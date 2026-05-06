»»Corsi di certificazione Kblue 2026

Kblue organizza un programma di formazione pratica e certificata per professionisti della domotica e della building automation.

I corsi tecnici Kblue sono programmi di formazione professionale pensati per installatori, system integrator, progettisti e operatori del settore elettrico che desiderano approfondire le proprie competenze nel campo della domotica e della building automation. I percorsi formativi si concentrano in particolare sul sistema ETH sviluppato da Kblue, offrendo una preparazione completa sia dal punto di vista teorico che pratico.

Durante i corsi, i partecipanti hanno l’opportunità di lavorare direttamente su dispositivi e software reali, imparando a progettare, installare, configurare e programmare impianti domotici evoluti. L’approccio didattico è orientato alla pratica, con esercitazioni guidate e casi applicativi concreti che permettono di acquisire competenze immediatamente spendibili sul campo.

La formazione Kblue è strutturata su più livelli, così da accompagnare sia chi si avvicina per la prima volta al mondo della domotica, sia i professionisti che desiderano perfezionare e aggiornare le proprie conoscenze. Al termine dei percorsi è possibile ottenere la certificazione Kblue Point, un riconoscimento che valorizza le competenze acquisite e consente di distinguersi in un mercato in continua evoluzione.

Partecipare ai corsi tecnici Kblue significa investire nella propria crescita professionale, accedere a tecnologie innovative e offrire ai propri clienti soluzioni sempre più efficienti, integrate e personalizzate.

Per maggiori informazioni su calendario e programma dei corsi:

kblue.it/eventi-e-formazione/