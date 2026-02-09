»»Kblue è entrata ufficialmente in Würth

A partire dallo scorso 1° ottobre 2025, Kblue Srl è ufficialmente stata fusa per incorporazione in Würth Srl, gruppo di cui fa parte dal 2019.

Si è trattato di un’evoluzione naturale del percorso di integrazione tra le due realtà: il marchio Kblue rimane attivo e continuerà a rappresentare qualità, innovazione e affidabilità, ora con il supporto di un gruppo internazionale solido e riconosciuto.

Cosa è cambiato dal 1° ottobre 2025

Nuova Partita IVA

Continuità dei prodotti Kblue : produzione e distribuzione dei prodotti relativi al mondo della smart home e della domotica professionale proseguono regolarmente.

Kblue è diventata una business unit Würth, ampliando l'offerta della gamma prodotti

Perché questa evoluzione rappresenta un vantaggio

Più solidità e continuità

Entrare pienamente in un grande gruppo internazionale significa maggiore garanzia di qualità, affidabilità di approvvigionamento e supporto costante, mantenendo allo stesso tempo la specificità del marchio Kblue.

Maggiori investimenti in ricerca e innovazione

L’integrazione consente di accelerare lo sviluppo di soluzioni domotiche orientate a efficienza energetica, usabilità e certificazioni , grazie a nuove risorse e competenze tecniche.

Continuità nelle relazioni

I riferimenti rimangono gli stessi: persone, contatti e condizioni commerciali non sono cambiati. Cresce però la capacità di supportare progetti complessi grazie alle risorse del gruppo Würth.

Il nostro impegno continua

Qualità, servizio e attenzione alle relazioni commerciali restano i nostri valori fondanti.

Continueremo a lavorare con la professionalità e la dedizione che avete sempre conosciuto.

Per maggiori informazioni

www.kblue.it

info.kblue@wuerth.it