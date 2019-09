Premium Frost Wash, il clima pensato per chi ama viaggiare

Il gadget tech da viaggio davvero irrinunciabile? È Premium Frost Wash, il climatizzatore intelligente di Hitachi Cooling & Heating. Grazie alla modalità Vacanza, ti fa trovare la temperatura desiderata anche quando sei lontano da casa per 99 giorni.

Un comfort intelligente: ecco cosa desideriamo dalla nostra casa. E oggi, anche dopo un viaggio al caldo in una meta esotica e lontana, possiamo tornare a casa o in ufficio e trovare il clima ideale grazie alla modalità Vacanza dei condizionatori Hitachi Cooling & Heating. Questi oggetti intelligenti sono i gadget tech perfetti di cui non fare a meno “prima di partire per un lungo viaggio”, come cantava Irene Grandi in una celebre canzone di qualche anno fa. Tech essential per la casa e l’ufficio, i condizionatori smart sono ideali per ritrovare il clima perfetto al nostro ritorno e non rinunciare a quella sensazione di caldo benessere anche in città.

Un esempio è Premium Frost Wash, il climatizzatore top di gamma Hitachi che consente di impostare con la modalità Vacanza una temperatura di mantenimento direttamente da tablet e smartphone. La funzione in pompa di calore è infatti programmabile con la App Hi-Kumo anche in caso di un’assenza di ben 99 giorni.

Come emerge dall’indagine sulla Smart Home dell’Osservatorio IoT della School of Management del Politecnico di Milano, gli oggetti smart sono ormai parte del 41% delle abitazioni degli Italiani. La ricerca di un nuovo equilibrio tra riduzione dei consumi energetici e nuove forme di comfort ha spinto le vendite di soluzioni per il riscaldamento intelligente e per il monitoraggio degli ambienti. Condizionatori, sistemi di riscaldamento e di controllo incidono per il 12% del mercato (circa 45 milioni di euro) delle soluzioni per la smart home.

Premium Frost Wash risponde perfettamente all’esigenza di una casa smart: è il climatizzatore dal cuore intelligente e tecnologico, dotato di funzioni esclusive come la Modalità Vacanza. Questa consente di impostare il funzionamento in riscaldamento a una temperatura minima di mantenimento (10°C – 16°C). Oppure come l’innovativa tecnologia Frost Wash: sviluppata nei laboratori di ricerca giapponesi Hitachi, congela e lava via in automatico polvere, muffe e impurità garantendo igiene perfetta, massima efficienza e un ambiente sempre sano e confortevole.

Per maggiori informazioni:

www.hitachiaricon.it