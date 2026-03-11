»»»Sfera Labs presenta la scheda di espansione M.2 LTE per Strato Pi Max

La nuova scheda di espansione Serie X2 porta connettività cellulare LTE e posizionamento GNSS alla piattaforma server industriale Strato Pi Max

Sfera Labs ha rilasciato la scheda di espansione M.2 LTE Module Serie X2 (X2BW10XM2Z), una nuova scheda intercambiabile che aggiunge connettività cellulare LTE e posizionamento GNSS ai server Strato Pi Max XL e XS.

Lo Strato Pi Max è un controllore industriale compatto e versatile basato su Raspberry Pi Compute Module 4 o 5. È dotato di un’architettura modulare con schede di espansione Serie X2 intercambiabili che permettono di adattare la piattaforma a un’ampia gamma di applicazioni, aggiungendo I/O digitali e analogici, RS-485, RS-232, RS-422, CAN e opzioni UPS. Con l’integrazione della scheda di espansione M.2 LTE Module, lo Strato Pi Max acquisisce connettività dati cellulare always-on e posizionamento satellitare—funzionalità essenziali nelle installazioni dove Ethernet cablata o Wi-Fi non sono disponibili o risultano inaffidabili.

La scheda di espansione è compatibile con la famiglia di moduli dati LTE M.2 Telit LN920A e include due slot Nano SIM per connettività ridondata o configurazioni multi-operatore. Sono disponibili linee di controllo software complete per alimentazione del modem LTE, reset, disabilitazione RF (modalità aereo), disabilitazione GNSS e GPIO, offrendo ai progettisti pieno controllo programmabile sullo stato operativo del modem. Dei LED frontali indicano lo stato di alimentazione e registrazione alla rete, semplificando diagnostica e messa in servizio sul campo.

La scheda di espansione M.2 LTE Module è particolarmente indicata per monitoraggio remoto, fleet management, infrastrutture intelligenti e implementazioni IoT distribuite in cui un uplink cellulare affidabile e consapevolezza della posizione sono elementi critici. In combinazione con il ricevitore GNSS integrato nel modulo Telit, lo Strato Pi Max può operare come edge gateway “location-aware”, abilitando applicazioni come tracciamento asset, acquisizione dati mobile e reti di sensori geo-referenziate.

Con questo lancio, Sfera Labs amplia ulteriormente la flessibilità dell’ecosistema Strato Pi Max, offrendo a ingegneri e system integrator un percorso semplice per integrare connettività cellulare resiliente e posizionamento GNSS nelle proprie soluzioni industriali, IoT ed edge computing.

Per maggiori informazioni:

sferalabs.cc/product/m2-lte-module-x2-series-expansion-board/

Per ulteriori dettagli sul controllore modulare Strato Pi Max:

sferalabs.cc/strato-pi-max/