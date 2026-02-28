»»»Accessi smart per hotel e B&B: sicurezza risparmio e soddisfazione degli ospiti con Get-Access for Hospitality

La gestione accessi è una funzionalità molto utile per la gestione di strutture ricettive di ogni tipo e dimensione, sia che si tratti di un piccolo B&B, un residence o una grande struttura alberghiera, e per questo sempre più richiesta.

Automatizzando l’accesso alle strutture è infatti possibile diversificare gli ingressi e le uscite per tipologie di utenti, a seconda che si tratti di ospiti, dipendenti o fornitori ottenendo numerosi vantaggi:

Sicurezza : riduzione dei rischi legati a duplicazione di chiavi fisiche e a possibili intrusioni non autorizzate.

: riduzione dei rischi legati a duplicazione di chiavi fisiche e a possibili intrusioni non autorizzate. Maggiore efficienza : eliminazione di procedure manuali come il rilascio delle chiavi e la firma dei registri; riduzione dei margini di errore umano e minor impiego del personale anche in orario straordinario, per attendere ospiti con late check-in/check-out, oppure in ritardo per imprevisti legati al viaggio.

: eliminazione di procedure manuali come il rilascio delle chiavi e la firma dei registri; riduzione dei margini di errore umano e minor impiego del personale anche in orario straordinario, per attendere ospiti con late check-in/check-out, oppure in ritardo per imprevisti legati al viaggio. Trasparenza e controllo in tempo reale : possibilità di monitorare ingressi e uscite, registrare ogni accesso alla struttura, impostare notifiche e alert.

: possibilità di monitorare ingressi e uscite, registrare ogni accesso alla struttura, impostare notifiche e alert. Soddisfazione degli utenti: l’ospite ama sentirsi libero di muoversi in totale privacy. Inoltre, potranno essere prenotati servizi aggiuntivi come una cena tipica, un taxi, una visita guidata, rendendo unica la sua esperienza di soggiorno e incentivando l’up sell e il cross sell di servizi correlati al pernottamento.

Get-Access for Hospitality by Duemmegi: gestione centralizzata degli accessi per ospiti e staff a portata di click

Duemmegi, grazie a un’esperienza ultra trentennale nella realizzazione di componenti e impianti per Building Automation, ha introdotto Get-Access for Hospitality, una soluzione hardware e software progettati per lavorare all’unisono all’interno delle strutture ricettive per gestire e automatizzare gli accessi in base all’utenza.

Grazie al Controllo accessi per alberghi – hotel – B&B – strutture ricettive sarà possibile eseguire in modo semplice, rapido e anche a distanza:

Accesso degli ospiti della struttura (Controllo accessi ospiti).

Prenotazione e l’assegnazione automatica di chiavi digitali, fino ad avere una vera e propria reception automatizzata.

Check-in e check-out semplificati (compresa la possibilità di fare self check-in check-out, grazie all’automazione accessi tramite web-app).

Registro delle notifiche di arrivo e partenza degli ospiti, con memoria fino a 7 giorni.

Limitazione degli accessi al personale di servizio (in giorni/orari/aree prestabilite) con tracciamento degli orari di ingresso e uscita e differenti livelli di ingresso (aree comuni, spazi riservati, uffici della struttura, lavanderia, parcheggio).

Abilitazione e delimitazione degli accessi dei fornitori esterni alla struttura, per agevolare e ottimizzare il lavoro di presa in carico e riconsegna di merci e servizi (biancheria, auto a noleggio, ecc.).



Un’unica soluzione per gestire hardware, software e marketing delle strutture ricettive

Offrire ai propri ospiti un’esperienza di soggiorno confortevole, personalizzata e indimenticabile è l’obiettivo di qualunque struttura ricettiva. Il ritorno di immagine ne sarà ampiamente ricompensato, così come il rating e le recensioni.

Get-Access for Hospitality è una soluzione completa e personalizzabile che consente di gestire la parte hardware, la parte software e il marketing in modo semplice e accentrato, ottenendo:

L’ottimizzazione dei costi di gestione.

di gestione. La massima libertà di movimento e la massima privacy per l’ospite.

per l’ospite. La possibilità di personalizzare le offerte in base alla stagione o a particolari ricorrenze e la sincronizzazione con le varie OTA, Online Travel Agencies.

o a particolari ricorrenze e la sincronizzazione con le varie OTA, Online Travel Agencies. La facilità di gestire tutti gli aspetti da remoto, le pulizie (gestione camere) e la burocrazia con un semplice click.

Get-Access for Hospitality, costituita dalle componenti hardware Duemmegi e dal software sviluppato internamente, rende possibile la gestione di B&B, hotel, strutture stagionali e catene alberghiere in modo centralizzato, automatizzato e customizzabile.

Per maggiori informazioni:

https://get-access.it/