ETH-WLESS: sensori Wireless per il Controllo del Clima

Il sistema domotico ETH di Kblue amplia la sua gamma prodotti con una novità: da oggi disponibili le sonde temperatura-umidità wireless.
Ideali per una termoregolazione smart in qualsiasi ambiente, senza opere murarie e con la massima affidabilità. Una soluzione flessibile, scalabile e facile da integrare, ideale per applicazioni civili e in ambito terziario.
Puoi installarli ovunque in casa, anche in punti difficili da raggiungere o in edifici storici dove non è possibile fare modifiche strutturali.
Struttura del Sistema
Le sonde wireless comunicano via LoRa con il concentratore che, a sua volta, trasmette i dati ad un supervisore (es. il modulo master ETH-MY88) tramite protocollo Modbus RTU, garantendo un controllo preciso e in tempo reale.
Questa architettura elimina la necessità di cablaggi estesi, semplificando l’installazione e riducendone i costi.
Le sonde wireless ETH-KTH_WLESS rilevano in modo preciso e affidabile temperatura e umidità all’interno di un ambiente, trasmettendo i dati via LoRa 868MHz.
Disponibile in due versioni, per adattarsi a ogni esigenza di installazione:
- ETH-KTH_WLESS_IN: sonda da incasso (con attacco RJ45), design compatto e discreto, compatibile con la maggior parte delle serie civili.
- ETH-KTH_WLESS_W: sonda da parete per ambienti interni, ideale per soluzioni dove non è presente una scatola da incasso.
I concentratori ETH-GTW_MOD_WLESS consentono la ricezione dei dati inviati da moduli radio installati in un determinato impianto. Il monitoraggio dei dati viene effettuato tramite comunicazione Modbus RTU.
Disponibile in due versioni
- ETH-GTW_MOD_WLESS_D: concentratore sonde wireless da quadro su barra DIN
- ETH-GTW_MOD_WLESS_W: concentratore con montaggio a parete
NB: per la sola configurazione iniziale di sonde e concentratore è disponibile il tool software Kblue ETH-WDS_Kblue (Wireless Device Starter).
Vantaggi
- Utilizzabile in impianti dove non è possibile passare con un cavo bus o non sono presenti scatole da incasso
- Integrazione con i sistemi con protocollo Modbus RTU
- Misura di temperatura e umidità molto precise
- Un unico concentratore può gestire fino a 64 sondeConsumo ridotto della batteria
Per maggiori informazioni:
Sensori wireless KBlue per il controllo del clima
Scarica la brochure sulle sonde wireless