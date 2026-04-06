»»»Marketing per strutture ricettive

Marketing per hotel: come distinguersi dai competitor e aumentare le prenotazioni dirette
Il mercato dell’ospitalità si è rapidamente evoluto diventando altamente competitivo anche per la presenza delle Online Travel Agencies (OTA); gli utenti hanno acquisito nuove abitudini di viaggio, e dispongono di strumenti tecnologici tramite i quali cercano di personalizzare i propri soggiorni. Anche per queste ragioni è sempre più importante per i gestori adottare strategie di promozione e digital marketing con cui ottenere migliori risultati rispetto a una gestione tradizionale delle strutture.
Travel Customer Journey: esserci in tutti i punti di contatto fra l’albergo e il viaggiatore
Il percorso seguito dagli utenti che porta dalla pianificazione alla prenotazione dei propri viaggi è chiamato travel customer journey: durante questo tragitto ideale, articolato e variegato, Internet è fondamentale come fonte di informazioni sulle strutture ricettive e sui mezzi di trasporto nella località desiderata. Per questo motivo è essenziale per i gestori poter intercettare i momenti salienti di questo processo con strategie finalizzate all’ottenimento di un’ottima presenza online delle proprie strutture.
Get-Access for Hospitality di Duemmegi permette di massimizzare il potenziale dell’hotel creando soluzioni marketing personalizzate, ritagliate sulle reali esigenze e sugli obiettivi di business della struttura con lo scopo di:
- Potenziare la visibilità online
- Migliorare la gestione della struttura
- Attrarre più ospiti per trasformare l’hotel in una vera e propria struttura all’avanguardia
Get-Access è un vero e proprio ecosistema digitale, di cui il web è solo una parte, incentrato sulla conversione del traffico qualificato in prenotazioni. Le soluzioni di marketing automation e la gestione multi-canale rendono possibile automatizzare le comunicazioni e le campagne per ottimizzare il customer journey.
Il Digital Signage, inoltre, utilizzando display digitali nelle aree comuni come la hall, i ristoranti e gli ascensori, permette di ottimizzare la comunicazione, migliorare l’esperienza degli ospiti, promuovere prodotti e servizi in modo interattivo e creare una totale esperienza digitale, anche con la completa gestione da remoto.
Creare interesse verso la struttura: ottimizzare la Brand reputation degli hotel/B&B
Grazie alle soluzioni all-in-one di Get-Access for Hospitality è possibile pianificare campagne pubblicitarie per raggiungere un’audience di qualità. Le Campagne Mobile Hyper Local e Campagne Video e Banner permettono di pubblicizzare la struttura su un network esteso di app, rendendola visibile anche agli utenti che si trovano nelle vicinanze.
Le soluzioni marketing sono studiate per consentire di:
- Intercettare i viaggiatori mentre pianificano una vacanza
- Stimolare l’interesse verso la struttura, creando una domanda attiva
- Ottimizzare la reputazione online (Brand reputation) della struttura
- Ridurre la dipendenza dalle OTA (Online Travel Agencies)
Aumentare prenotazioni e guadagni con il Booking Engine e non dipendere dalle OTA
Le OTA detengono un’ampia fetta del mercato dell’ospitalità offrendo visibilità e un sistema di prenotazione automatizzato, ma chiedono ai gestori alte percentuali sulle prenotazioni, anche fino al 30%.
Con Get-Access è possibile ridurre lo strapotere delle OTA stimolando le prenotazioni dirette mediante la realizzazione di:
- Sito web professionale
- Gestionale alberghiero con Booking Engine, Channel Manager, PMS, gestione automatica delle OTA con riduzione degli overbooking
- Gestione dei pagamenti
- Nominativi sempre aggiornati, informazioni utili e statistiche a portata di mano
- Email di prenotazione automatiche
- … e molto altro
Get-Access for Hospitality di Duemmegi: soluzioni all-in-one e chiavi in mano per qualunque struttura ricettiva
Get-Access for Hospitality fornisce una soluzione customizzabile, completa e chiavi in mano, che comprende sviluppo software, hardware di campo e strategie di marketing per rendere la struttura ricettiva estremamente competitiva, di facile gestione e user-friendly — e soprattutto unica.
Per maggiori informazioni:
https://get-access.it/