sfioro KNX, il nostro touch screen e l’applicazione creano un ecosistema perfetto per gestire la tua Smart Home KNX in tutta semplicità e in modo centralizzato.

DO.KNX – il server KNX, massima espressione di flessibilità e prestazione

Il nostro server DO.KNX, il cuore dell’ecosistema di una Smart Home KNX, assicura una comunicazione immediata tra tutti i dispositivi collegati e permette di gestire in modo semplice tutte le funzioni di un impianto domotico. Grazie agli accessori e alle licenze di espansione, è possibile gestire la maggior parte dei sotto-sistemi di un edificio moderno e smart, tra cui l’illuminazione, l’impianto antintrusione, il controllo degli accessi, i termostati smart, l’impianto di irrigazione, il monitoraggio e la gestione dei consumi energetici, ma anche la produzione fotovoltaica, le colonnine di ricarica, l’intrattenimento multimediale e molto altro.

Il nostro server, oltre il KNX, supporta i protocolli standard come Zigbee, ModBus, Dali, Dmx, etc. e le tecnologie proprietarie più diffuse sul mercato. Inoltre, permette di personalizzare i processi di automazione di una Smart Home in base alle proprie esigenze e di aggiungerne degli altri in futuro.

Descrizione tecnica: Unità KNX IP e TP di gestione, supervisione e integrazione universale. Include fino a 200 punti (espandibile fino a 5.000) e fino a 6 connessioni (espandibile fino a 32) contemporanee IP client, indipendentemente dal numero di profili utente e di dispositivi autorizzati (come per esempio smartphone, ipad, tablet, touch screen, etc.).

DO.Tatto – la pulsaniera a sfioro KNX intelligente e di design

Le pulsantiere a sfioro KNX, disponibili anche con sonda di temperatura e umidità integrate per il controllo hvac, sono in vetro temperato e possono essere integrate in un qualsiasi impianto domotico KNX nuovo o già esistente. Le DO.Tatto KNX rivoluzionano il modo di interagire con la propria casa: permettono un controllo totale su un’infinità di funzioni, dalla gestione dell’illuminazione a quella delle tapparelle, passando per le funzioni multimedia, antintrusione, climatizzazione e molto altro.

La pulsantiera a sfioro KNX è disponibile in tre colorazioni (bianco, nero e sabbia) e in due misure (quadrata e rettangolare). Grazie al suo design elegante e senza tempo, si abbina a qualsiasi stile di arredamento. Totalmente dimmerabile, permette di adattare l’intensità luminosa agli ambienti abitativi e alle necessità. L’intensità luminosa, e tutti i parametri sono programmabili via bus con oggetti di gruppo e quindi associabili anche a scenari o programmi orari. La modalità “Ghost” fa scomparire le icone che si riattivano al tocco o grazie a un sensore di prossimità integrato.

Le icone sono personalizzabili, e da una sola pulsantiera è possibile programmare, oltre ai tocchi semplici, altri comandi di pressione prolungata e due comandi attivabili con il palmo della mano, sia con pressione rapida che prolungata.

La pulsantiera KNX inoltre premette di gestire temperatura e umidità.

Nella versione quadrata (85×85 mm), la pulsantiera a sfioro è configurabile in 1, 2, 4 e 6 comandi. È disponibile anche con sonda di temperatura e umidità integrata.

Nella versione rettangolare (125×85 mm), la pulsantiera a sfioro è configurabile in 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 comandi. Anch’esssa, è disponibile con sonda di temperatura e umidità integrata.

Il termostato intelligente KNX si integra perfettamente nella gamma di pulsantiere a sfioro, permettendo di rilevare e gestire la temperatura e umidità direttamente da un mini display integrato.

È disponibile il collegamento con una sonda remota o un contatto finestre per una gestione ottimizzata dell’energia. Oltre al pulsante menù per l’accesso alle funzioni del termostato, dispone di 3 comandi liberamente programmabili per la gestione di luci, motori o altro.

