Sfera Labs Amplia il Supporto Di Raspberry Pi CM4S

Il PLC industriale Iono Pi Max di Sfera Labs è ora disponibile con il core CM4S.

Sfera Labs, leader nel design e nella produzione di soluzioni avanzate per sistemi embedded e edge computing, ha esteso le capacità della sua famiglia di moduli

I/O industriali Iono con l’annuncio che l’affermato e popolare PLC Iono Pi Max è disponibile con un core Raspberry Pi CM4S. La combinazione del core più potente e della vasta gamma di funzionalità integrate in Iono Pi Max semplifica la progettazione e l’implementazione di sistemi di controllo robusti e affidabili per applicazioni industriali, commerciali e residenziali.

Iono Pi Max integra il core CM4S coni ingressi e uscite digitali e analogiche, relè di potenza e supporto per le interfacce standard previste nei moderni PLC. La retro compatibilità con il core Raspberry Pi CM3+ protegge gli investimenti nelle applicazioni esistenti, consentendo allo stesso tempo ai progettisti di migliorarne le prestazioni ed estenderne la funzionalità.

Progettato per applicazioni fortemente integrate, il Raspberry Pi CM4S incorpora un processore ARM Cortex-A72 quad-core da 1,5 GHz (aggiornato rispetto al Cortex-A53 @1,2 GHz del CM3+), 1 GB di memoria LPDDR4-3200 SDRAM (offrendo una larghezza di banda e un’efficienza energetica significativamente superiori al LPDDR2 del CM3+) e ha una gamma di temperatura operativa estesa (-20°C – +85°C). Con Iono Pi Max, Sfera Labs ha sfruttato la potenza di questa soluzione compatta per creare un modulo I/O industriale versatile che può essere facilmente personalizzato e ottimizzato per soddisfare complesse esigenze applicative.

“L’annuncio di un Iono Pi Max con core CM4S è l’esempio più recente di come Sfera Labs stia lavorando con la piattaforma Raspberry Pi per sviluppare soluzioni potenti, flessibili e veramente aperte che supportano la rapida implementazione e la gestione semplificata di sistemi di controllo e monitoraggio in una vasta gamma di applicazioni”, afferma Ulderico Arcidiaco, CEO di Sfera Labs.

Iono PI Max è conforme alle normative CE/FCC/IC incorpora I/O digitali e analogici, relè NF/NA, supporto UPS, interfacce RS-232, RS-485 e CAN, doppia scheda SD, RTC, un watchdog hardware e un crypto chip/secure element chip. Le soluzioni applicative spaziano dall’acquisizione di dati, al MES, all’automazione degli edifici, al controllo degli accessi, al monitoraggio ambientale.

Iono Pi Max è completamente compatibile con gli strumenti, i linguaggi di programmazione e i framework di sviluppo disponibili per Raspberry Pi; questo permette agli sviluppatori di usufruire di un’ampia gamma di risorse software di terze parti per sviluppare rapidamente soluzioni basate su Iono Pi Max.

Sfera Labs

Sfera Labs fornisce soluzioni professionali per l’automazione industriale, l’IoT, l’IIoT e l’edge computing che sfruttano piattaforme aperte e ampiamente supportate: server industriali basati su Raspberry Pi, moduli PLC basati su Arduino, sensori ambientali programmabili, oltre a dispositivi embedded e servizi personalizzati.

I prodotti di Sfera Labs sono utilizzati nel controllo dei processi, nella home & building automation, per la manutenzione predittiva, la gestione dell’energia, il controllo accessi e la gestione di flotte; hanno certificazioni industriali e supportano standard per l’integrazione con piattaforme software (AWS IoT, Azure, Google Cloud, openHAB, NodeRED), software industriale (CODESYS, OpenPLC) e protocolli standard (ModBus, CAN, Wiegand, MQTT).

Sfera Labs è in gradi di offrire sia soluzioni OEM e/o brandizzate per i prodotti standard che versioni personalizzate.

L’azienda si pone l’obiettivo di fornire soluzioni di alta qualità, innovative e flessibili per soddisfare le esigenze del moderno mercato dell’automazione industriale.

Per maggiori informazioni:

www.sferalabs.cc