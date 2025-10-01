DLCP 4CH: Il Nuovo controllore DALI-2 a 4 canali di Duemmegi

Tra le soluzioni sempre più sofisticate che la tecnologia offre, nel campo del controllo degli impianti e dell’illuminazione, spicca il modulo controllore DLCP 4CH di Duemmegi, che si propone come soluzione per la gestione degli impianti DALI-2.

Gestione Intelligente e Versatile

Utilizzando il modulo DLCP 4CH per la gestione di un impianto DALI-2 è possibile implementare logiche di controllo avanzate. Il dispositivo, che dispone di alimentazione integrata, grazie alla capacità di indirizzare 4 canali BUS può controllare un numero elevato di dispositivi logici DALI-2 come sensori, lampade, moduli di comando, attuatori a relè e molti altri.

Configurazione Semplice e Flessibile

Per una maggior facilità d’uso il modulo DLCP 4CH è dotato di WEB server incorporato utilizzabile per la programmazione della logica di funzionamento e per le operazioni di gestione dell’indirizzamento, creazione di gruppi, diagnostica, e molto altro ancora.

Creare ambienti personalizzati, definire gruppi di lampade, sensori, pulsanti e relè è facile e veloce grazie all’interfaccia intuitiva che permette di personalizzare rapidamente gli impianti di illuminazione che vengono così adattati con molta flessibilità a contesti diversi e specifiche esigenze.

Controllo Avanzato e Funzionalità Innovative

Il DLCP 4CH offre una vasta gamma di funzionalità avanzate, tra cui:

Indirizzamento automatico dei dispositivi DALI collegati, semplificando notevolmente il processo di installazione e configurazione.

Auto rilevamento dei dispositivi DALI collegati, garantendo un’efficace gestione degli impianti e una facile manutenzione.

Supporto per 16 gruppi DALI per ogni canale DALI, consentendo una gestione dettagliata e puntuale degli apparecchi illuminanti.

Configurazione di 64 ambienti con 8 scenari diversi per ambiente, offrendo un controllo preciso e personalizzato dell’illuminazione in ogni contesto.

Connettività Ethernet, e WiFi (mediante access point opzionale), consentendo un’ampia gamma di opzioni di connettività e integrazione con altri sistemi.

Scambio diretto di informazioni tra le 4 linee DALI-2 e tramite la porta ethernet con altri controllori DALI-2.

Scambio di informazioni con supervisori attraverso mediante la porta Ethernet, permettendo una comunicazione fluida ed efficace tra diversi impianti attraverso il protocollo MODBUS TCP/IP.

Il modulo DLCP 4CH dispone di un alimentatore integrato da 250mA max per ogni canale

Innovazione per una Luminosità Sicura e Confortevole

Oltre ad offrire funzionalità avanzate per il controllo degli impianti, il modulo DLCP 4H supporta anche le innovazioni più recenti del settore della gestione illuminotecnica, come la gestione HCL (Human Centric Lighting) e i driver DALI DT8. Con tali caratteristiche si possono creare ambienti che, grazie a una corretta illuminazione, si adattano alle preferenze ed esigenze individuali degli occupanti migliorandone produttività e benessere.

Gestione Sicura delle Lampade di Emergenza

Il modulo DLCP 4CH, inoltre, supporta la gestione completa delle lampade di emergenza conformi alla normativa DALI-2 62386-202 permettendone quindi la gestione e configurazione all’interno dell’impianto.

Sicurezza e Affidabilità

L’orologio integrato nel modulo DLCP 4CH gestisce in modo preciso e affidabile la programmazione nelle fasce orarie adattando automaticamente l’illuminazione secondo le esigenze degli utenti e le variazioni di luminosità ambientale.

Tramite un pulsante di controllo integrato nel modulo è possibile accendere, spegnere e regolare le lampade collegate anche in assenza di una programmazione: questa è una funzionalità molto utile nelle fasi di verifica dell’impianto precedenti alla sua programmazione e attivazione.

Con una combinazione di funzionalità avanzate, facilità d’uso e supporto per le ultime innovazioni nel campo dell’illuminazione, il DLCP 4CH si pone come il nuovo standard per la gestione degli impianti e rappresenta una soluzione all’avanguardia per la gestione degli impianti mediante tecnologia DALI-2.

Per maggiori informazioni:

lighting.duemmegi.it/