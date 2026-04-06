»»»Marketing per strutture ricettive

Marketing per hotel: come distinguersi dai competitor e aumentare le prenotazioni dirette

Il mercato dell’ospitalità si è rapidamente evoluto diventando altamente competitivo anche per la presenza delle Online Travel Agencies (OTA); gli utenti hanno acquisito nuove abitudini di viaggio, e dispongono di strumenti tecnologici tramite i quali cercano di personalizzare i propri soggiorni. Anche per queste ragioni è sempre più importante per i gestori adottare strategie di promozione e digital marketing con cui ottenere migliori risultati rispetto a una gestione tradizionale delle strutture.

Travel Customer Journey: esserci in tutti i punti di contatto fra l’albergo e il viaggiatore

Il percorso seguito dagli utenti che porta dalla pianificazione alla prenotazione dei propri viaggi è chiamato travel customer journey: durante questo tragitto ideale, articolato e variegato, Internet è fondamentale come fonte di informazioni sulle strutture ricettive e sui mezzi di trasporto nella località desiderata. Per questo motivo è essenziale per i gestori poter intercettare i momenti salienti di questo processo con strategie finalizzate all’ottenimento di un’ottima presenza online delle proprie strutture.

Get-Access for Hospitality di Duemmegi permette di massimizzare il potenziale dell’hotel creando soluzioni marketing personalizzate, ritagliate sulle reali esigenze e sugli obiettivi di business della struttura con lo scopo di:

Potenziare la visibilità online

Migliorare la gestione della struttura

Attrarre più ospiti per trasformare l’hotel in una vera e propria struttura all’avanguardia

Get-Access è un vero e proprio ecosistema digitale, di cui il web è solo una parte, incentrato sulla conversione del traffico qualificato in prenotazioni. Le soluzioni di marketing automation e la gestione multi-canale rendono possibile automatizzare le comunicazioni e le campagne per ottimizzare il customer journey.

Il Digital Signage, inoltre, utilizzando display digitali nelle aree comuni come la hall, i ristoranti e gli ascensori, permette di ottimizzare la comunicazione, migliorare l’esperienza degli ospiti, promuovere prodotti e servizi in modo interattivo e creare una totale esperienza digitale, anche con la completa gestione da remoto.

Creare interesse verso la struttura: ottimizzare la Brand reputation degli hotel/B&B

Grazie alle soluzioni all-in-one di Get-Access for Hospitality è possibile pianificare campagne pubblicitarie per raggiungere un’audience di qualità. Le Campagne Mobile Hyper Local e Campagne Video e Banner permettono di pubblicizzare la struttura su un network esteso di app, rendendola visibile anche agli utenti che si trovano nelle vicinanze.

Le soluzioni marketing sono studiate per consentire di:

Intercettare i viaggiatori mentre pianificano una vacanza

i viaggiatori mentre pianificano una vacanza Stimolare l’interesse verso la struttura, creando una domanda attiva

l’interesse verso la struttura, creando una domanda attiva Ottimizzare la reputazione online (Brand reputation) della struttura

la reputazione online (Brand reputation) della struttura Ridurre la dipendenza dalle OTA (Online Travel Agencies)

Aumentare prenotazioni e guadagni con il Booking Engine e non dipendere dalle OTA

Le OTA detengono un’ampia fetta del mercato dell’ospitalità offrendo visibilità e un sistema di prenotazione automatizzato, ma chiedono ai gestori alte percentuali sulle prenotazioni, anche fino al 30%.

Con Get-Access è possibile ridurre lo strapotere delle OTA stimolando le prenotazioni dirette mediante la realizzazione di:

Sito web professionale

Gestionale alberghiero con Booking Engine, Channel Manager, PMS, gestione automatica delle OTA con riduzione degli overbooking

Gestione dei pagamenti

Nominativi sempre aggiornati, informazioni utili e statistiche a portata di mano

Email di prenotazione automatiche

… e molto altro

Get-Access for Hospitality di Duemmegi: soluzioni all-in-one e chiavi in mano per qualunque struttura ricettiva

Get-Access for Hospitality fornisce una soluzione customizzabile, completa e chiavi in mano, che comprende sviluppo software, hardware di campo e strategie di marketing per rendere la struttura ricettiva estremamente competitiva, di facile gestione e user-friendly — e soprattutto unica.

Per maggiori informazioni:

https://get-access.it/