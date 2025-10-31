Ottimizza il Controllo Illuminotecnico con il Modulo DLSUN DALI-2 di Duemmegi

Il controllo digitale degli impianti illuminotecnici è ormai indispensabile nell’attuale contesto che vede l’impiego di tecnologie sempre più avanzate e connesse tra loro.

Proprio in quest’ottica è stato progettato Il modulo DLSUN: un prodotto innovativo pensato da Duemmegi per gli ambienti esterni, in grado di trasmettere i livelli di luminosità dell’ambiente direttamente sul bus DALI-2 e che si propone come soluzione da impiegarsi in una vasta gamma di applicazioni illuminotecniche.

Applicazioni e Funzionalità

Il modulo DLSUN viene utilizzato per la misurazione dei livelli di luminosità esterna, compresa la luce solare fino a 160.000 lux, e negli impieghi di regolazione dell’intensità della luce ambientale negli ambienti chiusi.

In particolare viene utilizzato ampiamente negli edifici industriali, commerciali o nelle logistiche, ambiti applicativi in cui comfort, sicurezza e risparmio energetico sono garantiti dalla flessibilità nel controllo dei flussi luminosi e dalla precisione offerti dal dispositivo.

DLSUN può essere configurato tramite bus DALI-2 su tre diverse portate di fondo scala:

6500 lux con risoluzione di 0,1 lux

con risoluzione di 0,1 lux 65000 lux con risoluzione di 1 lux

con risoluzione di 1 lux 160000 lux con risoluzione di 10 lux

Caratteristiche Principali

Basso Consumo Energetico : con un assorbimento inferiore a 10mA (equivalente a 5 dispositivi DALI), il modulo DLSUN garantisce un funzionamento efficiente.

: con un assorbimento inferiore a 10mA (equivalente a 5 dispositivi DALI), il modulo DLSUN garantisce un funzionamento efficiente. Connessione Semplificata : la polarità automatica sul collegamento al bus DALI semplifica notevolmente l’installazione e la configurazione del dispositivo.

: la polarità automatica sul collegamento al bus DALI semplifica notevolmente l’installazione e la configurazione del dispositivo. Occupazione di un Indirizzo DALI-2 : il modulo DLSUN occupa un unico indirizzo sul bus DALI-2.

: il modulo DLSUN occupa un unico indirizzo sul bus DALI-2. Indicatore LED Rosso: un LED rosso integrato fornisce un’identificazione visiva chiara del dispositivo, agevolando la manutenzione.

Certificazioni

Attualmente Il modulo DLSUN è l’unico sensore di luminosità al mondo certificato DALI-2 e conforme agli standard IEC 62386-101, -103, -304. In questo modo si garantiscono la conformità e l’affidabilità del dispositivo come richiesto dalle normative di settore.

Conclusioni

Il modulo DLSUN di Duemmegi offre una elevata affidabilità e rappresenta la soluzione completa per la rilevazione esterna e la regolazione dell’intensità luminosa in numerose applicazioni e ambienti. Esso rappresenta una evoluzione significativa nei sistemi di controllo digitale dell’illuminazione.

Per la semplicità di collegamento, i bassi consumi energetici e le certificazioni di conformità, il modulo DLSUN è senz’altro la scelta più indicata per migliorare il comfort luminoso e l’efficienza dei moderni impianti illuminotecnici.

Per maggiori informazioni:

Scopri di più sul sistema DALI-2 di Duemmegi

Datasheet del modulo DLSUN in formato PDF