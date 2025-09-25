Sfera Labs Introduce la Scheda di Espansione SuperCaps UPS per Strato Pi Max

Operatività Continuativa Assicurata: Sfera Labs lancia la nuova Scheda di Espansione SuperCaps UPS per Strato Pi Max.

Sfera Labs ha rilasciato la nuova Board di Espansione SuperCaps UPS X2-Series, che fornisce alimentazione di backup, basata su supercondensatori, per i suoi server Strato Pi Max XL e XS.

Lo Strato Pi Max è già un controller industriale incredibilmente compatto e versatile, basato su Raspberry Pi Compute Moduli 4 o 5, con un ampio range di board di espansione intercambiabili che lo rendono adattabile a innumerevoli applicazioni. Con l’aggiunta dell’UPS SuperCaps, la piattaforma ora guadagna una protezione integrata contro le interruzioni di alimentazione, assicurando una operatività continuata e salvaguardando dati critici.

La scheda di espansione SuperCaps UPS si integra perfettamente con l’ecosistema Strato Pi Max, ed è particolarmente utile in ambienti dove sono comuni brevi interruzioni di corrente, come nei sistemi di automazione industriale, controller per la gestione di edifici, smart grids, e in nodi di edge computing, dove interruzioni anche brevi causano tempi di inattività, perdita dei dati da sensori o interruzioni di comunicazione con il cloud. La scheda di espansione permette anche di inviare segnalazioni quando avviene una interruzione di corrente, permettendo ai sistemi di monitoraggio da remoto di reagire velocemente per prevenire inconvenienti più estesi. In ambiti applicativi come database industriali o sistemi di logging, la possibilità di effettuare uno spegnimento pulito garantisce l’integrità dei dati e previene la corruzione di file critici.

Diversamente dalla scheda di espansione UPS esistente per Strato Pi Max, che richiede una batteria esterna al piombo-acido o AGM, il nuovo SuperCaps UPS usa supercondensatori ad alta capacità, direttamente integrati sulla scheda. Questo risulta in una soluzione compatta, resistente e facile da installare, che elimina la necessità di cablaggi esterni, ingombranti batterie o sostituzioni periodiche delle batterie.

Con questo lancio, Sfera Labs estende ulteriormente la flessibilità dell’ecosistema Strato Pi Max, fornendo a ingegneri e installatori uno strumento affidabile per implementare robuste soluzioni industriali, IoT e di edge computing negli ambienti più esigenti.

Per maggiori informazioni:

sferalabs.cc/strato-pi-max/