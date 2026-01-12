Tutta la domotica Hisense al CES 2026

Hisense, tra i principali brand globali nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, ha presentato i suoi più recenti elettrodomestici e le nuove innovazioni durante il CES 2026, che si è svolta dal 6 al 9 gennaio. Quest’anno Hisense amplia il proprio ecosistema smart home integrando assistenza basata su AI, funzionalità di efficienza energetica e una connettività avanzata attraverso la piattaforma smart home unificata ConnectLife.

Hisense introduce una nuova generazione di elettrodomestici progettati per lavorare in sinergia e semplificare la vita quotidiana grazie a prestazioni avanzate e a un design accessibile. La gamma di quest’anno presenta innovazioni di rilievo nel comfort domestico, nelle soluzioni per la cucina e nei sistemi modulari per il bucato e la cura dei tessuti.

La piattaforma ConnectLife di Hisense: assistenti AI e maggiore supporto ai device per una casa connessa

Hisense ha ripensato la piattaforma ConnectLife introducendo assistenti specializzati basati sull’ AI, in grado di apprendere le abitudini quotidiane, coordinarsi in modo fluido tra i device e gestire automaticamente i dettagli, ciascuno focalizzato su una specifica area della routine domestica. Ad esempio, il sistema di climatizzazione regola il funzionamento in base alla presenza dell’utente e alla qualità dell’aria interna, l’agente di cucina suggerisce abbinamenti tra piatti e vini e l’assistente per il bucato rileva automaticamente i tipi di tessuto per un lavaggio semplice e immediato.

Quest’anno Hisense amplia il supporto di ConnectLife per un’integrazione ancora più fluida con un numero crescente di prodotti di terze parti, inclusi migliaia di device compatibili con Matter e Works with Google Home, consentendo ai prodotti smart già presenti in casa di integrarsi perfettamente con gli elettrodomestici Hisense per un’esperienza domestica ancora più coordinata.

Cucina più intelligente: elettrodomestici che lavorano insieme

Frigoriferi ConnectLife Hub: la connettività smart incontra funzionalità ancora più intuitive

Hisense continua a guidare l’innovazione nelle soluzioni per la cucina smart con la nuova gamma di frigoriferi ConnectLife Hub, dotati di doppi schermi ad alta risoluzione: uno da 21” dedicato a contenuti e applicazioni domestiche e uno da 3,5” per le funzioni principali del frigorifero. Il frigorifero integra un rivestimento con protezione antibatterica, tecnologia di raffreddamento metal-tech, cassetti metal glide, zone a umidità regolabile e funzionalità di congelamento profondo.

Completamente compatibili con ConnectLife e con l’AI Cooking Agent, i modelli sono in grado di consigliare ricette e pasti, guidare le fasi di preparazione, suggerire abbinamenti di vini e coordinarsi con il forno smart.

Piano cottura a induzione smart: stile slide-in premium e performance elevate

Hisense presenta il suo elettrodomestico da cucina più avanzato di sempre: un piano cottura a induzione slide-in con display touch ad alta risoluzione da 6,86”, che porta l’AI Cooking Agent di ConnectLife direttamente a portata di mano. Attraverso lo schermo, gli utenti possono ricevere supporto per la pianificazione dei pasti, ispirazione per nuove ricette e istruzioni di cottura dettagliate passo dopo passo, per migliorare anche i piatti di tutti i giorni.

Lavastoviglie smart S7

La lavastoviglie smart Hisense S7 eleva la cucina moderna grazie ad automazione intelligente, prestazioni di lavaggio avanzate e un design pluripremiato. Il display touch ad alta risoluzione da 6,86” offre un’interfaccia chiara e intuitiva per la selezione e il monitoraggio dei cicli. Alimentata dalla tecnologia AI Super Wash, la lavastoviglie rileva automaticamente dimensione del carico e livello di sporco, regolando detergente, volume d’acqua, temperatura e durata del ciclo per garantire risultati sempre ottimali.

La S7 comunica in modo fluido con alcuni elettrodomestici da cucina Hisense per consigliare il ciclo di lavaggio ideale in base alla ricetta o al metodo di cottura utilizzato, assicurando che pentole, teglie e stoviglie vengano pulite nel modo più appropriato. Il sistema Smart Dry utilizza una ventola integrata nella porta e canali di condensazione ottimizzati per ottenere stoviglie perfettamente asciutte senza necessità di asciugatura manuale, mentre il sistema a triplo braccio spruzzatore e le diverse zone di lavaggio garantiscono una pulizia profonda dall’alto verso il basso per igiene, oggetti delicati, vetro e molto altro.

