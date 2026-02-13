»»Cavea presenta Inner, la postazione multimediale riconfigurabile

Cavea Engineering annuncia con orgoglio che INNER, la sua postazione multimediale riconfigurabile, ha ufficialmente ottenuto il Brevetto per Invenzione: un traguardo che sancisce l’unicità di una soluzione capace di unire tecnologia, design e funzionalità, ridefinendo gli standard degli spazi collettivi contemporanei. Inner è stata esposta a ISE 2026.

Il Brevetto per Invenzione, concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, riconosce a INNER il valore di un’idea innovativa e non replicabile. Il sistema, progettato e ingegnerizzato da Cavea Engineering, permette di trasformare in pochi secondi lo spazio dedicato ai relatori, semplificando i passaggi tra configurazioni diverse e rispondendo così alle nuove esigenze di sale riunioni, auditorium e ambienti polivalenti.

Questo riconoscimento implica un alto grado di innovazione del prodotto, e offre una soluzione a un problema non risolto in precedenza. Ne tutela l’esclusività e trasforma una idea in un bene tangibile, aumentando il valore per l’inventore e l’azienda.

Una nuova frontiera tra arredo e multimedialità

INNER è una postazione multimediale da incasso, richiudibile in soli 20 cm, modulare e completamente riconfigurabile. Grazie al suo design integrato consente di trasformare rapidamente un palco o un’area conferenze in diversi scenari d’uso:

tavolo relatori tradizionale

podio singolo o doppio

setup per talk show

format in stile TED® Talk

area libera per presentazioni informali

La struttura interna è progettata per ospitare apparecchiature audio-video e dispositivi ICT, inclusi endpoint AV over IP su rame o fibra. Il sistema di pre-cablaggio integrato elimina la necessità di collegamenti manuali in fase di apertura o chiusura, proteggendo la tecnologia interna e garantendo prestazioni costanti nel tempo.

Design personalizzabile e tecnologia Made in Italy

INNER nasce dall’esperienza di Cavea Engineering nella progettazione multimediale e degli spazi polifunzionali. La collaborazione con Aresline (aresline.com) ha dato concretezza alla sua presenza sul mercato, e ha aperto un canale di dialogo con il mondo dei progettisti. Oggi è una soluzione completa e versatile, personalizzabile nelle finiture – essenze lignee e rivestimenti tessili, per rispondere a ogni esigenza stilistica e progettuale – e disponibile in due varianti dimensionali, da 20 o 50 cm di spessore, per integrare dotazioni aggiuntive.

È conforme agli standard CE e alle normative europee e italiane sulla sicurezza. INNER, inoltre, è Made in Italy al 100%, cioè progettato e realizzato interamente in Italia.

Un riconoscimento che conferma una visione

“Questo brevetto per noi è più di un riconoscimento tecnico – commenta Luca Dallaturca, CEO di Cavea Engineering – è la conferma della direzione che abbiamo scelto: progettare soluzioni che uniscano tecnologia, design e semplicità d’uso, trasformando davvero l’esperienza degli spazi collettivi. INNER nasce proprio da questo approccio, pensiamo che sia – e sarà – un contributo importante per la realizzazione di ambienti polifunzionali, e per una sempre migliore esperienza d’uso.”

Per maggiori informazioni:

cavea.it/automazione-poltrone-e-tavoli/inner-da-unidea-di-cavea-engineering/