»»»Sfera Labs amplia il portafoglio Industrial Raspberry Pi con il nuovo edge server Strato Pi Plus e il PLC Iono Pi v3

Un nuovo server edge industriale e controllore pronto all’uso che offrono maggiore affidabilità, supervisione in tempo reale e connettività robusta per applicazioni Industrial IoT ed edge

Sfera Labs, leader nell’automazione industriale open-source, annuncia con orgoglio il lancio di due piattaforme ad alta affidabilità: Strato Pi Plus e Iono Pi v3. Basate su Raspberry Pi 4 o 5, queste soluzioni trasformano la versatilità del computing open-source in sistemi rugged per l’automazione a livello industriale, comunicazioni sul campo e applicazioni IoT edge che richiedono funzionamento continuo e non presidiato.

Strato Pi Plus: Server Edge Industriale con fino a quattro interfacce RS-485 e CAN FD

Al centro di Strato Pi Plus vi è un’architettura ibrida che abbina Raspberry Pi a un microcontrollore Raspberry Pi RP2354. L’RP2354 opera in modo indipendente dal processore principale, gestendo funzioni critiche in tempo reale e la supervisione del sistema — incluso un watchdog hardware completamente indipendente — garantendo la capacità di rilevare e recuperare guasti senza intervento esterno. Il firmware dell’RP2354 supporta aggiornamenti OTA (over-the-air) direttamente da Raspberry Pi, consentendo aggiornamenti sul campo senza accesso fisico al dispositivo.

La piattaforma offre ampia connettività seriale industriale, con fino a quattro interfacce RS-485 optoisolate singolarmente, dotate di protezione contro scariche elettrostatiche (ESD), terminazione di linea configurabile e inversione delle linee A/B, oltre a un’interfaccia CAN V2.0B e CAN FD con velocità fino a 8 Mb/s, anch’essa optoisolata e protetta ESD. Ciò rende Strato Pi Plus ideale per applicazioni che richiedono comunicazione con più dispositivi di campo, sensori e attuatori su lunghe distanze, come controllo di processo industriale, building management, monitoraggio energetico e integrazione di veicoli o macchinari.

Alloggiato in un contenitore compatto da 4 moduli per guida DIN con morsetti a vite estraibili per alimentazione, I/O e connessioni seriali, Strato Pi Plus integra un’alimentazione DC a largo range 10÷50 V con protezione contro sovratensioni e inversione di polarità e fusibile ripristinabile da 3,3A. È inoltre presente un’uscita a relè da 1A a 48 VDC con contatti normalmente aperti e normalmente chiusi per funzioni di commutazione locale.

Progettato per operare 24/7 in ambienti gravosi, Strato Pi Plus include un RTC ad alta precisione con oscillatore compensato in temperatura e batteria di backup sostituibile, nonché un secure element Microchip ATECC608 integrato per autenticazione hardware e memorizzazione sicura delle chiavi crittografiche. Il Raspberry Pi integrato offre connettività completa: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth/BLE, quattro porte USB, uscita video Micro HDMI e slot microSD. È disponibile opzionalmente una ventola di raffreddamento attiva preassemblata per installazioni con requisiti termici elevati.

Con Strato Pi Plus, Sfera Labs introduce una nuova classe di server edge industriali che combina apertura e flessibilità del Raspberry Pi con affidabilità, supervisione in tempo reale e connettività industriale per implementazioni resilienti in ambito automazione, comunicazioni e IoT.

Iono Pi v3: PLC Industriale Compatto e Potente

Alloggiato in un contenitore compatto da 4 moduli per guida DIN con connessioni a morsetti a vite, Iono Pi v3 integra un’alimentazione DC a largo range 9÷28 V con protezione contro sovratensioni e inversione di polarità, quattro uscite a relè di potenza da 5A a 250V, ingressi analogici ad alta risoluzione per tensione e corrente, sette GPIO configurabili con supporto 1-Wire e Wiegand e funzionalità hardware di sicurezza — il tutto in un formato installabile direttamente su guida DIN standard.

Iono Pi v3 è progettato per ingegneri e system integrator che necessitano di implementare rapidamente sistemi di controllo e acquisizione dati basati su Linux, utilizzando configurazioni industriali standard e strumenti software open. Le applicazioni tipiche includono automazione industriale, building management, monitoraggio energetico, controllo accessi, sensoristica ambientale ed edge computing — ovunque sia richiesto un controllore compatto, robusto e dotato di I/O reali e connettività di rete.

Progettato per funzionamento continuo e non presidiato, Iono Pi v3 include un RTC ad alta precisione con oscillatore compensato in temperatura e batteria di backup sostituibile, un watchdog hardware completamente indipendente dalla scheda Raspberry Pi e un secure element Microchip ATECC608 integrato per autenticazione hardware e protezione delle chiavi crittografiche. È disponibile opzionalmente una ventola di raffreddamento attiva preassemblata (SPBF10X Strato Pi Fan) per applicazioni con requisiti termici elevati.

Il Raspberry Pi integrato offre connettività completa: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth/BLE, quattro porte USB, due uscite Micro HDMI e slot microSD, consentendo integrazione fluida con piattaforme cloud, protocolli industriali e un’ampia gamma di strumenti e framework software basati su Linux.

Con Iono Pi v3, Sfera Labs amplia ulteriormente il proprio portafoglio di controllori industriali basati su tecnologia open-source, offrendo ai professionisti una piattaforma potente, flessibile e sicura per implementare soluzioni industriali, IoT ed edge computing resilienti anche negli ambienti più esigenti.

Per maggiori informazioni:

• Iono Pi v3: https://sferalabs.cc/product/iono-pi-v3/

• Strato Pi Plus: https://sferalabs.cc/product/strato-pi-plus/