Da HSYCO e TEKTELIC arriva una nuova integrazione per Building Automation

HSYCO e TEKTELIC hanno annunciato una nuova integrazione che consente il collegamento diretto dei gateway LoRaWAN di TEKTELIC, basati su Semtech Packet Forwarder, alla piattaforma di supervisione HSYCO.

Questo consente di acquisire nativamente in HSYCO i dati provenienti dall’ampia gamma di sensori IoT di TEKTELIC, permettendo visualizzazione, allarmi, analisi e automazione all’interno di un’unica interfaccia.

La soluzione combinata consente un’interoperabilità totale con oltre 110 protocolli supportati da HSYCO, tra cui KNX, BACnet, Modbus e MQTT. Gli utenti possono ora integrare dispositivi LoRaWAN in sistemi complessi di automazione industriale e degli edifici, combinando i dati IoT con il controllo di HVAC, illuminazione, gestione energetica e sicurezza.

Questa integrazione offre un approccio scalabile, aperto e affidabile per sviluppare soluzioni di automazione unificate in ambienti residenziali, commerciali e industriali.

Esempio d’Uso 1: Supervisione Celle Frigorifere con HSYCO, KONA Micro IoT Gateway e Sensore TUNDRA di Temperatura e Umidità

HSYCO, integrato con il gateway IoT TEKTELIC KONA Micro e i sensori TUNDRA di temperatura e umidità per celle frigorifere, consente una supervisione completa delle aree refrigerate. Il sistema monitora continuamente temperatura e umidità in più celle, fornendo trend grafici in tempo reale accessibili tramite l’interfaccia web di HSYCO.

In caso di deviazioni dai valori soglia (sovratemperatura o sottotemperatura), HSYCO attiva allarmi immediati, inviando notifiche tramite email, Telegram e SMS. Inoltre, HSYCO genera un report mensile in PDF che riassume i trend e le anomalie di temperatura, supportando la documentazione di conformità e l’analisi operativa.

Questo monitoraggio proattivo contribuisce a garantire sicurezza alimentare, conformità normativa ed efficienza operativa nei magazzini frigoriferi.

Esempio d’Uso 2: Rilevazione Allagamenti e Controllo Automatico delle Valvole con HSYCO, KONA Micro IoT Gateway e Sensore COMFORT v2

Integrando HSYCO con il gateway IoT KONA Micro e i sensori LoRaWAN® COMFORT v2 per il rilevamento perdite, i facility manager possono individuare tempestivamente eventi di allagamento e attivare risposte automatiche. Alla ricezione di un allarme di allagamento dai sensori COMFORT, HSYCO può eseguire logiche predefinite per chiudere elettrovalvole tramite protocollo BACnet, contribuendo a prevenire potenziali danni da acqua.

Questa soluzione integrata offre una protezione avanzata delle aree critiche, combinando rilevamento IoT a lungo raggio con protocolli di automazione affidabili, migliorando la sicurezza e riducendo costi di manutenzione e riparazione.

Per maggiori informazioni:

www.hsyco.com

www.tektelic.com