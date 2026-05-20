»»»Efficienza energetica nelle infrastrutture: le soluzioni Duemmegi

I recenti avvenimenti geopolitici hanno drammaticamente riportato all’attenzione generale il tema dell’efficienza energetica e dei costi di gestione delle infrastrutture: come è noto, infatti, in Italia si importa più del 70% dell’energia totale consumata e una gran parte di essa è destinata al funzionamento degli edifici. Va inoltre ricordato che di efficienza energetica nelle infrastrutture e negli edifici pubblici si è occupato anche il recente PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), nell’ambito del progetto di transizione ecologica, che ha stanziato più di 20 miliardi di Euro per interventi di riqualificazione ed efficientamento.

La gestione tecnica degli edifici e delle infrastrutture, inoltre, può comportare l’esigenza di integrazione con i sistemi di terze parti, come gli impianti antintrusione e di videosorveglianza richiedendo perciò un alto livello di personalizzazione e di ingegnerizzazione; in questa ottica trovano applicazione i sistemi proposti da Duemmegi per la Building Automation per una gestione smart delle stesse infrastrutture, costi di esercizio contenuti e maggiore sostenibilità.

Soluzioni energetiche efficaci con la Building Automation per infrastrutture: sicurezza e sostenibilità

I sistemi di building automation trovano applicazione in una notevole varietà di infrastrutture, come: stazioni ferroviarie, aeroporti, porti turistici, fiere, svincoli autostradali, gallerie, ponti, interporti, studi televisivi, bacini idrici, acquedotti, caserme e basi militari, carceri.

Nel caso dei sistemi di Building Automation progettati da Duemmegi, la gestione tramite BMS (Building Management System) offre molteplici possibilità di supervisione e controllo, consentendo infatti di:

Gestire l’impianto di illuminazione e termoregolazione.

Controllare la distribuzione elettrica: quadri elettrici, ecc.

Gestire allarmi e anomalie di tutti i macchinari e i dispositivi connessi.

Gestire il controllo accessi dei dipendenti e degli ospiti, con particolare attenzione alle aree riservate.

dei dipendenti e degli ospiti, con particolare attenzione alle aree riservate. Monitorare i consumi per ridurre gli sprechi.

Gestire il sistema di videosorveglianza e antintrusione

Per le discariche, inoltre, sarà possibile gestire anche i livelli delle portate dei bacini di accumulo per evitare sversamenti che provochino danni ambientali.

Grazie all’impiego di sistemi di automazione controllati e gestiti, anche da remoto, da BMS è inoltre possibile implementare gli interventi per la sostenibilità ambientale nelle infrastrutture.

Un Building Management System (BMS) è il sistema adibito alla gestione e al controllo centralizzato delle funzioni tecnologiche delle infrastrutture supervisionate e comandate tramite un sistema di Building Automation. Tra i principali benefici del suo utilizzo vi sono una gestione semplificata degli impianti e una migliore efficienza energetica.

Sistemi BMS (Building Managment System) per infrastrutture: le soluzioni Duemmegi a basso impatto

Grazie a un’esperienza ultra trentennale nella realizzazione di sistemi di Building Automation per Infrastrutture in ogni ambito applicativo, Duemmegi è in grado di mettere a punto soluzioni su misura e automazioni altamente personalizzabili per soddisfare ogni esigenza di utilizzo.

Alcuni esempi notevoli in cui sono stati implementati i sistemi Duemmegi per il controllo delle automazioni sono:

L’international Broadcasting Centre – Sala VAR centralizzata di Lissone (MB), che è gestito dal sistema DUELUX DALI-2;

– Sala VAR centralizzata di Lissone (MB), che è gestito dal sistema DUELUX DALI-2; La Galleria Principe Amedeo di Roma , con la gestione dell’illuminazione e degli allarmi tecnici;

, con la gestione dell’illuminazione e degli allarmi tecnici; Numerose gallerie ferroviarie e molte stazioni delle linee Trenord e di RFI dove si effettua il monitoraggio degli impianti elettrici, di tutti i tecnologici e la regolazione dell’illuminazione. Il tutto viene controllato da remoto all’interno di una control room, mentre i quadri elettrici e i tecnologici sono integrati nel BMS;

e di RFI dove si effettua il monitoraggio degli impianti elettrici, di tutti i tecnologici e la regolazione dell’illuminazione. Il tutto viene controllato da remoto all’interno di una control room, mentre i quadri elettrici e i tecnologici sono integrati nel BMS; Lo snodo ferroviario di Milano Rogoredo con la gestione degli allarmi tecnici e il monitoraggio della distribuzione elettrica;

con la gestione degli allarmi tecnici e il monitoraggio della distribuzione elettrica; La base militare USA Camp Del Din (ex Dal Molin) di Vicenza, infrastruttura di 58 ettari molto articolata, che conta uffici, abitazioni, struttura sanitaria e scolastica per un totale di 28 edifici;

(ex Dal Molin) di Vicenza, infrastruttura di 58 ettari molto articolata, che conta uffici, abitazioni, struttura sanitaria e scolastica per un totale di 28 edifici; L’inceneritore di Valmadrera (LC), la discarica di Mirandola (MO) e l’area ecologica di Rio Marsiglia (GE);

(LC), la (MO) e (GE); I parcheggi multipiano come Milano Piazza Meda e Monza Piazza Trento e Trieste e le aree parcheggio di Malpensa Terminal 1 dove vengono effettuati il monitoraggio della capienza con segnalazione semaforica tramite sistema CONTATTO e la supervisione antincendio, integrando la centrale di rilevazione fumi per i parcheggi interrati multipiano. La gestione dell’illuminazione è stata implementata con sistema DALI – illuminazione digitale dimmerabile – per garantire ottimizzazione dei consumi e risparmio energetico;

come Milano Piazza Meda e Monza Piazza Trento e Trieste e le aree parcheggio di Malpensa Terminal 1 dove vengono effettuati il monitoraggio della capienza con segnalazione semaforica tramite sistema CONTATTO e la supervisione antincendio, integrando la centrale di rilevazione fumi per i parcheggi interrati multipiano. La gestione dell’illuminazione è stata implementata con sistema DALI – illuminazione digitale dimmerabile – per garantire ottimizzazione dei consumi e risparmio energetico; Il carcere di Bergamo, il nuovo carcere di Busto Arsizio (VA) e il nuovo Carcere di Forlì che utilizzano il sistema DOMINO per la domotica delle celle.

Nella realizzazione di tutti questi progetti, in cui è stato applicato un sistema di automazione dedicato gestito da un BMS (Building Management System), è stato possibile ottimizzare i costi energetici e abbattere i costi operativi nelle infrastrutture, consentendo di essere sempre più in linea con la rivoluzione verde e la transizione ecologica.

Altri ambiti particolari in cui trovano applicazione i sistemi di Building Automation per le infrastrutture di Duemmegi sono: la gestione degli acquedotti e dei porti turistici (colonnine di attracco con appositi contabilizzatori dei consumi di energia elettrica ed acqua), nei parchi termali, nei parchi acquatici, nella gestione degli impianti di innevamento artificiale e nell’illuminazione notturna delle piste da sci.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni di Building Automation Duemmegi:

building.duemmegi.it