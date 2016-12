Luci LED in piazza San Pietro con la supervisione domotica di IKON Server

Dal 20 ottobre 2016 Piazza San Pietro a Roma ha rinnovato l’illuminazione con un nuovo sistema composto da 132 LED che permettono di risparmiare circa il 70% dell’energia e di creare «un effetto-luna».

L’impianto è stato pensato per assicurare un’illuminazione brillante e uniforme della piazza, esaltandone l’architettura, ma anche con un’attenzione particolare alla sostenibilità

Per il monitoraggio e l’automazione il system integrator Dario Fiocchetti , che in collaborazione con i Servizi tecnici del Vaticano ha progettato e programmato il sistema di controllo, ha adottato il supervisore IKON Server di Domotica Labs.

Per saperne di più e vista l’importanza del progetto, abbiamo posto alcune domande a Dario Fiocchetti.

Ingegner Fiocchetti, quali difficoltà ha dovuto affrontare per realizzare questo sistema di illuminazione?

La composizione dell’impianto KNX è stata piuttosto semplice, con soli 4 gateway DALI/KNX a doppio canale, siamo riusciti a gestire l’intera piazza. Questo è stato possibile, grazie all’ottimizzazione del posizionamento dei dispositivi concordati con i Servizi Tecnici del Vaticano. La vera complessità di questo impianto sono le lunghezze dei cavi, circa 5.000 m e la superficie dell’installazione (45.000m2). L’impianto presenta 132 nuovi proiettori a Led, controllati da 264 reattori, il lavoro più lungo e delicato è risultato sicuramente l’ottimizzazione delle accensioni, che dovevano risultare simultanee su tutte le 8 linee DALI. Anche la configurazione di ogni singolo faro, monitorato real-time in ogni suo parametro di funzionamento e di eventuale anomalia è risultato molto impegnativo.

Da dove è nata la necessità di controllare e monitorare il nuovo sistema di illuminazione di piazza San Pietro con un supervisore domotico quale Ikon Server? Quali funzionalità ha garantito questa integrazione ?

Un sistema così vasto e delicato, aveva la necessità di essere comandato, ma soprattutto monitorato da remoto, per avere in tempo reale il polso della situazione su eventuali guasti che possono verificarsi. La programmazione, che ha visto la mappatura di ogni singolo faro, garantisce la possibilità di sapere in ogni momento, se tutti i proiettori sono correttamente funzionanti oppure se qualcuno di loro presenta dei problemi. Questo è un vantaggio enorme per i Servizi Tecnici, in questo modo la manutenzione può intervenire tempestivamente, in caso di guasto, verificando il punto esatto in cui si è verificato il problema, semplicemente raggiungendo in rete la pagina di IKON.

Tra le varie soluzioni domotiche presenti sul mercato per quale motivo si è affidato al supervisore Ikon Server, realizzato dall’italianissima Domotica Labs?

IKON oltre a garantire una robusta e stabile piattaforma di supervisione, obbligatoria in un impianto come questo, ha alle spalle un team di professionisti di supporto, che in questo caso si è dimostrata fondamentale, per far fronte a qualsiasi problematica. Durante la fase di sviluppo, infatti, sono nate delle necessità di personalizzazione che in tempi brevissimi sono state soddisfatte, mantenendo così le aspettative su i tempi di risposta che mi aspettavo.

L’efficacia inoltre delle funzionalità inserite nel server, come il semplicissimo utilizzo di pianificazioni orarie, modifica degli scenari, l’utilizzo di orologi astronomici e non ultima l’accattivante grafica di cui si può disporre, ha fatto decisamente propendere verso questa soluzione.

Quali vantaggi in termini di impatto ambientale ha portato questo nuovo sistema di illuminazione?

Si pensi che precedentemente la piazza nei giorni in cui c’erano degli eventi, veniva illuminata da fari agli ioduri metallici che impegnavano una potenza elettrica il 70% più alta di quella attuale. L’utilizzo di apparecchi LED customizzati da OSRAM, che hanno ridotto gli assorbimenti e garantito una integrazione con l’architettura quasi perfetta, permettono attraverso il protocollo DALI una gestione puntuale degli apparecchi illuminanti, il quale ha consentito di poter tenere accesa in configurazione “notturna” la piazza tutti i giorni, cosa mai accaduta fino ad oggi. Lo scenario gestito con un orologio astronomico integrato in IKON, prevede la dimmerizzazione delle lampade al 10% e l’accensione nella zona del sagrato di un proiettore su due, garantendo con un consumo veramente contenuto, ed una esperienza unica per i visitatori che dallo scorso 20 Ottobre si recheranno in piazza in un qualsiasi giorno della settimana.