DO.App – l’applicazione più user-friendly per gestire una Smart Home KNX

Accessibile da touch screen, tablet o smartphone, l‘interfaccia grafica DO.App centralizza la gestione della Smart Home da un’unica applicazione – anche da remoto. Personalizzabile e perfettamente compatibile con lo standard KNX, diventa possibile gestire tutte le funzioni di una Smart Home o di uno Smart Building KNX in modo estremamente intuitivo e con un semplice tocco: illuminazione, climatizzazione, multimedia, sistema antintrusione, accessi, motorizzazioni, irrigazione e molto altro.

Disponibile sia per Android che per iOS, permette di creare scenari personalizzati (una concatenazione di eventi) in maniera rapida e semplice, attivandoli con un semplice tocco o secondo una programmazione oraria. Con lo scenario “Torno a casa”, per esempio, attivabile anche da remoto sullo smartphone, la temparatura viene alzata (o abbassata) di un paio di gradi, le tapparelle si alzano, l’illuminazione del vialetto aumenta l’intensità della luminosità, le luci della zona ingresso si accendono e la nostra playlist preferita inizia a creare l’atmosfera perfetta per il nostro ritorno a casa.

Informazioni tecniche: Do.App è compatibile con smart TV, smartphone e tablet (iOS, Android), computer Windows, Mac OS e Linux.

DO.Touch – touch screen domotico interattivo

Il nostro touch screen dal design elegante è perfettamente compatibile con un impianto domotico KNX ed è stato sviluppato per un’integrazione nativa e immediata con l’applicazione DO.App. Essendo da parete e cablato, garantisce una connessione stabile senza perdita di carica.

La nostra gamma di touch screen DO.Touch è disponibile da 4″ fino a 10″ disponibili anche con un effetto borderless semispecchiato.

Il colore, la visualizzazione e l’intensità luminosa della linea di luce in basso e dei 6 tasti touch sono personalizzabili. I 3 tasti touch sotto la linea di luce sono liberamente configurabili (scenari o

accessi rapidi alle sezioni preferite dell’interfaccia).

Quando vengono visualizzate delle notifiche sullo schermo (campanello, allarme, …), il colore del display, ma anche il tipo di visualizzazione (continua, lampeggiante, in diffusione) possono cambiare automaticamente. In questo modo l’utente è sempre al corrente di cosa sta accadendo anche senza accendere il display. È disponibile una modalità notturna per spegnere completamente lo schermo in base a un orario impostato – con un semplice tocco, lo schermo si riattiva.

Il bordo in alluminio spazzolato dello schermo DO.Touch è di qualità premium e molto resistente.

Le sue finiture in vetro temperato nero di 3 mm di spessore con effetto fumé specchiato e trattamento anti-impronta forniscono una superficie di design che è facile da pulire.

Informazioni tecniche: Client SIP VoIP integrato con sistema vivavoce per le funzioni videocitofoniche.

Barra interattiva e luminosa di segnalazione rapida (non disponibile per la variante da 4″). Alimentazione 12-24 Vdc. Gestione di tutte le funzioni domotiche disponibili sull’unità di controllo di D-BOX-UNIV. Connessione su DO.Net tramite IP (velocità 1 Gbit/s).

Conclusioni:

La tecnologia KNX rappresenta un punto di riferimento per il controllo delle case e degli edifici smart. Dovit sviluppa dal 2020 prodotti KNX per essere sempre al passo con il tempo e per poter rispondere alle esigenze di un mercato sempre più integrato con diversi protocolli. Con Dovit è possibile creare un intero ecosistema KNX o ampliare un sistema domotico KNX già esistente.

Il sistema Dovit KNX è scalabile, garantendo così che una Smart Home si possa evolvere nel tempo adattandosi alle esigenze dell’utente che cambiano. Pertanto, è possibile trasformare una vecchia installazione KNX con il sistema Dovit senza cambiare apparecchiature, ma semplicemente aggiungendo un server Dovit.

Per maggiori informazioni:

www.dovit.com/it/