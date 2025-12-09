HSYCO 4.1 – Generazione automatica delle Interfacce e Gestione Intelligente dei Dispositivi

Generazione automatica delle interfacce, gestione intelligente dei dispositivi e analisi dei dati avanzata si combinano in HSYCO 4.1 per offrire un’installazione più rapida, maggiore scalabilità e un’esperienza più intuitiva.

HSYCO 4.1 introduce una vera rivoluzione nell’automazione degli edifici: la generazione automatica delle interfacce utente. Questa innovazione cambia radicalmente il modo in cui i sistemi vengono configurati e gestiti, garantendo tempi di avvio più rapidi, maggiore scalabilità e un’esperienza più fluida e intuitiva. A complemento di questa novità, la nuova versione offre strumenti avanzati per l’analisi di grandi set di dati, permettendo un’organizzazione più intelligente dei dispositivi, visualizzazioni più ricche e capacità analitiche flessibili.

La gestione dei dispositivi è più semplice che mai, e le interfacce possono essere generate automaticamente con pochi clic. Questo è possibile grazie al nuovo Catalog, uno strumento completo che centralizza tutti i dispositivi – dalle luci e dimmer alle automazioni e agli oggetti binari. Gli utenti possono creare Gruppi totalmente personalizzabili, organizzando i dispositivi per area fisica, funzione o altre categorie, gettando le basi per una configurazione più rapida e un design del sistema più efficiente.

L’analisi dei dati diventa più precisa e versatile, offrendo informazioni più dettagliate a colpo d’occhio. Il Datalogger introduce criteri di selezione avanzati, oltre le viste standard giorno/mese/anno, permettendo agli utenti di esplorare qualsiasi intervallo personalizzato. Questa evoluzione rispecchia la visione data-driven di HSYCO, aiutando gli utenti a concentrarsi sui periodi di reale interesse e a ottenere informazioni più chiare e utili dai dati del loro sistema.

I grafici sono ora più potenti, versatili e intuitivi visivamente. L’oggetto Chart ridisegnato consente di visualizzare i dati in diversi formati e colori, creando dashboard informative e facili da interpretare. In combinazione con le novità del Catalogo e del Datalogger, i grafici aiutano a individuare rapidamente le tendenze, confrontare i dispositivi e prendere decisioni basate sui dati con sicurezza.

Con HSYCO 4.1, i dati diventano uno strumento ancora più prezioso. Dal controllo ottimizzato dei dispositivi alla flessibilità degli strumenti di analisi, passando per dashboard intuitive e generazione automatica delle interfacce, ogni funzionalità è pensata per aiutare integratori e progettisti di sistemi a lavorare in modo più intelligente, più veloce e a massimizzare il valore dei loro progetti di automazione.

Per maggiori informazioni:

www.hsyco.com