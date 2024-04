Dal 16 al 21 aprile, Hisense animerà il Distretto Tortona con un’installazione dinamica e ricca di colori combinando gusto, innovazione e divertimento in una location unica.

Hisense debutta alla Milano Design Week 2024, dal 16 al 21 aprile al Distretto Tortona in via V. Forcella 7, con l’Hisense Innovation Market, il mercato più cool di Milano. Uno spazio che ogni giorno prenderà vita con una serie di appuntamenti speciali, per poi trasformarsi la sera in un luogo di intrattenimento con show cooking e DJ set coinvolgenti.

Durante la settimana del Fuorisalone, l’Hisense Innovation Market si trasformerà in un vivo e dinamico punto di incontro, ricco di colori e attività, che rifletterà l’energia di un autentico mercato cittadino. L’evento non solo offrirà una vasta gamma di attività legate alla preparazione di ricette che richiamano lo spirito dello “Street Food”, ma anche una serie di momenti esclusivi progettati per arricchire l’esperienza dei visitatori, che saranno incentrati su due temi principali: l’alimentazione in chiave healthy e la sostenibilità legata all’evoluzione tecnologica dei prodotti Hisense.

Il cuore pulsante dell’evento sarà l’esperienza culinaria. Chef e Food Blogger esperti nell’ambito della cucina salutare si alterneranno ai fornelli dell’Hisense Innovation Market, regalando ai visitatori un’esperienza unica. Durante gli Show Cooking, il pubblico avrà anche l’opportunità di assaggiare gratuitamente le prelibatezze preparate. E per gli amanti della pizza, non potrà mancare il Pizza Show, una serata speciale dedicata alla regina della cucina italiana, ma con un tocco salutare! La pizza sarà infatti reinventata in chiave “Healthy”, utilizzando solo ingredienti italiani e biologici, per offrire un’esperienza alternativa autentica e genuina. Infine, non mancherà il venerdì sera un’esplosione di ritmo e divertimento con la DJ Night, dove i visitatori potranno ballare e immergersi nell’atmosfera vibrante dell’Hisense Innovation Market.

Ma non finisce qui, Hisense presenterà al Fuorisalone 2024 anche la sua eccezionale gamma di prodotti e tecnologie all’avanguardia, che si sposano armoniosamente con il tema dell’innovazione e del design della Milano Design Week. Dalle soluzioni smart per la casa ai dispositivi di intrattenimento di ultima generazione, ogni prodotto Hisense rappresenta un connubio perfetto tra funzionalità, estetica e innovazione. Questa straordinaria unione di tecnologia e design rende l’esperienza presso l’Hisense Innovation Market un’immersione totale nel futuro della casa intelligente e del lifestyle moderno. Dai televisori ai frigoriferi, passando per gli elettrodomestici da cucina, ogni prodotto Hisense è concepito per garantire prestazioni superiori e un’esperienza utente ineguagliabile. I prodotti della gamma Kitchen Appliances, in particolare, rappresentano il massimo dell’innovazione culinaria, unendo un design elegante a funzionalità all’avanguardia per rendere ogni momento in cucina un’esperienza straordinaria.

Dal 16 al 21 aprile, Hisense trasformerà il Distretto Tortona in un vivace e colorato spazio di innovazione, gusto e divertimento per vivere un’esperienza unica in occasione della Milano Design Week.

