Duemmegi: sistemi domotici semplici e intuitivi fatti per durare nel tempo

Grazie a un’esperienza di oltre trent’anni Duemmegi può offrire prodotti semplici da installare e performanti pensati per tutti quegli installatori che non programmano.

Utilizzando una semplice procedura guidata, quando si configura un sistema domotico Duemmegi lato back-end, è necessario solo individuare le utenze connesse (luci e motori), rinominarli e assegnare a ciascuno il task da svolgere.

Man mano che l’installatore configura, lato cliente, in automatico si genera l’interfaccia utente, la quale è estremamente intuitiva e user-friendly. Oltre alla facilità di configurazione, i sistemi domotici Duemmegi permettono un altissimo grado di personalizzazione a livello software, l’integrazione di numerosi sistemi e la creazione di scenari a piacere.

Gli utenti finali, attraverso il front-end dell’applicazione, gestiscono direttamente l’impianto in modo da rendere gli ambienti estremamente confortevoli e adatti alle esigenze di chi deve viverli.

Stop agli impianti complessi da programmare grazie all’applicazione Duemmegi

Tramite il Gateway DFAPP (Modulo supervisore abitazione), e mediante un’applicazione semplificata, è possibile la configurazione di tutta la modulistica Domino di Duemmegi, tutti i passaggi sono assistiti, ed è quasi impossibile generare errori bloccando l’impianto o inficiando il funzionamento dei moduli che lo compongono.

L’applicazione semplificata Duemmegi è molto apprezzata tra gli installatori in quanto:

Non rende complessa la configurazione del sistema

Non rende necessaria la conoscenza di codice di programmazione

Nel back-end si trovano i comandi specifici per poter configurare tutta la modulistica senza le limitazioni.

Ha una vasta gamma di combinazioni da personalizzare in autonomia (controllo della temperatura, fasce orarie, automazioni varie, creazione scenari, ecc.).

La programmazione del sistema domotico il completamento della configurazione in vista della consegnare al cliente non richiede perciò l’intervento di personale specializzato.

Domotica in Cantiere senza Rete: configurazione semplice grazie al Wi-Fi di bordo

Nei cantieri può non essere disponibile una rete locale: in questo caso si utilizza il modulo gateway DFAPP con Access Point Integrato che genera il cosiddetto WI-FI di bordo, permettendo di la configurazione anche in assenza di rete Internet locale.

Infatti la tecnologia domotica avanzata DFAPP di Duemmegi permette di sopperire al problema della mancanza di rete dati quando si configura in cantiere, poiché non ha necessità del cavo collegato ad un dispositivo a parete in fase di configurazione.

Utilizzando semplcemente un comune dispositivo come smartphone o tablet dotato di browser e connettività wireless si potrà infatti procedere:

Al censimento delle utenze per la prima verifica elettrica e la pre-programmazione

Alla definizione della logica da eseguire (sempre assistiti dall’applicazione che evita errori di configurazione)

Al completamento della configurazione finale senza l’uso di personale specializzato in programmazione di impianti domotici.

L’applicazione è in grado di programmare la totalità dei moduli del sistema Domino di Duemmegi, senza differenza tra programmazione assistita (configurazione) o classica via software dedicato.

Automazione Domestica DFAPP: la soluzione user-friendly per la gestione dell’impianto domotico

Il Gateway DFAPP, mette in comunicazione l’utente con i moduli che compongono l’abitazione, rendendo possibile anche il controllo della casa intelligente via app, in modo semplice e intuitivo. Comfort, sicurezza e ottimizzazione dei consumi negli ambienti saranno sempre a portata di smartphone, ovunque ci si trovi nel mondo.

Duemmegi: sistemi fatti per durare nel tempo grazie ai moduli retrocompatibili

Tutti i sistemi domotici Duemmegi sono fatti per durare nel tempo, è infatti garantita la retrocompatibilità dei componenti fino al 1990. L’intero sistema può essere aggiornato semplicemente sostituendo unicamente il modulo Gateway.

Duemmegi garantisce la retrocompatibilità del sistema evitando il rischio di obsolescenza. Questo è uno dei vantaggi di scegliere il sistema Domino Duemmegi per la realizzazione di impianti domotici per la casa e per l’edilizia non residenziale come testimoniano oltre 3 milioni di prodotti venduti, 80mila progetti realizzati e solo lo 0,1% di riparazioni in garanzia negli ultimi 6 anni.

Per maggiori informazioni sui sistemi domotici Duemmegi:

www.duemmegi.it