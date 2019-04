Da BTicino nuovi kit per campanelli wireless

Semplici da installare, flessibili nell’utilizzo, belli da vedere, robusti e pratici, sono la soluzione per realizzare un impianto di chiamata senza la necessità di tracce nei muri e posa cavi

BTicino presenta nuovi kit composti da pulsanti e suonerie wireless utili per la realizzazione di campanelli di chiamata.

L’installazione è semplice, non richiede la stesura di conduttori. Robusti e pratici, belli da vedere rappresentano la soluzione per realizzare rapidamente un nuovo impianto di chiamata, per un’uscita secondaria, un garage, un cancello, senza la necessità di tracce nelle pareti e la posa cavi.

Il pulsante di chiamata può essere installato a grande distanza dalla suoneria regolabile di forte potenza, sino a 200 mt, a seconda del modello.

I progettisti hanno privilegiato la versatilità d’impiego che si esprime nella grande possibilità di espansione come l’aggiunta di un numero illimitato di suonerie e di un massimo di altri 3 pulsanti di chiamata oltre al principale, per ciascun impianto.

Tutti i modelli possono essere integrati con un sensore di presenza che consente di realizzare la chiamata automatica, molto utile ad esempio se posto sulla porta d’entrata di un negozio.

I kit per campanelli wireless sono disponibili nelle versioni Comfort, nelle finiture Bianco e Antracite, e Advanced nella finitura Bianco.

Il modello Advanced si distingue dal modello Comfort, oltre che per il design, per le performance più spinte, la portata (200 mt contro 100 mt), la potenza della suoneria, il pulsante di chiamata IP54 (Comfort IP44), e per la possibilità di personalizzare la suoneria attraverso il caricamento di file MP3.

Tutti i pulsanti sono alimentati a batteria (fornita a corredo) mentre le suonerie sono alimentate a batteria (3×1,5V non incluse); solo nella variante Comfort Bianco è disponibile una versione con suoneria alimentata a spina.

Dati tecnici Comfort Advance Distanza wifi 100 mt 200 mt Finiture Bianca / Antracite Bianca Volume suoneria 80dB 85dB Protezione IP44 IP54 Funzioni speciali Nessuna MP3/ Led Batt. Alimentazione suoneria Batterie/Plug In 220V (solo Bianca) Batterie Alimentazione pulsanti Batteria (fornita) Batteria (fornita)

Per maggiori informazioni:

BTicino Spa

Viale Borri, 231

21100 Varese

www.bticino.it

Numero Verde

800-837035