Webinar sul sistema bus DALI-2 Duemmegi

Il Sistema bus DALI-2 alla luce dei nuovi CAM ed il ruolo dei Sistemi di Building Automation nel Risparmio Energetico

Date dei seminari:

Como , 7 Maggio 2024 – presso Ordine dei Periti Industriali di Como

, – presso Ordine dei Periti Industriali di Como Firenze, 22 Maggio 2024 – presso Ordine dei Periti Industriali di Firenze

Presentazione:

In tempi economicamente difficili la parola magica è risparmio. La sentiamo pronunciare di continuo: deve risparmiare la Pubblica Amministrazione, devono risparmiare gli Enti Locali, i nuovi edifici devono essere a risparmio energetico, tutti dobbiamo impegnarci per evitare sprechi. Fin qui tutti d’accordo, ma se andiamo a verificare quanto questi concetti siano effettivamente messi in pratica lo scenario è diverso. Con questo Seminario si intende fornire un contributo concreto a conseguire il risparmio energetico negli edifici.

I CAM ovvero Criteri Ambientali Minimi sono requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero della Transizione Ecologica volti ad indirizzare le Pubbliche Amministrazioni verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti, fornendo indicazioni per l’individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale.

Lo scopo del Seminario è quello di aggiornare gli Addetti ai lavori (Progettisti, Impiantisti, Manutentori, ESCO, EGE, Uffici Tecnici ecc.) sui nuovi CAM introdotti a partire dal 04/12/2022 dal D.M. del 23/06/2022. Sarà posta particolare attenzione sugli aspetti progettuali e sulle ricadute pratiche e sui possibili benefici sia in termini prestazionali che di efficientamento degli edifici.

Il D.M. del 23/06/2022 sui CAM (Criteri Ambientali Minimi) ha introdotto importanti novità sui criteri minimi che devono essere soddisfatti dagli Impianti di Illuminazione per interni. Tali Impianti devono essere dotati di Sistemi di gestione dell’Illuminazione. I nuovi CAM per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi inerenti ad edifici di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ristrutturazione si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici.

Obiettivo del Seminario è quello di fornire le caratteristiche richieste dai CAM per i Sistemi di gestione dell’Illuminazione di interni negli edifici e di presentare le caratteristiche dei nuovi Sistemi bus DALI-2 ovvero il nuovo standard internazionale per la regolazione dell’illuminazione e di fornire indicazioni su come progettare un Sistema bus DALI-2 di regolazione dell’illuminazione. Sarà inoltre analizzato il ruolo dei Sistemi di Building Automation nell’Efficientamento Energetico degli edifici. Durante l’incontro tecnico, si farà inoltre cenno agli Standard internazionali di Sostenibilità ambientale degli edifici più diffusi. Saranno inoltre presentati interessanti Case Studies, nonché lo standard IEC 61850 nel sistema elettrico nazionale.

