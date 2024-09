Ottimizza l’Efficienza Energetica con il Modulo CCSA: Una Soluzione Italiana per la Gestione Intelligente dei Carichi

Una delle funzioni più utili nella gestione di un impianto elettrico è sicuramente il controllo intelligente dei carichi, specialmente in questo periodo dove l’esigenza di ottimizzare i consumi elettrici e controllare i sovraccarichi, è diventata fondamentale.

Per soddisfare le esigenze degli impianti elettrici residenziali e commerciali viene in aiuto il Modulo CCSA (Controllo Carichi Stand Alone), sviluppato da Duemmegi interamente in Italia: si tratta di un prodotto all’avanguardia che permette anche di ottenere la classificazione al livello 2 di un impianto elettrico civile, come stabilito dalla variante V3 della norma CEI 64-8.

Un Approccio Stand-Alone all’Efficienza Energetica

La particolarità che contraddistingue il Modulo CCSA è di essere un dispositivo stand-alone: infatti non richiede la presenza di un sistema Bus per funzionare ed è quindi facile da installare e integrare negli impianti elettrici esistenti, senza doverli modificare o sottoporli a costosi aggiornamenti infrastrutturali. Il prodotto può evitare l’insorgenza di sovraccarichi elettrici che causerebbero l’intervento della protezione del contatore, controllando la potenza impegnata sia in impianti monofase sia trifase: in questo caso è necessario utilizzare l’apposito modulo CCSA 3F.

Controllo Intelligente dei Carichi

L’attività del Modulo CCSA consiste nel monitorare costantemente la potenza attiva totale assorbita sulla fase dall’impianto elettrico su cui è installato. Se il consumo misurato supera un valore predeterminato durante la configurazione, il modulo scollega i carichi ad esso collegati, secondo una precisa sequenza, fino a riportarlo sotto la soglia critica.

Un particolare algoritmo verifica quindi se vi sono le condizioni per riattivare i carichi: questi vengono ricollegati se vi è un margine sufficiente e se è trascorso un determinato intervallo di tempo dal precedente distacco. In questo modo si impedisce l’insorgenza di sovraccarichi con conseguenti interruzioni nell’erogazione della corrente elettrica. Anche gli impianti connessi a pannelli fotovoltaici possono utilizzare il modulo CCSA in quanto questo riesce a misurare il verso della corrente: è così possibile utilizzare l’energia solare con la massima efficienza possibile.

Caratteristiche Chiave del Modulo CCSA

Velocità di Installazione: Il Modulo CCSA elimina la necessità di contattori grazie ai 4 relè di potenza da 16A integrati, riducendo lo spazio necessario e semplificando il cablaggio.

Il Modulo CCSA elimina la necessità di contattori grazie ai 4 relè di potenza da 16A integrati, riducendo lo spazio necessario e semplificando il cablaggio. Prodotto Italiano al 100%: Progettato e sviluppato secondo gli standard dei Contatori bt monofase italiani, il Modulo CCSA garantisce prestazioni affidabili e conformità alle normative nazionali.

Progettato e sviluppato secondo gli standard dei Contatori bt monofase italiani, il Modulo CCSA garantisce prestazioni affidabili e conformità alle normative nazionali. Grande Flessibilità: Gestione singola delle 4 utenze, con la possibilità di escludere singolarmente i carichi tramite pulsanti dedicati.

Gestione singola delle 4 utenze, con la possibilità di escludere singolarmente i carichi tramite pulsanti dedicati. Configurazione Semplice e Veloce: Il processo di installazione richiede solo due passaggi: selezionare la taglia del proprio contatore e configurare il valore di soglia come percentuale della taglia. Questo rende il Modulo CCSA adatto per una vasta gamma di applicazioni residenziali e commerciali.

Conclusione

Il Modulo CCSA rappresenta una soluzione completa per ottenere una maggiore sicurezza degli impianti elettrici e per aumentarne l’efficienza energetica, date le sue peculiarità di facile installazione, la capacità di ottimizzare la gestione dei carichi e la sua costruzione robusta. Il suo utilizzo costituisce un significativo passo in avanti nella gestione intelligente dell’energia elettrica negli impianti civili.

