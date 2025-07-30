Modulo Carichi Trifase CCSA 3F di Duemmegi: la soluzione completa per la gestione dei tuoi carichi.

Il controllo intelligente dei carichi è una delle funzioni più apprezzate in un sistema avanzato di gestione dell’impianto elettrico, in particolare in un periodo come questo, dove le funzionalità di ottimizzazione dei consumi elettrici e di limitazione dei sovraccarichi sono ormai irrinunciabili.

Portata trifase potente e misurazione precisa

Il Gestore carichi CCSA 3F (Controllo Carichi Stand Alone 3 Fasi) è un prodotto all’avanguardia sviluppato a questo scopo da Duemmegi interamente in Italia pensando alle esigenze di misure e controllo degli impianti commerciali e industriali per un massimo di 4 carichi connessi su una linea trifase.

Con una portata di tensione fino a 300Vac di fase e corrente fino a 63A, è possibile gestire i carichi senza problemi e, in molti casi, senza la necessità di utilizzare trasformatori di corrente esterni. Il CCSA 3F consente di misurare tensione, corrente, potenza attiva (con verso), cosφ e frequenza, offrendo una visione completa delle prestazioni dei carichi.

Configurazione flessibile per il massimo controllo

CCSA 3F offre due modalità di configurazione.

Con la modalità “A TEMPO” , i carichi vengono automaticamente scollegati quando superano la soglia preimpostata e ricollegati dopo un tempo T specificato dall’utente.

, i carichi vengono automaticamente scollegati quando superano la soglia preimpostata e ricollegati dopo un tempo T specificato dall’utente. La modalità “SMART” è ancora più intelligente: lo strumento individua l’entità del carico collegato su ogni singola uscita, lo scollega solo quando supera la soglia e lo ricollega solo quando il calcolo dell’algoritmo ne consente l’inserimento, garantendo un’efficienza ottimale.

Caratteristiche principali

Il modulo CCSA 3F è dotato di una serie di funzionalità per semplificare l’esperienza di gestione dei carichi. Si configura facilmente attraverso i pulsanti frontali e le 4 uscite possono essere impostate come normalmente aperte (NO) o normalmente chiuse (NC). Il display LCD retroilluminato da 128×64 pixel offre una visualizzazione chiara e dettagliata delle misurazioni. Inoltre, grazie alla tecnologia RMS, le misure sono opportunamente mediate per garantire risultati accurati. Il modulo è preciso al 0,2% del fondo scala, conformemente agli standard di misura secondo IEEE1459.

Affidabilità e sicurezza per i carichi

CCSA 3F è la scelta ideale per il controllo affidabile dei carichi trifase. Con il suo contenitore plastico UL 94-V0 e l’isolamento tra ingressi di misura e tutte le uscite di 3,6kV, si può contare su una soluzione sicura ed efficiente. Inoltre, il modulo è progettato per mantenere i valori in assenza di alimentazione per un periodo di 2 mesi, garantendo la continuità delle misurazioni anche in caso di interruzioni di corrente.

