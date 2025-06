Sfera Labs lancia la nuova scheda di espansione Quad RS-422 / RS-485 X2-Series per Strato Pi Max

Connettività seriale di livello industriale – Fino a 16 porte RS-422/RS-485 in un singolo controller industriale compatto su guida DIN con Strato Pi Max XL

Sfera Labs, leader nelle soluzioni tecnologiche open di livello industriale, annuncia il rilascio della nuova scheda di espansione Quad RS-422 / RS-485 X2-Series per la piattaforma Strato Pi Max. Progettata per soddisfare le esigenze di comunicazione più complesse, questa scheda di espansione offre quattro porte seriali ad alta velocità configurabili in modo indipendente, supportando la comunicazione RS-422, RS-485 half-duplex e RS-485 full-duplex.

Caratteristiche principali

Connettività seriale versatile – Ogni canale può essere configurato indipendentemente come RS-422 o RS-485, adattandosi a contesti con protocolli misti e consentendo tipologie personalizzate con comunicazione punto-punto o multidrop.

Integrità del segnale e diagnostica – Include resistenze di terminazione selezionabili, limitatore di velocità di salita (Slew Rate) e possibilità di eco locale del segnale TX sulle linee RS-485.

Protezione di livello industriale – La protezione integrata contro le scariche elettrostatiche (ESD) garantisce prestazioni affidabili in ambienti industriali.

Stato a colpo d’occhio – I LED sul pannello frontale indicano l’alimentazione della scheda e l’attività RX/TX di ciascun canale per una diagnostica rapida.

Ampio supporto ai protocolli e versatilità applicativa

Questa scheda di espansione potenzia notevolmente le capacità di Strato Pi Max nei settori del controllo industriale, dell’automazione degli edifici, della gestione energetica, dei trasporti e oltre. Supportando protocolli diffusi come Modbus RTU e BACnet MS/TP, consente un’integrazione fluida con un’ampia gamma di dispositivi, inclusi PLC, unità HVAC, contatori, sensori e sistemi di illuminazione.

Il supporto nativo di Strato Pi Max per applicazioni IoT e IIoT è ulteriormente potenziato, offrendo comunicazioni sicure e scalabili con dispositivi di campo moderni e legacy.

Più porte, massima flessibilità

Con quattro interfacce configurabili individualmente su un singolo modulo, gli utenti possono:

Isolare e segmentare le linee di comunicazione tra diversi sottosistemi.

Mescolare standard di comunicazione all’interno dello stesso ambiente applicativo.

Abilitare configurazioni ridondanti o di failover per operazioni critiche.

Su Strato Pi Max XL, che supporta fino a quattro slot di espansione, è possibile configurare fino a 16 interfacce RS-422/RS-485 indipendenti, ideale per installazioni dense e a più bus.

Questo elimina la necessità di moduli multipli o adattatori esterni, riducendo la complessità del sistema e l’ingombro fisico.

Per installazioni più compatte, lo Strato Pi Max XS supporta una singola scheda di espansione Quad RS-422 / RS-485 X2-Series, aggiungendo quattro porte seriali ad alta velocità configurabili in modo indipendente – il tutto in un robusto controller industriale a 6 moduli su guida DIN.

Integrazione perfetta con Strato Pi Max

Strato Pi Max è il controller industriale modulare di successo di Sfera Labs, rinomato per la sua elevata configurabilità e versatilità. Grazie alle schede di espansione X2-Series, offre un’ampia gamma di opzioni I/O, di connettività e UPS per soddisfare le esigenze applicative più varie.

Lo Strato Pi Max XL supporta fino a quattro schede di espansione X2-Series, mentre la versione compatta Strato Pi Max XS dispone di uno slot di espansione – ideale per installazioni di piccole dimensioni.

Strato Pi Max è alimentato dal Raspberry Pi Compute Module, portando la flessibilità e l’ecosistema del Raspberry Pi in applicazioni industriali. Come un vero Raspberry Pi industriale, unisce architettura aperta e affidabilità certificata per ambienti esigenti.

Compatibile con entrambe le varianti Strato Pi Max XS e XL, la scheda di espansione Quad RS-422 / RS-485 X2-Series si inserisce in una piattaforma robusta nota per:

Espandibilità modulare , inclusi I/O analogici/digitali, CAN e UPS

Architettura ibrida CM4/5 + RP2040 , che combina la potenza di una CPU con il controllo preciso di un microcontrollore integrato

Gestione avanzata dell’alimentazione , con modalità a basso consumo e controllo indipendente dell’alimentazione dei sottosistemi

Sicurezza e affidabilità , grazie al secure boot, funzionalità watchdog e opzioni di archiviazione ridondanti

Insieme, Strato Pi Max e la nuova scheda di espansione Quad RS-422 / RS-485 offrono una soluzione potente per l’automazione industriale avanzata, costruita secondo i principi di progettazione aperta e modulare che definiscono Sfera Labs.