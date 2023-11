Cronotermostato AVE Wi-Fi T44: estetica e funzionalità per la Smart Home

Un prodotto di alto design, concepito per garantire comfort, semplicità di utilizzo e funzionalità smart, senza la necessità di alcun gateway.

La serie civile connessa AVE realizzata con l’innovativa tecnologia Wi-Fi Mesh si completa con il cronotermostato Wi-Fi T44, un prodotto che eccelle sia in termini di funzionalità che per estetica.

Sviluppato per garantire il massimo comfort abitativo, il cronotermostato AVE Wi-Fi T44 esibisce caratteristiche tecniche di primissimo livello. É dotato di un sensore di temperatura ed umidità relativa ed offre, inoltre, la possibilità di collegare un’ulteriore sonda NTC.

Rispetto ai classici cronotermostati, la programmazione e la gestione sono state semplificate: l’interfaccia utente sul dispositivo è la medesima anche sull’applicazione; in questo modo si possono governare tutte le funzionalità in modo intuitivo. Il dispositivo offre infatti differenti modalità di funzionamento: automatico, manuale, manuale temporizzato, away. Il set di temperatura è impostabile semplicemente ruotando la ghiera centrale; il cronotermostato è inoltre totalmente programmabile via app, consentendo una gestione ottimale della termoregolazione anche da remoto.

Altro punto di forza di questo prodotto è certamente il design. Il cronotermostato AVE Wi-Fi T44 si presenta con delle finiture di pregio, disponibili in due versioni in alluminio satinato naturale (cod. 443CRTALS-W) e antracite (cod. 445CRTANS-W). L’estetica pulita e minimalista permette di inserirlo in qualsiasi contesto d’arredo, restituendo un tocco di classe dal sapore hi-tech all’impianto elettrico.

Il cronotermostato AVE Wi-Fi T44 rappresenta un nuovo concept: è la connessione tra estetica e funzionalità per la Smart Home. Come tutti i dispositivi della gamma connessa AVE DOMINA SMART non richiede alcun gateway di comunicazione e si integra con la domotica filare professionale. Un prodotto bello e tecnologico, perfetto per valorizzare al meglio la termoregolazione e donarle un accento smart.

Simply smart & simply for you.

Sei interessato alle soluzioni AVE per i tuoi progetti smart? Richiedi informazioni»