Frigoriferi PureFit Series: massima capacità e flessibilità con connettività smart

Il nuovo frigorifero PureFit di Hisense porta tecnologie premium per la conservazione degli alimenti in un formato sorprendentemente compatto. Caratterizzato da un design slim da 24”, è progettato per integrarsi perfettamente nelle cucine moderne con spazi laterali minimi, massimizzando l’ingombro disponibile senza sacrificare la capacità interna. All’interno, la tecnologia avanzata di conservazione combina raffreddamento metal-tech, cassetto a umidità regolabile e una protezione antibatterica in grado di eliminare il 99,9% dei batteri, mantenendo gli alimenti freschi più a lungo.

Pensato per la massima flessibilità, il sistema consente agli utenti di convertire i comparti tra modalità frigorifero e freezer o di combinare più unità per ampliare la capacità in base alle esigenze. Una zona Deep Freeze dedicata congela rapidamente gli ingredienti, preservandone il valore nutrizionale e favorendo la conservazione a lungo termine. Grazie all’integrazione con la piattaforma smart ConnectLife, gli utenti possono regolare le temperature da remoto, gestire l’inventario alimentare e monitorare le prestazioni ovunque si trovino.

Quest’anno Hisense amplia la serie PureFit con una nuova cantinetta per vini che completa la gamma e offre ulteriori opzioni di configurazione. L’integrazione ConnectLife consente il monitoraggio remoto e la gestione dell’inventario, mentre l’AI Cooking Agent può suggerire abbinamenti direttamente dalla collezione personale dell’utente.

Lavanderia progettata per ogni stile di vita

Roman Holiday All-in-One

La lavatrice-asciugatrice all-in-one Hisense Roman Holiday combina una cura delicata dei tessuti con un’estetica distintiva e orientata al design, ispirata all’artigianato italiano classico. Il suo stile retro-moderno con dettagli dorati e la profondità ultra-sottile di 20,5” garantiscono una perfetta integrazione in appartamenti, condomini e spazi lavanderia compatti.

Come soluzione all-in-one, Roman Holiday lava, asciuga, igienizza ed elimina gli odori in un unico ciclo fluido. Alimentato dalla tecnologia AI Wash, il sistema regola automaticamente livello dell’acqua, consumo energetico e parametri del ciclo in base alla dimensione del carico e al tipo di tessuto, offrendo un’elevata efficienza senza compromettere le prestazioni di lavaggio. Progettato per uno stile di vita moderno con un tocco nostalgico, Roman Holiday unisce eleganza, praticità e automazione intelligente in un unico elettrodomestico dal design ricercato.

X-Zone Master

La principale innovazione Hisense nel settore lavanderia, X-Zone Master, introduce il sistema più modulare al mondo di lavatrice-asciugatrice. Progettato per soddisfare le esigenze in evoluzione di famiglie, proprietari di animali domestici, sportivi e abitazioni di piccole dimensioni, X-Zone Master consente agli utenti di iniziare con un’unità principale ed espandere il sistema con un numero qualsiasi di mini-moduli abbinati, man mano che le necessità crescono.

Questo approccio modulare consente di eseguire carichi separati in contemporanea (capo delicati, abbigliamento per bambini, indumenti sportivi, cucce per animali) senza dover attendere o mescolare tessuti che richiedono trattamenti differenti. L’unità principale utilizza un sistema di asciugatura a pompa di calore ad alta efficienza energetica, mentre i mini-moduli impiegano una tecnologia di condensazione ad aria fresca per risultati delicati ed efficaci. L’intero sistema opera a un livello di rumorosità inferiore a 46 dB, garantendo un funzionamento estremamente silenzioso anche con più unità attive contemporaneamente.

In combinazione con l’AI Laundry Agent avanzato, i tipi di tessuto e i livelli di sporco vengono identificati automaticamente, i cicli di lavaggio ottimizzati e gli utenti ricevono aggiornamenti predittivi sui tempi di completamento. L’unità principale utilizza l’asciugatura a pompa di calore, mentre i mini-moduli impiegano la condensazione ad aria fresca.

Per maggiori informazioni:

www.hisense.com