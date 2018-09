DIVUS CIRCLE: il pluripremiato campanello del futuro

DIVUS è stata la prima azienda altoatesina ad essere premiata con 4 Design Awards per il prodotto DIVUS CIRCLE. Tra loro ci sono il prestigioso e internazionale premio Red Dot e l’IF Design Product Award, il Best Of Design Plus Award e ultimo ma non meno importante il Plus X Award nelle categorie: alta qualità, design, facilità d’uso e funzionalità.

L’azienda della famiglia Zublasing è nota da decenni per promuovere con passione innovazione e progresso il proprio lavoro creando un’azienda, DIVUS, con sede ad Appiano (BZ) un eccellente punto di riferimento per le novità e i prodotti relativi all’automazione degli edifici.

La loro missione è quella di accompagnare gli altoatesini con i loro prodotti “made in Südtirol” attraverso l’era della casa intelligente.

Il nuovo citofono di DIVUS. Più di un normale citofono!

DIVUS ha avuto una visione e con determinazione e consapevolezza nelle sue capacità, ha perseguito questa visione alla perfezione e l’ha espressa nell’innovativo DIVUS CIRCLE.

Il risultato ha superato di gran lunga le aspettative. Il design senza tempo e le funzionalità innovative di DIVUS CIRCLE si combinano per creare un dispositivo sofisticato ed intelligente di altissima qualità ed esclusività.

La forma scelta da DIVUS è quella di un cerchio, una forma, diventata, principale e di riferimento grazie anche al supporto del product designer altoatesino Christian Zanzotti. Questa forma classica ma innovativa si distingue nettamente dalla concorrenza stabilendo nuovi standard e alti livelli di design.

Il nuovo citofono DIVUS CIRCLE è molto più di un campanello nascosto sotto un bel design: CIRCLE ­­­è un citofono da porta, un videocitofono, una lampada esterna da parete, una guardia del corpo digitale e un maggiordomo, uniti insieme, in uno dei miglior prodotti attualmente in commercio.

I citofoni moderni, non solo tengono d’occhio l’area d’ingresso ma trasmettono anche messaggi, offrono un alto livello di comfort e una sensazione di sicurezza. Dietro all’ elegante vetro tondo è presente un display touch LCD che può essere programmato con precisione in modo che i visitatori siano accolti individualmente, a seconda dell’ora del giorno o della notte, una fotocamera di alta qualità con visione notturna, un altoparlante e un microfono.

Il sensore di prossimità integrato rileva il movimento e tramite i Touch Panel montati sulle pareti all’interno della casa o tramite dispositivi intelligenti, informano i proprietari su tutte le operazioni all’ingresso. L’utilizzo intuitivo facilita sia la configurazione che la gestione quotidiana. DIVUS CIRCLE è perfetto per case singole o plurifamiliari, ville, studi medici, condomini di grandi dimensioni o complessi di uffici.



Per maggiori informazioni:

www.divus.eu