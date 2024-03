120 anni di AVE: una storia tutta italiana di energia e design

Oltre un secolo di innovazione continua per il settore elettrico; un’eccellenza del Made in Italy riconosciuta in tutto il mondo. Al 100% di proprietà italiana.

Quest’anno AVE festeggia il 120° Anniversario della sua Fondazione, un percorso ricco di successi e traguardi, che l’ha portata recentemente ad ottenere il «Marchio storico di interesse nazionale» dall’ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e quello di «Impresa Storica d’Italia», encomio conferito dalla Camera di Commercio di Brescia in riconoscimento dell’attività secolare di AVE e del suo significativo e duraturo contributo imprenditoriale, per aver saputo trasmettere il proprio patrimonio di competenze e conoscenze. AVE è infatti storicamente la prima casa produttrice di materiale elettrico in Italia.

Fondata nel 1904 a Vestone, in provincia di Brescia, da oltre un secolo e cinque generazioni di relazioni umane – dacché tutt’oggi è un’Azienda a conduzione famigliare – AVE intrattiene un rapporto speciale con l’innovazione e con il territorio; da qui la decisione di mantenere le sue linee produttive in Italia, concentrate principalmente nell’attuale sede di Rezzato. Nel corso degli anni l’innovazione AVE, suggellata dal binomio tecnologia-design – caposaldo di tutta la produzione dell’Azienda, le ha permesso di conquistare innumerevoli riconoscimenti (fra cui il premio Compasso D’Oro, nel 1979) creando soluzioni in grado spesso di anticipare le tendenze. Avvicinandosi ai giorni nostri: nel 2010 ha lanciato il primo interruttore “a sfioro” della serie Ave Touch, seguito nel 2017 da un’originale reinterpretazione delle levette – celebrazione contemporanea dello stile rétro – e dalla serie civile connessa, protagonista assieme ad altre soluzioni rivolte al building evoluto dello Smart Revolution Tour, evento itinerante con cui AVE ha coinvolto migliaia di professionisti in tutta Italia nel biennio 2022-23.

Da sempre all’avanguardia nell’adottare soluzioni innovative, in sintonia con le aspettative del mercato, AVE è oggi una realtà leader nello scenario dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di qualità. Un marchio riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di eccellenza italiana come testimonia l’inserimento, già nel 2016, all’interno del Volume le “100 eccellenze italiane”, per essersi distinta nella valorizzazione del Made in Italy come patrimonio nazionale ed internazionale.

Quella di AVE è una storia tutta italiana di un’Azienda che ha saputo evolvere e reinventarsi, ma anche una storia di valori, di capisaldi a cui è rimasta fedele nel tempo. AVE ha infatti sempre messo al primo posto i rapporti umani, favorendo relazioni basate sul reciproco rispetto e costruendo negli anni una filosofia aziendale fatta di scelte precise; tra queste la decisione di dedicare i propri prodotti esclusivamente alla filiera elettrica professionale, così da tutelare commercialmente chi quotidianamente sceglie AVE per il proprio lavoro.

Ed è proprio verso i reali interpreti della sua innovazione che l’Azienda orienta lo sguardo al futuro. Il 2024 segnerà un altro importante capitolo nella storia di AVE. Nel corso dell’anno, AVE rilascerà sul mercato svariate novità dedicate ai professionisti, confermando così l’impegno dell’Azienda verso la propria vocazione, diventata ormai tradizione: “dal 1904 l’innovazione continua”.

Sei interessato alle tecnologie e ai design AVE? Richiedi informazioni »