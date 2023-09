Scuola sostenibile: il PNRR stanzia fondi per automazioni

All’interno del PNRR , Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono state previste risorse per l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico degli edifici scolastici, risorse che possono finanziare anche l’implementazione di sistemi di Building Automation controllati da un supervisore generale (BMS).

Queste tipologie di impianto garantiscono agli occupanti un elevato comfort, consumi ottimizzati e riduzione degli sprechi, con la possibilità di controllo tramite Smartphone e tablet. Le soluzioni di Building Automation di Duemmegi sono supervisionabili anche tramite BMS per poter avere un controllo completo e centralizzato dell’edificio anche da remoto.

Progettazione di edifici scolastici energeticamente efficienti: oggi realtà grazie ai fondi PNRR

Grazie alla disponibilità di tecnologie avanzate per il risparmio energetico nella scuola e di automazioni per architetture scolastiche, è oggi possibile progettare scuole sostenibili. A questo scopo sono stati previsti dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 800 milioni di euro per implementare l’efficientamento energetico e antisismico negli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Infatti tra gli scopi del PNRR vi è anche quello di agevolare la transizione ecologica mediante l’ammodernamento degli edifici pubblici italiani che saranno resi maggiormente sostenibili dal punto di vista energetico. Ad oggi il 72% del patrimonio edilizio italiano ha più di 40 anni ma grazie ai fondi del PNRR – si tratta di circa 1,2 miliardi di Euro cui vanno sommati altri 13,95 miliardi di Euro per l’efficientamento energetico e sismico – si potrebbe raggiungere un tasso di rinnovo degli edifici del 1,2% all’anno, contro il tasso attuale dello 0,7% annuo. (Fonte: Rapporto Strategico della Community Smart Building – 1a Edizione, Roma maggio 2023).

Si pone particolare attenzione alle scuole e agli interventi da porre in essere per ottenere la certificazione energetica degli edifici scolastici, nonché sull’automazione ed efficienza degli stessi.

Oggi gli interventi di efficientamento delle scuole devono attenersi ai nuovi CAM, i Criteri Ambientali Minimi, introdotti a partire dal 04/12/2022 dal D.M. del 23/06/2022. Il Decreto interministeriale 26/05/2015, che definisce le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, specifica inoltre che all’interno di un edificio efficientato sia presente un sistema generale di controllo: è cioè previsto l’utilizzo di un BMS (Building Management System) dedicato.

Sistemi di Supervisione e controllo per edifici scolastici: le soluzioni Duemmegi per le scuole

Anche negli edifici scolastici è possibile ottenere numerosi benefici dall’introduzione di un impianto di Building Automation gestito da BMS: il sistema BMS WEBCON di Duemmegi è in grado di fornire una soluzione personalizzata alle scuole che fanno intendono rendere l’edificio più sicuro, sostenibile ed efficiente dal punto di viata energetico.

Infatti, il Building Management System (BMS) di Duemmegi, una volta implementato nell’edificio scolastico, è in grado di gestire:

La termoregolazione . La gestione dell’impianto di termoregolazione mantiene la temperatura ottimale nelle aule e negli altri ambienti di lavoro, garantendo il giusto comfort negli edifici scolastici . Si evitano, inoltre, gli sprechi durante i periodi di chiusura della scuola, come le ore notturne, i fine settimana, le festività e la pausa estiva.

. La gestione dell’impianto di termoregolazione mantiene la temperatura ottimale nelle aule e negli altri ambienti di lavoro, garantendo il giusto . Si evitano, inoltre, gli sprechi durante i periodi di chiusura della scuola, come le ore notturne, i fine settimana, le festività e la pausa estiva. L’illuminazione . Viene mantenuta, a beneficio degli studenti e del personale, l’esposizione alla corretta illuminazione durante tutto l’arco della giornata, in funzione all’apporto di luce naturale dall’esterno e ottenendo in più una significativa riduzione dei consumi energetici .

. Viene mantenuta, a beneficio degli studenti e del personale, l’esposizione alla durante tutto l’arco della giornata, in funzione all’apporto di e ottenendo in più una . Le schermature solari (tende da sole esterne o interne e veneziane). La regolazione automatizzata di queste schermature evita l’irraggiamento diretto della luce solare e abbassa la temperatura interna dell’edificio in assenza o a supporto del sistema di raffrescamento .

(tende da sole esterne o interne e veneziane). La regolazione automatizzata di queste schermature evita l’irraggiamento diretto della luce solare e abbassa la temperatura interna dell’edificio in assenza o a supporto del sistema di raffrescamento . Il sistema di illuminazione di emergenza , obbligatorio negli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

, obbligatorio negli edifici scolastici di ogni ordine e grado. L’efficienza delle macchine (come ad esempio le caldaie, le pompe di calore, ecc.) per prevenire guasti, gestire eventuali criticità e mantenere un ottimale stato di efficienza degli impianti.

(come ad esempio le caldaie, le pompe di calore, ecc.) per prevenire guasti, gestire eventuali criticità e mantenere un ottimale stato di efficienza degli impianti. L’impianto di rilevazione fumi . Si tratta di un impianto autonomo nel suo funzionamento, il cui controllo può essere però implementato nel BMS per renderlo accessibile in locale e da remoto in ogni momento.

. Si tratta di un impianto autonomo nel suo funzionamento, il cui controllo può essere però implementato nel BMS per renderlo accessibile in locale e da remoto in ogni momento. La gestione automatica dei ricambi d’aria . Si tratta di una funzione molto utile in tutti gli ambienti della scuola per tenere sotto controllo i VOC – composti organici volatili e i livelli di CO2 presenti nell’aria e garantirne la salubrità.

. Si tratta di una funzione molto utile in tutti gli ambienti della scuola per tenere sotto controllo i – composti organici volatili e i presenti nell’aria e garantirne la salubrità. L’impianto di videosorveglianza per supervisionarne in ogni momento il corretto funzionamento, sia in locale che da remoto.

Flessibilità e accesso da remoto sono i due principi chiave che guidano la realizzazione dei nuovi impianti tecnologici nelle scuole: l’utilizzo di un BMS si rivela perciò la soluzione ottimale per il controllo completo dell’edificio scolastico, anche da remoto e nella modalità a tranche, allo scopo di ottimizzare le risorse, ridurre gli sprechi e contabilizzare i consumi.

Building Automation per l’edificio intelligente: nelle scuole, l’esperienza ultratrentennale di Duemmegi

Il PNRR ha stanziato fondi per 800 milioni di euro allo scopo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici scolastici. Un edificio scolastico sostenibile e sicuro è un edificio dotato di un sistema di supervisione degli impianti presenti, in grado di controllarne funzionamento, guasti, anomalie e di ottimizzarne i consumi. Il tutto, tenendo conto della specifica destinazione d’uso: la scuola.

Le soluzioni BMS WEBCON proposte da Duemmegi, progettate tenendo conto delle peculiarità di questi edifici, delle esigenze di funzionamento e delle normative, garantiscono:

La sicurezza degli edifici scolastici

La gestione energetica degli edifici scolastici

La riduzione degli sprechi energetici nella scuola

Il monitoraggio dei consumi energetici nelle scuole

per realizzare uno smart building sostenibile nei consumi, sicuro e attento al well being di bambini e adulti che vivono quotidianamente gli ambienti scolastici.

