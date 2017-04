Nuovi prodotti Home Innovation dedicati a domotica e sicurezza

Home Innovation presenta una nuova gamma di prodotti dedicati a domotica e sicurezza, realizzati in collaborazione con RISCO, che rappresentano un completamento della gamma standard di antintrusione aggiungendo supervisione e integrazione domotica anche con gli standard più diffusi KNX e ModBus.

HG-BOX-LIGHT-RISCO-MK (interfaccia KNX e ModBus IP)

interfaccia domotica universale per l’integrazione di centrali RISCO con sistemi KNX e ModBus

Maggiori dettagli? clicca qui

HG-BOX-LIGHT-3RC (server dedicati di supervisione e integrazione videosorveglianza e videocitofonia)

Mini server dedicato di supervisione via LAN e Wifi

Il server permette di aggiungere ad un impianto RISCO tastiere sia touch screen (linea Hi Vision Touch) dedicate alla sicurezza e videosorveglianza che tablet e smart phone grazie all’App (Hi Vision App) sempre connessa in Wifi anche senza internet.

Maggiori dettagli? clicca qui

TASTIERE TOUCH SCREEN (dispositivi per la supervisione dedicata alla sicurezza e video citofonia)

Ampia gamma di tastiere touch screen (7’ … 22’) abbinabili al server HG-BOX-LIGHT-3RC

Le tastiere touch screen dedicate gestiscono gli impianti RISCO, integrano flussi live di videosorveglianza e possono diventare un posto interno di videocitofonia VoIP in standard SIP

Maggiori dettagli? clicca qui

Per maggiori informazioni:



Ufficio Stampa Home Innovation

stampa@homeinnovation.eu

Tel. +39 045 48 58 682

Riferimenti web

Network certificato : www.hiteam.it

Azienda produttrice: www.homeinnovation.it

Piattaforma domotica: www.hisystem.it