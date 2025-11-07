Sfera Labs riduce il prezzo della Schede di Espansione X2-Series per Strato Pi Max

Maggiore flessibilità e scalabilità per applicazioni di automazione industriale e IoT – ora più accessibili che mai.

Sfera Labs è lieta di annunciare una riduzione di prezzo per le schede di espansione X2-Series progettate per il proprio Strato Pi Max, il controller modulare industriale basato su Raspberry Pi, pensato per automazione, IoT e edge computing.

La gamma X2-Series include 10 schede di espansione, ciascuna pensata per fornire connettività e funzionalità specifiche capaci di soddisfare un’ampia gamma di esigenze applicative:

Comunicazioni seriali : RS-232, RS-485, RS-422, CAN

I/O digitale : conforme alla norma IEC 61131-2, ingressi digitali 0–36 V con diagnostica avanzata e uscite configurabili da 640 mA, galvanicamente isolate e alimentate tramite un’alimentazione dedicata 12–28 V

Ingressi analogici : ingressi di tensione ±20 V, ingressi di corrente 0–20 mA e ingressi per sensori di temperatura Pt100/Pt1000, con front-end galvanicamente isolato; linee digitali I/O a livello 5 V compatibili con 1‑Wire, Wiegand e I²C; uscita ausiliaria protetta a 5 Vdc

Uscite analogiche : uscite configurabili indipendentemente a 0–10 V o 0–20 mA; linee digitali I/O a livello 5 V compatibili con 1‑Wire, Wiegand e I²C; uscita ausiliaria protetta a 5 Vdc

Gestione energetica : UPS integrato con supercondensatori interni o supporto per batteria esterna

Connettività : modem LTE con geolocalizzazione GNSS (GPS, Galileo)

Scheda di sviluppo: per prototipazione e progetti personalizzati

Grazie alla propria architettura modulare, Strato Pi Max può ospitare fino a quattro schede di espansione X2-Series all’interno di un compatto contenitore da 9 moduli su guida DIN. Questa combinazione di elevata densità d’integrazione ed eccezionale flessibilità permette agli utenti di costruire soluzioni su misura per requisiti di automazione o monitoraggio complessi – mantenendo al contempo un formato industriale standard. Il risultato è una piattaforma potente, scalabile e compatta, adatta sia ad applicazioni distribuite che centralizzate in ambito industriale, building e IoT.

Queste schede di espansione sono sviluppate secondo lo Standard X2-Series, una specifica aperta che definisce i requisiti elettrici e meccanici per i dispositivi compatibili con la gamma X2. Lo standard garantisce interoperabilità, semplifica lo sviluppo e favorisce l’innovazione – offrendo agli sviluppatori e agli integratori gli strumenti per realizzare soluzioni potenti e personalizzate.

Vantaggi principali dello X2‑Series Standard

Interoperabilità – Tutte le schede X2‑Series sono compatibili con Strato Pi Max e con i futuri dispositivi X2, riducendo il rischio di problemi di integrazione.

Flessibilità – Gli sviluppatori possono progettare schede di espansione per applicazioni specializzate o di nicchia, sfruttando il robusto design industriale di Strato Pi Max.

Personalizzazione – Le aziende possono creare soluzioni su misura in grado di migliorare prestazioni e adattabilità per specifiche esigenze operative.