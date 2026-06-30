»»»Nuovi dispositivi KNX nell’offerta per Building Automation di Gewiss

Nuovi dispositivi per comfort, sicurezza e gestione energetica al servizio di edifici connessi e performanti.

GEWISS annuncia l’ampliamento della gamma KNX con dispositivi pensati per rendere gli edifici più intelligenti, efficienti e confortevoli. La novità riguarda soluzioni per il controllo della luce, della qualità dell’aria, della gestione climatica e della sicurezza informatica, offrendo agli installatori e ai progettisti strumenti avanzati per creare ambienti moderni e funzionali.

KNX Secure: protezione avanzata delle reti

La crescente esposizione degli edifici intelligenti agli attacchi informatici rende indispensabile un approccio proattivo alla sicurezza. La nuova gamma KNX Secure garantisce protezione avanzata per le dorsali IP e i dispositivi KNX, proteggendo la rete da accessi non autorizzati. Grazie a router, accoppiatori di linea e interfacce progettati appositamente per KNX Secure, i professionisti possono realizzare reti resilienti, affidabili e conformi agli standard più evoluti. La sicurezza diventa così un elemento integrato, invisibile ma fondamentale, per edifici moderni e connessi.

luce intelligente per efficienza, comfort e design dinamico degli spazi

Il controllo della luce è uno degli strumenti principali per migliorare comfort ed efficienza energetica. Grazie al sensore di presenza High Bay, l’illuminazione si adatta automaticamente alla presenza di persone e alla luminosità naturale, riducendo consumi e sprechi in grandi spazi come magazzini, capannoni e aree commerciali.

L’integrazione con sistemi DMX permette scenografie luminose dinamiche, giochi di colore e effetti “wall washing”, valorizzando gli spazi interni ed esterni. Dimmer, booster e gateway completano l’offerta, fornendo agli installatori e progettisti strumenti versatili per ambienti che coniugano funzionalità, estetica e identità visiva.

Benessere ambientale intelligente: aria e clima sotto controllo

Il comfort interno passa anche dalla qualità dell’aria e dalla gestione intelligente del clima. Il nuovo multisensore KNX Secure rileva CO2, temperatura, umidità e pressione, regolando automaticamente il ricambio d’aria e integrandosi in un sistema di benessere ambientale intelligente che coordina luce, temperatura e umidità, per rendere gli spazi più salubri e vivibili. Parallelamente, la nuova stazione meteo esterna, anch’essa KNX Secure, consente il controllo automatico di tapparelle e frangisole in base alla posizione del sole, riducendo abbagliamento, dispersione termica e consumi energetici, e garantendo un comfort visivo ottimale in ogni momento della giornata.

Reti KNX flessibili e controllo completo di ingressi e uscite

La gestione dell’infrastruttura KNX diventa semplice, scalabile e versatile grazie anche al nuovo alimentatore ad alta potenza da 1280mA che, unitamente agli altri dispositivi dell’offerta KNX di GEWISS, permettono di dimensionare e configurare la rete in modo efficiente, integrando pulsanti, sensori, tapparelle e dimmer in scenari complessi con comandi temporizzati, prioritari e logiche personalizzate.

Il risultato è un’automazione avanzata che rende gli spazi più funzionali, confortevoli e sicuri per chi li abita o li utilizza. Con l’ampliamento della gamma, GEWISS propone un ecosistema integrato che unisce sicurezza informatica, gestione evoluta dell’illuminazione, efficienza energetica e attenzione all’ambiente. Grazie a questa completezza e affidabilità, la gamma KNX offre agli installatori e ai progettisti strumenti concreti per trasformare edifici e spazi professionali in ambienti intelligenti, confortevoli e attenti ai bisogni reali delle persone.

Per maggiori informazioni:

www.gewiss.it