ETH-WLESS: sensori Wireless per il Controllo del Clima

Il sistema domotico ETH di Kblue amplia la sua gamma prodotti con una novità: da oggi disponibili le sonde temperatura-umidità wireless.

Ideali per una termoregolazione smart in qualsiasi ambiente, senza opere murarie e con la massima affidabilità. Una soluzione flessibile, scalabile e facile da integrare, ideale per applicazioni civili e in ambito terziario.

Puoi installarli ovunque in casa, anche in punti difficili da raggiungere o in edifici storici dove non è possibile fare modifiche strutturali.

Struttura del Sistema

Le sonde wireless comunicano via LoRa con il concentratore che, a sua volta, trasmette i dati ad un supervisore (es. il modulo master ETH-MY88 ) tramite protocollo Modbus RTU, garantendo un controllo preciso e in tempo reale.

Questa architettura elimina la necessità di cablaggi estesi, semplificando l’installazione e riducendone i costi.

Le sonde wireless ETH-KTH_WLESS rilevano in modo preciso e affidabile temperatura e umidità all’interno di un ambiente, trasmettendo i dati via LoRa 868MHz.

Disponibile in due versioni, per adattarsi a ogni esigenza di installazione:

ETH-KTH_WLESS_IN: sonda da incasso (con attacco RJ45), design compatto e discreto, compatibile con la maggior parte delle serie civili.

ETH-KTH_WLESS_W: sonda da parete per ambienti interni, ideale per soluzioni dove non è presente una scatola da incasso.

I concentratori ETH-GTW_MOD_WLESS consentono la ricezione dei dati inviati da moduli radio installati in un determinato impianto. Il monitoraggio dei dati viene effettuato tramite comunicazione Modbus RTU.

Disponibile in due versioni

ETH-GTW_MOD_WLESS_D: concentratore sonde wireless da quadro su barra DIN

ETH-GTW_MOD_WLESS_W: concentratore con montaggio a parete

NB: per la sola configurazione iniziale di sonde e concentratore è disponibile il tool software Kblue ETH-WDS_Kblue (Wireless Device Starter).

Vantaggi

Utilizzabile in impianti dove non è possibile passare con un cavo bus o non sono presenti scatole da incasso

Integrazione con i sistemi con protocollo Modbus RTU

Misura di temperatura e umidità molto precise

Un unico concentratore può gestire fino a 64 sonde Consumo ridotto della batteria



Per maggiori informazioni:

Sensori wireless KBlue per il controllo del clima

Scarica la brochure sulle sonde wireless