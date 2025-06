Supervisione remota, servizi in Cloud e crittografia avanzata: la domotica all’avanguardia di Duemmegi

Le innovative soluzioni di domotica e Building Automation proposte da Duemmegi sono progettate per massimizzare l’efficienza degli edifici, ottimizzare l’utilizzo delle risorse, incrementare la sicurezza e diminuire i costi operativi e di gestione. Nelle abitazioni o in contesti non residenziali, è infatti possibile controllare in modo intelligente e anche a distanza:

L’illuminazione

La termoregolazione

I sistemi di sicurezza

Sono inoltre integrabili, anche i sistemi di controllo degli accessi, di gestione energetica e molti altri servizi.

L’elemento chiave è il supervisore BMS (Building Management System) di Duemmegi, composto da una combinazione di hardware e software, che provvede alla raccolta, monitoraggio e controllo dei dati provenienti da una varietà di sensori e sottosistemi presenti all’interno dell’abitazione o dell’edificio.

L’impiego di un protocollo proprietario che ottimizza la potenza di trasmissione e previene le interferenze, assicura elevate prestazioni tecniche dei prodotti sviluppati da Duemmegi. Inoltre, per garantire il massimo grado di integrazione con i sistemi di terze parti e ottenere un ampio grado di personalizzazione delle funzioni, la domotica Duemmegi è dotata di supervisori multi-protocollo che supportano sia protocolli standard, sia sviluppati da altri produttori, per la più alta apertura versatilità e sicurezza possibile.

Connettività e Automazione per la Casa (e gli Uffici): Tutto in un Unico Sistema Grazie ai Server Multi-protocollo Duemmegi

I supervisori multi-protocollo utilizzati da Duemmegi permettono al mondo Domino di interfacciarsi e interagire con altri sistemi come ad esempio impianti anti-intrusione ed elettrodomestici con Wi-Fi integrato che possono in tal modo essere inseriti nel sistema domotico Duemmegi, per essere comandati e controllati anche da remoto mediante l’integrazione con IoT domestica

Ad esempio integrando un frigorifero di ultima generazione nella propria smart-home potremo visualizzare sul nostro cellulare gli alimenti al suo interno, accedendo alla telecamera incorporata, e decidere se necessario di effettuare la spesa a distanza, basandoci sull’inventario dei prodotti contenuti nel frigo. Questo è solo un esempio di come la domotica possa offrire concretamente un aiuto nella gestione domestica specialmente per chi deve che trascorrere la maggior parte del proprio tempo lontano da casa.

Sistema di Gestione e Supervisione Remota in Cloud: Accesso, Controllo e Manutenzione dell’Impianto da Qualunque Parte del Mondo

Nell’ottica di mantenere un posizionamento di alto livello Duemmegi ha ampliato la propria offerta proponendo anche servizi Cloud per la domotica, dimostrandosi ancora una volta all’avanguardia nel settore.

Attraverso le piattaforme Cloud proprietarie, sviluppate seguendo il concetto di API (Application Programming Interface) – cioè protocolli ideati per far comunicare tra loro sistemi con linguaggi diversi – viene remotizzata l’intera gamma dei dispositivi Duemmegi, senza la necessità di possedere conoscenze approfondite di networking o di sistemi di cablaggio strutturato.

Per accedere ai sistemi domotici da remoto, sia durante l’utilizzo sia in fase di programmazione e manutenzione, basta infatti iscriversi alla piattaforma Cloud dedicata che, con un minimo costo annuale, fornisce agli utenti la possibilità di:

Tenere sotto controllo costantemente il sistema domotico, tramite l’invio di messaggi ed e-mail sia all’utente finale che all’installatore ( automazione abitativa Cloud ).

Abilitare il monitoraggio remoto della casa. I sistemi Duemmegi permettono la programmazione, l’assistenza e l’invio di e-mail sia all’utente che all’installatore per garantire sempre la massima efficienza dell’impianto.

Un grande punto di forza dei sistemi Duemmegi è poi la possibilità di remotizzare la manutenzione al 100%: in particolare nel caso di impianti domotici installati in ambito non residenziale (settore terziario e industriale), dove la manutenzione è obbligatoria, questo si rivela particolarmente vantaggioso. Tutta la manutenzione è infatti completamente gestibile da remoto ed effettuabile anche tramite la connettività 4G di un telefono cellulare in quanto, tramite la connessione garantita dal router dello smartphone, è possibile raggiungere l’impianto con facilità e rapidità, anche dall’estero.

Per Duemmegi la sicurezza dei propri clienti è una priorità: per la comunicazione tra le piattaforme Cloud e il supervisore domotico BMS è stato perciò adottato lo standard di crittografia avanzata AES a 256 bit, considerato attualmente il più sicuro per la trasmissione dei dati e utilizzato anche dai circuiti Bancomat.

Gli utenti di un impianto che utilizza Domino, inoltre, hanno a disposizione una serie di strumenti software dedicati completamente gratuiti, cosa che permette di ottenere un notevole risparmio, dovendo essere acquistata solo la parte hardware del sistema domotico installato: i software di programmazione specifici hanno infatti solitamente dei costi notevoli.

Interazione con i Sistemi Duemmegi: Interfaccia User-Friendly in Doppia Versione (Standard e Personalizzabile)

Per interagire col sistema domotico gli utenti dei sistemi Duemmegi hanno a disposizione un’interfaccia utente standard e, qualora lo richiedano, una interamente personalizzata che viene sviluppata appositamente seguendo le indicazioni e le specifiche esigenze dei clienti. Questo è reso possibile da una esperienza ultra trentennale che mette gli sviluppatori in grado di ottenere una applicazione customizzata che si adatti perfettamente alle esigenze degli utilizzatori finali.

Grazie alla lunga esperienza direttamente sul campo, la nostra azienda ha sviluppato un servizio post-vendita che accompagna e segue i clienti anche dopo aver configurato il sistema. Questo per assicurarsi che l’impianto sia perfettamente a misura delle esigenze dei suoi utilizzatori. Duemmegi, infatti, si impegna nella customer care, offrendo la possibilità di apportare modifiche in corso d’opera e aggiustamenti per un sistema domotico personalizzabile al 100%.

Per maggiori informazioni:

home.duemmegi.it