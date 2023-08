Disco di memoria virtuale di Photoshop pieno su Mac? 4 modi per pulirlo

Nell’utilizzo della nota applicazione Photoshop sul proprio Mac, può capitare di incorrere nel famigerato errore di disco di memoria virtuale pieno. Si tratta sicuramente di un problema alquanto fastidioso che non permette di eseguire correttamente il programma, creando disagi e rallentamenti per i propri lavori.

In questo articolo vediamo 4 modi per poter cancellare il disco di memoria virtuale e ritornare ad utilizzare l’applicazione Photoshop in tutta tranquillità.

Che cos’è il disco di memoria virtuale di Photoshop?

Ma prima di tutto, che cos’è il disco di memoria virtuale che può dare problemi su Photoshop? Si tratta di uno spazio di lavoro che viene utilizzato dal software di Adobe per memorizzare dati temporanei durante l’esecuzione del programma.

Attraverso la memoria virtuale, diventa cioè possibile la memorizzazione di parti dei documenti che non trovano lo spazio adeguato nella memoria o nella RAM del Mac.

Come risolvere l’errore di memoria virtuale piena di Photoshop su Mac

Dunque, scopriamo come poter pulire la memoria virtuale ed evitare l’errore di disco pieno o “scratch disk full”. Così da avere tutte le informazioni su come risolvere il problema nel migliore dei modi e in tutta comodità!

1.Svuotare la cache

La prima soluzione per ripulire il disco di memoria virtuale di Photoshop è quello di svuotare la cache del software. Quest’ultima occupa molte volte parecchio spazio sulla memoria del dispositivo, un motivo in più per cancellarla periodicamente.

Puoi svuotare la cache in questo modo:

Selezionare modifica nel menu di Photoshop. Passare il mouse sulla voce “Elimina” e selezionare “Tutto” per eliminare tutte le cache presenti. Fare clic su OK per confermare l’eliminazione.

2. Liberare spazio sul disco

Un altro dei modi per risolvere il problema della memoria virtuale piena è quello di liberare dello spazio sul disco del tuo Mac.

Permettendo a Photoshop di avere ulteriore spazio di archiviazione potresti essere in grado di lavorare in tranquillità al tuo progetto. Ovviamente dipenderà dal tipo di file che stai utilizzando.

Il consiglio può essere quello di agire prima di tutto sui file temporanei, anch’essi occupano memoria inutilmente e possono essere eliminati senza alcun problema. Per eliminare i file temporanei devi:

Andare sul Finder. Cercare i file temporanei che includono la dicitura “pst” con la stringa di numeri e l’estensione “tmp”. Potresti cercare le parole “Photoshop Temp” per essere sicuro che il disco virtuale sia vuoto. Della lista di file puoi cancellare quelli inutili che occupano solo spazio sul disco e non servono.

3. Acquista una memoria SSD

Tra tutte le soluzioni, una delle più valide può essere quella di considerare l’acquisto di una memoria SSD (Solid State Drive, puoi trovare alcune informazioni qui).

Le SSD ti permettono non solo di affrontare la mancanza di spazio di archiviazione o RAM, ma anche di aumentare le prestazioni del Mac stesso.

A volte il problema può essere proprio il disco rigido utilizzato e il cambio con un’altra unità può risolvere il problema efficacemente

4. Libera RAM dal terminale del Mac

A volte il Problema di disco virtuale pieno è causato dalla mancanza di RAM, puoi liberarla utilizzando il terminale del Mac, ecco come: