»»»Ottimizzare i consumi con il Modulo CCSA: da Duemmegi la Soluzione Italiana per la Gestione Intelligente dei Carichi

Nella gestione di qualsiasi impianto elettrico la funzionalità di controllo intelligente dei carichi è ormai diventata indispensabile e sempre più richiesta da utenti e installatori.

Nonostante negli anni i costruttori abbiano introdotto prodotti con classi di efficienza energetica sempre migliore, la grande diffusione in aziende abitazioni di elettrodomestici e dispositivi energivori, come per esempio i condizionatori d’aria durante i mesi estivi, aumentano la probabilità di generare negli impianti picchi di consumo e sovraccarichi che provocano automaticamente il distacco della fornitura elettrica quando viene superata la soglia massima prevista contrattualmente.

I dispositivi di controllo intelligente dei carichi si occupano pertanto di monitorare in tempo reale il consumo elettrico totale dell’impianto elettrico e, in caso questo superi predeterminati valori di soglia, hanno la possibilità di intervenire attivamente mediante il distacco di alcuni specifici carichi per riportare i valori misurati in una zona di normalità, ricollegandoli successivamente se vi è la possibilità di farlo.

Per implementare queste funzionalità e venire perciò incontro alle esigenze degli impianti elettrici residenziali e commerciali, Duemmegi ha introdotto il Modulo CCSA (Controllo Carichi Stand Alone): si tratta di un prodotto all’avanguardia, sviluppato interamente in Italia, che permette anche di ottenere la classificazione al livello 2 di un impianto elettrico civile, come stabilito dalla variante V3 della norma CEI 64-8.

Un Approccio Stand-Alone all’Efficienza Energetica

La particolarità che contraddistingue il Modulo CCSA è di essere un dispositivo stand-alone: infatti non richiede la presenza di un sistema Bus per funzionare ed è quindi facile da installare e integrare negli impianti elettrici esistenti, senza doverli modificare o sottoporli a costosi aggiornamenti infrastrutturali. Il prodotto può evitare l’insorgenza di sovraccarichi elettrici che causerebbero l’intervento della protezione del contatore, controllando la potenza impegnata sia in impianti monofase sia trifase: in questo caso è necessario utilizzare l’apposito modulo CCSA 3F.

Controllo Intelligente dei Carichi

Una volta inserito nell’impianto, il Modulo CCSA si occupa di monitorare costantemente la potenza attiva totale assorbita sulla fase dall’impianto elettrico su cui è installato. Se il consumo misurato supera un valore predeterminato durante la configurazione, il modulo scollega i carichi ad esso collegati, secondo una precisa sequenza, fino a riportarlo sotto la soglia critica.

Un algoritmo dedicato verifica quindi se e quando vi sono le condizioni per riattivare i carichi: questi vengono ricollegati se vi è un margine sufficiente e se è trascorso un intervallo minimo di tempo dal precedente distacco. In questo modo si impedisce l’insorgenza di sovraccarichi con conseguenti interruzioni nell’erogazione della corrente elettrica. Anche gli impianti connessi a pannelli fotovoltaici possono utilizzare il modulo CCSA per sfruttare con la massima efficienza l’energia solare, in quanto il prodotto ha la possibilità di misurare il verso del flusso della corrente in transito.

Caratteristiche Chiave del Modulo CCSA

Velocità di Installazione : Il Modulo CCSA elimina la necessità di contattori grazie ai 4 relè di potenza da 16A integrati, riducendo lo spazio necessario e semplificando il cablaggio.

: Il Modulo CCSA elimina la necessità di contattori grazie ai 4 relè di potenza da 16A integrati, riducendo lo spazio necessario e semplificando il cablaggio. Prodotto Italiano al 100%: Progettato e sviluppato secondo gli standard dei Contatori in bassa tensione monofase italiani, il Modulo CCSA garantisce prestazioni affidabili e conformità alle normative nazionali.

Progettato e sviluppato secondo gli standard dei Contatori in bassa tensione monofase italiani, il Modulo CCSA garantisce prestazioni affidabili e conformità alle normative nazionali. Grande Flessibilità : Gestione singola di quattro utenze, con la possibilità di escludere singolarmente i carichi tramite pulsanti dedicati.

: Gestione singola di quattro utenze, con la possibilità di escludere singolarmente i carichi tramite pulsanti dedicati. Configurazione Semplice e Veloce: Il processo di installazione richiede solo due passaggi: selezionare la taglia del proprio contatore e configurare il valore di soglia come percentuale della taglia. Questo rende il Modulo CCSA adatto per una vasta gamma di applicazioni residenziali e commerciali.

Il Modulo CCSA rappresenta una soluzione completa per ottenere una maggiore sicurezza degli impianti elettrici e per aumentarne l’efficienza energetica, date le sue peculiarità di facile installazione, la capacità di ottimizzare la gestione dei carichi e la sua costruzione robusta. Il suo utilizzo costituisce un significativo passo in avanti nella gestione intelligente dell’energia elettrica negli impianti civili, in accordo con la norma CEI 64-8.

Per maggiori informazioni:

Scarica il Datasheet del modulo CCSA

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