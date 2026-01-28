»»»Arriva in Italia Automist, il sistema antincendio innovativo per applicazioni residenziali

Automist, tra le best inventions 2023 del Times, è un sistema antincendio water mist (acqua nebulizzata) a controllo elettronico, progettato specificamente per applicazioni residenziali e domestiche. Più nello specifico, il sistema viene attivato da un rivelatore combinato di fumo e calore installato a soffitto.

Una volta rilevato il principio di incendio, il sistema utilizza un sensore a termopila a infrarossi (IR), incorporato nella testina degli ugelli, per scansionare la stanza alla ricerca di un incendio. Il sensore IR misura la temperatura in funzione della radiazione infrarossa, registrando i valori ad alta temperatura o gli aumenti differenziali di temperatura tra le diverse scansioni.

La particolarità del sistema è che utilizza ugelli “rotanti” installati a parete: questo consente di eseguire una scansione a 180° dell’intera stanza e di misurare, mediante il sensore a termopila IR, le temperature nelle varie zone, attivandosi in pochi secondi – nebulizzando cioè acqua nel punto esatto in cui si sono sviluppate le fiamme – e utilizzandone fino al 90 % in meno rispetto ai sistemi sprinkler tradizionali, rimasti invariati da quando sono stati inventati, nel 19° secolo. L’acqua nebulizzata viene erogata tramite l’attivazione di una piccola pompa ad alta pressione molto compatta (24 x 18 x 36 cm) che si presta quindi ad essere installata agevolmente sotto il lavello in cucina o in piccole nicchie. Velocità di attivazione e precisione di intervento, garantiscono inoltre minor quantità di fumi tossici sprigionati e minor danni da bagnamento.

Perché l’acqua nebulizzata?

Per ragioni di sicurezza: rispetto ad altri agenti estinguenti, l’acqua nebulizzata non è tossica ed è più sicura da utilizzare in ambienti chiusi, come le abitazioni. Non lascia residui chimici che potrebbero danneggiare gli oggetti o creare rischi per la salute degli occupanti.

Per un miglior controllo della diffusione del fuoco. La nebulizzazione permette di controllare meglio la direzione e la portata del flusso d’acqua, limitando i danni collaterali e intervenendo in modo mirato sull’incendio con solo 6 litri di acqua al minuto: come un Vigile del Fuoco arrivato molto presto sulla scena che spegne l’incendio prima che la potenza termica rilasciata cresca in modo significativo.

Incendi domestici: i dati

Sono stati oltre 30.000 gli interventi per incendi nelle abitazioni – circa 104 al giorno – con 73 vittime e 804 feriti nell’ultimo anno disponibile di rilevazioni (il 2023). Pur rappresentando il 15,9% degli interventi totali dei Vigili del Fuoco, questi incidenti producono nel 46% dei casi morti e nel 53% feriti. In sostanza, quando un incendio colpisce una casa, le probabilità che sia fatale sono molto alte.

Principi di funzionamento di Automist

Rilevazione: il sensore a soffitto individua fumo o calore.

Scansione termica: la testina ruota e rileva la fonte del calore.

Attivazione: algoritmo valuta parametri e attiva l’ugello corretto.

Soppressione: erogazione di acqua nebulizzata diretta e mirata e partenza allarme sonoro

Vantaggi principali

Protezione mirata e localizzata

Minimo consumo d’acqua con minori danni da bagnamento

Risposta rapida – pochi secondi da rilevazione fumo e 2 minuti totali da erogazione water mist a spegnimento incendio – con minore sprigionamento fumi tossici

Nessuna sostanza chimica (come nel caso degli estintori a polvere di bicarbonato)

Componenti principali

Testina spray Smartscan®: Ugello rotante montato a parete (~1200–1300 mm da terra) con sensore termico IR e scansione a 180°.

Sensore combinato fumo e calore: Installato a soffitto.

Pompa ad alta pressione: Dimensioni ~385×216×181 mm, peso ~6 kg.

Unità di controllo elettronico: Algoritmi intelligenti con attivazione per consenso multiplo.

Specifiche tecniche

Flusso d’acqua: ≈ 2,4 galloni/min (≈ 9 L/min)

Uso dell’acqua: 90 % in meno rispetto agli sprinkler tradizionali

Tempo d’attivazione: fino a 2 minuti più rapido

Collegamento idrico: diretto alla rete (3/4″)

Conformità: UL 2167A, BS 8458, NFPA 13D

Installazione: nessuna modifica strutturale

Sicurezza: solo acqua nebulizzata, nessun agente chimico

Installazione non invasiva

Registrazione eventi (black box)

Applicazioni consigliate

Abitazioni private e appartamenti

Case per anziani, ADU

Edifici storici e tutelati

Strutture sociali e open-space

Riconoscimenti professionali

Certificazioni: UL 2167A, BS 8458, NFPA 13D

Verifica da enti terzi come Exova Warrington Fire

Premi

2023: Silver – New York Product Design Awards;

2023: TIME – Best Inventions

2024: Gold – Edison Awards 2

2025: Sustainable Product of the Year & nomination a 3 premi

Per maggiori informazioni:

https://zeroincendi.it/